Nem lehet mindent gépekkel megoldani: Vietnámból hoznák a dolgozókat

A csarnoképítésekhez szükséges acélszerkezetek gyártásával foglalkozó Orha Művek Magyarország mellett már Észak- és Nyugat-Európában is nevet szerzett magának. A társaság különösen nagy figyelmet szentel a technológiai fejlesztéseknek, melyek a hazai élvonalba emelték a vállalatot. A jelenlegi munkaerőhiányt azonban az automatizáció önmagában nem oldja meg.

Orha József a pályáját az édesapja cégénél, szintén acélszerkezet-gyártással is foglalkozó társaságnál kezdte, még 20 éves korában. A szakma hamar megtetszett neki, viszont a vállalat stratégiájáról más elképzelései voltak. A családi cégnél ugyanis nem foglalkoztak a piacszerzéssel és az új technológiai fejlesztésekre se áldoztak. A vállalkozás ugyan prosperált, de folyamatosan egy helyben járt. Orha József szeretett volna egy ambiciózus, növekvő céget menedzselni, ezért 2008-ban úgy döntött, hogy saját vállalatot alapít. Ugyanazon a területen vetette meg a lábát, mint az apja. Így elsősorban acélszerkezetű csarnokok építésével kezdett foglalkozni.

A régi családi társaság üzletét viszont nem akarta rombolni, ezért ügyelt rá, hogy vevőket ne vegyen el tőlük. Az édesapjára nagyon felnézett, mentorának tartotta. „Rengeteget köszönhetünk neki. Egyszerű körülmények között nőtt fel, majd a semmiből épített fel egy milliárdos vállalatot” – emlékszik vissza rá. Orha József egészen másként állt az üzletszerzéshez, mint a legtöbb ágazati szereplő. A bevett gyakorlat az, hogy a lehetséges partnereket maga az ügyvezető keresi meg. Az Orha Művek más útra lépett: a vevőkkel egy agilis dedikált üzletkötőn keresztül vették fel a kapcsolatot. Az indulásnál az is segített, hogy az alapítónak már eleve volt egy komoly kapcsolati hálója, amelyre építhetett.

Eleinte a legtöbb munkafázis még ki volt szervezve, de ahogy a cégcsoport rálépett a növekedés útjára egyre több tevékenységet tudtak megoldani házon belül. Idővel lett saját szerelőbrigádjuk és a saját acélszerkezet-gyártást is beindították. A cégvezér kiemeli, hogy ha választani kellett a profitszerzés és az ügyfél maximális kiszolgálása között mindig az utóbbi mellé tették a voksukat. Előfordult, hogy egy-két munkánál szinte nem is volt nyereségük, de cserébe az ügyfelekkel mindig kiváló volt a kapcsolatuk. Ez a stratégia pedig hosszú távon üzletileg is jó lépésnek bizonyult. Ugyanis a partnereik között rengeteg a visszatérő ügyfél. Több vevő is van, amelyiknek már öt-hat épületet is készítettek. Az Orha cégcsoport jó híre eljutott az ország határain túlra is.

Az ajánlásoknak köszönhetően már gyártottak acélszerkezetet brit, norvég, és német ügyfeleknek is. Bécsben pedig egy kivitelezési munkájuk is volt már.

”Egy idő után rá kellett ébredjek, hogy a döntések egy részét át kell adnom a cégen belül más vezetőknek. Erre azért is volt szükség, mert a vállalat stratégiájára akartam koncentrálni” – mondta el Orha József, aki vezetőként az egyik legnagyobb eredménynek tartja, hogy a dolgozók magukénak érzik a vállalat céljait.

A társaságnál nagy hangsúlyt helyeznek a folyamatos modernizálásra. Nem csak azért, hogy tartani tudják a lépést a nagy piacvezető cégekkel, hanem azért is, hogy a fajlagos költségeket alacsonyan tartsák. Van olyan acélmegmunkáló központjuk, amelynek a működését az is segíti, hogy a gépek közvetlen kapcsolatban állnak a tervezőszoftvereikkel, amelyeken keresztül a műszereknek közvetlen utasításokat is lehet adni.

Nemrég olyan idomacél megmunkáló gépet is vettek, amely 15 munkatársat váltott ki. Az ehhez hasonló beruházásokra azért is szükség van, mert mint szinte minden gyártócéget, őket is sújtja a munkaerőhiány.

De egyelőre nem lehet mindent gépekkel megoldani. Ezért a Távol-Keletről, konkrétan Vietnámból is szeretnének dolgozókat hozni Magyarországra.

A piacuk egészen sajátos, mivel olyan óriási a kereslet, hogy az igényeket a hazai cégek alig bírják kiszolgálni. Sorra épülnek az ipari csarnokok és a logisztikai központok. Az Orha csoportnak annyi magyarországi megbízása van, hogy az utóbbi években a külföldi megkereséseket le is kellett mondják. Még a pandémia se érintette érdemben a céget. Nemhogy továbbra is bőven el voltak látva megrendelésekkel, de ráadásul még egy állami támogatásnak hála 600 millió forint értékben egy új beruházásba is bele tudtak fogni. A bő 40 fős cégnél még új munkatársakat is toboroztak a járvány közepén.

Amikor szóba kerül a sikere titka, az alapító úgy fogalmaz: „Egész életemben kitartó és eltökélt voltam. Tudom magam előtt vizionálni, hogy mit akarok elérni. A cég jó eredményeihez pedig nagyban hozzájárul, hogy minőségi termékeket gyártunk alacsony árszinten”. Ami az eltökéltséget és víziót illeti, Orha József a covid alatt sem ült ölbe tett kézzel. 2020-ban jelentkezett a BÉT és az Euronext közös vállalatfejlesztési képzésébe az ELITE Programba, melynek első stratégiai modulját 2021-ben már el is végezte. A tervek szerint pár év, és a vállalat forgalma el fogja érni a 6-8 milliárd forintot. Ez a 2020-as árbevétel négy-ötszörösének felel meg.

A profilt közben tovább szeretnék bővíteni. Jelenleg a munkáik főleg egyedi acélszerkezetek gyártásából állnak, ami miatt a munkafolyamatokat nehéz automatizálni. Egy átlagos megbízásnál az egymással megegyező elemekből ritkán kell 10-12 darabnál többet készíteni. Szeretnének szériatermékeket is gyártani. Emellett a lépés mellett szól, hogy ha lennének állandó termékeik, akkor az áruikat könnyebb lenne reklámozni. Emiatt is vették tervbe, hogy nyitnak a megújuló energiarendszerek felé. Például napelemekhez szeretnének tartószerkezeteket gyártani. Az igények felmérése ezen a téren már el is indult.

Bár egyelőre nem akarnak külső finanszírozót bevonni a cégbe, de hosszútávon nem zárkóznak el egy ilyen lépésről. Ugyan jelenleg a magyar megrendelésekből jól megélnek, nem akarnak örökké a hazai piactól függni. „Szeretném, ha az árbevételnek idővel az export már az 50 százalékát tenné ki” – mondta el Orha József. A cégvezér nem csak az üzleti, hanem a magánéletben is szeret ambiciózus célokat kitűzni maga elé. Egy egészen komoly erőpróba van mögötte: ugyanis második magyarként a világon két ütemben átszelte a teljes Atlanti-óceánt egy egyedileg tervezett evezős hajón. Az út során a Spartan nevű hajót kizárólag evezve hajtotta, és 112 nap alatt átjutott Európából a Karib térségbe. A korábbi maraton futások, és Ironman verseny teljesítése után az ultra hosszútáv futást tűzte ki célul.

