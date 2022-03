 Szijjártó: a héten több mint 3 ezer embernek segítettek hazajutni

Folyamatosan dolgoztak azon, hogy valamennyi Magyarországra menekült külföldi állampolgár mielőbb visszajusson hazájába, a héten 3077 embernek segített Magyarország hazajutni hét országba - jelezte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a legnagyobb számban most is az indiai állampolgárok utaztak Magyarországon keresztül, az elmúlt napokban 2067-en repültek el a mentesítő járatokkal. Jó hírnek nevezte, az indiaiak evakuációs akciója lezárult és összesen 5615 ember kihozatalát követően a folyamatokat felügyelő miniszter, Hardeep Szingh Puri is visszarepülhetett Újdelhibe.

Az összesített adatokat közölve a tárcavezető azt írta: az elmúlt hét napban 19 mentesítő járattal 2067 indiai, 306 nigériai, 227 kínai, 217 marokkói, 160 egyesült arab emírségekbeli, 54 egyiptomi és 46 izraeli állampolgár hagyta el Magyarországot.

Szijjártó Péter kiemelte: a háború kitörése óta külügyes kollégáival eddig összesen 12 ország 8115 állampolgárának segítettek hazajutni, 48 mentesítő járattal. A napokban egyeztettek egyiptomi partnereikkel is, miután a magyar kormány úgy döntött, hogy segítséget nyújt az Egyiptomban rekedt ukrán állampolgárok hazatéréséhez. A jelentések szerint több mint tízezer ukrán turista rekedt az észak-afrikai országban a háború kitörését követően. Az engedélyezett különgépek eddig 3828 ukránt hoztak át Egyiptomból, hogy közelebb legyenek hazájukhoz - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Címlapkép: MTI Fotó/Balogh Zoltán