Az IMF vezetője elképzelhetőnek tartja az orosz államcsődöt

Elképzelhetőnek tartja Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezetője az Oroszországra kivetett szankciók nyomán az orosz államcsődöt, de ez szerinte nem okozna globális pénzügyi válságot.

Az IMF vezetője amerikai CBS tévécsatorna „Face the Nation” című műsorában a Reuters szerint megjegyezte, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és más országok által kivetett szankciók már most súlyos hatással vannak az orosz gazdaságra, amely komoly recesszióba zuhanhat az év során.

A háborúnak és a szankcióknak jelentős tovagyűrűző hatásai lesznek a szomszédos országokra is, amelyek Oroszország energiaellátásától függtek - mondta. Oroszország nem fér hozzá a forrásaihoz, így az adósságait sem tudja törleszteni, ezért Georgijeva szerint már „nem elképzelhetetlen” az orosz államcsőd bekövetkezése sem. Véleménye szerint ez nem okozhat globális pénzügyi válságot.

Kitért arra is, hogy a külföldi bankok oroszországi kitettsége 120 milliárd dollár körül mozog, ami az IMF vezetője szerint nem jelentéktelen, de rendszerszinten nem releváns. Az IMF múlt héten jelentette be, hogy az orosz-ukrán háború miatt mérsékli a 4,4 százalékos éves gazdasági növekedés prognózisát, de az még így is pozitív pályán marad.

Címlapkép forrása: Getty Images