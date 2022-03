Épp csak vége lett a járványnak, berobbant a háború: hogyan éljük túl az újabb sokkot?

Még ki sem hevertük a koronavírus okozta lelki sérüléseket, máris itt az újabb sokk, a háború, amely sokakat tölt el szorongással, félelemmel. Zana Katalin és Bakó Tihamér pszichoterapeuták nemrég megjelent könyvükben azt fejtegetik, hogy az ehhez hasonló humanitárius katasztrófák képesek úgy beleégni a lelkünkbe, hogy azt még az utódaink is megérzik. Hogyan hagynak lenyomatot a közösségi traumák a pszichénkben, és mit tudunk tenni azért, hogy a mi életünkben elszenvedett traumákat az unokáink már ne cipeljék tovább? Hogyan erősíthetjük magunkat és mit mondjunk a gyereknek a háborúról?

Transzgenerációs traumának nevezi a pszichológia azokat a lelki sérüléseket, amelyek – nagyrészt tudattalanul – akár generációkon átívelve is befolyásolhatják a családtagok és az utódaik életét. Hogyan lehet ez? A nagyszülők életében elszenvedett traumák, a világháború vagy haláltábor veszteségei, amikor például valaki nyomtalan eltűnt, vagy ahol a család nőtagját nemi erőszak érte, és erről nem volt szabad beszélni, ott az elhallgatás, a bűntudat, a szégyen a leszármazottaknál is szinte kitapinthatóan jelen van. Zana Katalin és Bakó Tihamér ezt a tudattalanul, zsigeri szinten továbbadott élményhalmazt nevezik transzgenerációs atmoszférának, amelyet a nemrég megjelent Transzgenerációs trauma és terápiája – A transzgenerációs atmoszféra című könyvükben fejtenek ki.

Ez az atmoszféra olyan erősen átitathatja a család mindennapjait, hogy az utódok akaratlanul is ebbe nőnek bele, ezzel élnek együtt, tudattalanul ehhez alkalmazkodnak.

„Gyakran egy teljesen hétköznapi problémától elindulva tárulnak fel ezek a korábbi generációk által ránk hagyott transzgenerációs traumák. Például, volt egy esetem, amikor az anyuka azt vette észre magán, hogy túlzottan nehezére esik óvodába engedni a gyerekét. Terápia során derült ki, hogy a családban korábban előfordult gyerekhalál, amely tabutéma volt, sosem beszéltek róla a felmenői. S jóllehet neki egészséges gyermeke született, de a gyerek elvesztésétől való félelmet ezen a titok-tabu-félelemérzet atmoszférán keresztül ő is megörökölte” – fejti ki Zana Katalin, pszichoterapeuta, aki hozzáteszi, hogy leginkább non-verbális úton, a testi érzeteket megfigyelve lehet ezeket a traumákat tetten érni.

Hiszen pont azért maradnak rejtve akár generációkon átívelően, mert nincsenek rá szavaink. Hogyan is lehetnének, ha ezek a traumák nem a mi történeteink és soha senki nem beszélt róla?

„Ezek a traumák lehasítva, feldolgozatlanul adódnak tovább generációról generációra, s amíg nem azonosítódnak be, majd később nem integrálódnak, addig kísérik és kísértik a túlélők leszármazottait is – magyarázza Katalin a traumából való gyógyulás folyamatát.

Hogyan traumatizált minket a pandémia?

A szerzőpáros jelenleg egy újabb könyvön dolgozik, amelyben a fenti elméleti modellből kiindulva a Covid, mint közösségi traumatikus élmény egyénre gyakorolt hatását vizsgálják. Érdekes tanulság volt számukra, hogy ahogy változott a közhangulat, úgy változott akár percről percre az egyének külvilágról való véleménye is.

A Covid egy eléggé speciális helyzetet teremtett, ugyanis mindannyian, Japántól Amerikáig nagyjából ugyanazt a megrázó élményt éltük át közösségi és egyéni szinteken is. A bezártság, a maszkhasználat, az oltás ugyanakkor nagyon eltérő egyéni reakciókat hozott. A könyv írói szerint

azok vészelték át jobban ezt az időszakot, akiknek megvolt a dinamikus kapcsolata a külvilággal, képesek voltak rugalmasan viszonyulni a változó helyzetekhez.

„Voltak, akik túlreagálták és még most sem tudják otthagyni a járvány alatt felépített, védett világukat” – osztja meg tapasztalatait Bakó Tihamér. Sokaknál hozott be a járvány elfeledettnek vélt családi történéseket, ilyen szempontból a járvány egyfajta trigger-élményként funkcionált: behívhatott üldözöttséggel, kiszolgáltatottsággal kapcsolatos korábbi családi traumás érzeteket. Ilyen felmenőktől öröklött traumára is lehetett válasz például a „szabadságharcos”, a „csak azért se!” magatartás.

„Ha döntően az örökölt érzések mentén látom a világot, akkor ez határozza meg, hogy hogyan vagyok jelen” – mutatnak rá a transzgenerációs atmoszféra jelentőségére a szakértők.

Azt még nem látni, hogy milyen maradandó lelki sérüléseket hagy maga után pandémia, de Katalinék azt tapasztalták, hogy az elmúlt két év a fiatalabb, huszonéves generációt nagyon megviselte, sokan azt élték meg, elvesztettek két évet az életükből.

Hozzáteszik azt is, hogy azért profitálhatunk is – mentális értelemben – a járvány alatti helyzetből. Krízishelyzetben, mint például a járvány vagy akár a jelenben zajló háború, megtanuljuk a saját határainkat megismerni és meghaladni, illetve felismerni, hogy hogyan tudunk saját magunkra is hatni. A járvány fontos hozadéka lehet mindannyiunknak, hogy egy váratlan helyzetben is képesek vagyunk feltalálni magunkat és olyan erőforrásokat mozgósítani, amelyekkel akár nem is tudtuk, hogy rendelkezünk.

Következő könyvükben épp erről, a kollektív trauma lélektani hatásairól és az egyéni megoldásokról is olvashatunk majd.

Vírus után háború: hogy őrizzük meg egyensúlyunkat?

Épphogy felszabadultunk a járvány okozta kötöttségek alól, máris nyakunkba szakadt egy újabb sokk, a háború. Jó hír, hogy a társadalomnak van egy úgynevezett „tartalmazó képessége”, ez annyit jelent, hogyha valakivel történik egy trauma, akkor az őt körülvevő szűkebb és tágabb környezet, a társadalom segíthet a trauma lélektani hatásainak a feldolgozásában. Rossz hír, hogy ez a tartalmazó kapacitás ki tud merülni, és akkor már nem a szolidaritás lesz túlsúlyban, hanem a destruktív tendenciák, mint például a hasítás, a bűnbakképzés vagy a kirekesztés. A társadalmi szintű hasításra példa többek között a járványhelyzetben a maszkosok-nem maszkosok, oltottak-oltatlanok táborának éles szétválása, szembenállása, vagy háborús helyzetben az agresszor-áldozat szerepek fekete-fehér elkülönülése.

A háború is lehet olyan esemény, amely nagy eséllyel hív elő transzgenerációs élményeket.

Katalin azt tapasztalja, hogy sokaknál felerősödött az „egy pillanat alatt mindent elveszíthetek” félelme, amely valójában sokkal inkább korábbi generációk traumatikus, fel nem dolgozott élményéhez, mint a jelen helyzethez kapcsolható.

A pszichoanalitikus szakemberek szerint a háború miatti szorongást úgy tudjuk csillapítani, ha megpróbáljuk megfogalmazni, megérteni, ami bennünk zajlik. Segíthet, ha megértjük, az egyes érzések – félelmek, szorongások – mihez köthetők: a jelen eseményeihez vagy akár a múlt élményeihez. Beszélgethetünk erről családtagjainkkal, barátainkkal. Gyakran már az is megnyugtatóan hathat, ha azt látjuk, hogy más is hasonlóan érez, vélekedik a helyzetről.

„Rá kell találnunk magunkban arra a módszerre, eszközre, amivel védeni tudjuk magunkat a krízis következményeivel szemben. Ez nagyon egyéni, mindenkinek más az, ami segíteni tud: például, hogy nem követi szorosan a híreket, barátokkal találkozik vagy kimozdul otthonról” – mondja Tihamér.

Hogyan beszéljünk a háborúról a gyerekkel?

Természetes, hogy az ember egy háború kirobbanásakor szorong. Félti a megélhetését, a szerettei biztonságát. Ezt nem érdemes és nem is lehet eltitkolni a gyerekek elől, sőt, érdemes folyamatosan lehetőséget teremteni arra, hogy – életkoruknak megfelelően – beszéljünk ezekről velük. Ők amúgy is érzik, hogy valami megváltozott a világban és szüleikben. Kérdéseket tesznek fel, és ezek mentén tudunk velük arról is beszélni, hogy bennük mi zajlik. Ez biztonságot ad számukra, megfogalmazhatóvá válik, hogy mi jár a fejükben, mit éreznek. Azt is elmondhatjuk nekik, hogy mi sem tudjuk, pontosan mi történik a világban. A gyerek számára az a fontos, hogy megélje az érzelmi biztonságot ebben a bizonytalan világban.