A Fed nem ijed meg a medve árnyékától

Az év a Fed monetáris politikai fordulatával indult, amikor a jegybank beismerte, az infláció nem lesz átmeneti, ezért reagálnia kell arra. A háború, valamint a szigorú szankciók viszont teljesen új helyzetet teremtettek. Megnőtt a bizonytalanság, újabb termékekben alakult ki hiány és a nyersanyagárak is elszálltak. Egy plasztikus példával élve nem elég, hogy tűz keletkezett a hálószobában, a szomszédos konyhában gázpalack is van, a ház tetejére pedig rádőlt egy égő fa.

Mit fognak csinálni a tűzoltók, azaz esetünkben a Fed? Kilövik a gázpalackot, és hagyják romba dőlni az épületet vagy igyekeznek csillapítani a lángokat? Vajon mennyire tántorította el a jegybanki döntéshozókat a kamatemelésektől a háború stagflációs hatása? Látva a részvényindexek mélyrepülését, felmerülhet a kérdés, hogy vajon újra kisegíti-e a Fed a befektetőket, mint azt tette két évvel ezelőtt a Covid válság kitörésekor. Az alábbi tényezők segíthetnek a kérdések megválaszolásában:

A fenti tényezők eredőjeként az amerikai jegybanknak tehát lépnie kell, és ezt hangsúlyozta Jerome Powell is legutóbbi kongresszusi meghallgatásán. A bizonytalanság növekedése csak egy dologban okozott változást: a korábban beárazott 50 bázisponthoz képest jelenleg csak 25 bázispontos emelést vár a piac márciusban.

A két legfontosabb kérdés azonban az, hogy a márciusi frissített gazdasági prognózisban a jegybanki döntéshozók vajon milyen kamatpályát vázolnak majd fel, illetve hogy mi lesz a jegybanki mérleggel. A QT, azaz a jegybank mérlegében levő állampapír és jelzáloglevél állomány leépítése, illetve annak időzítése és ütemezése talán meg fontosabb is lehet, mint a kamatemelések. Erre a két kérdésre minden bizonnyal választ kapunk majd a soron következő Fed-ülésen.

Egyelőre tehát az amerikai jegybank elszántnak tűnik a monetáris kondíciók szigorításában, és nem fog meghátrálni a részvénypiacon látható turbulencia láttán. Az ominózus Fed put opció kötési árfolyama tehát jóval lejjebb található, mint a mostani szintek (ez a pénzügyi szaknyelven azt jelenti, hogy a Fed a jelenleginél csak jóval nagyobb részvénypiaci esés után adná fel a szigorító politikát). Hogy ez monetáris politikai baklövés lesz-e, vagy sikeres húzás az infláció megállítására, csak utólag tudjuk meg.

Szívből reméljük, hogy az utóbbi.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

