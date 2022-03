Bárány László: mindenki a túlélésre játszik – Drágulásra készülhetünk az élelmiszerek piacán?

A magyar baromfiágazat harapófogóban van: a költségcunamit érvényesíteni kellene a termékek árában, azonban hiába növekszik a vásárlóerő Magyarországon és a nyugat-európai országokban, ilyen drasztikus áremelést a piac nem tolerál - mondta Bárány László, a Master Good Kft. ügyvezető igazgatója, akinek a csoport tevékenységi köreiből adódóan az elmúlt évtizedekből rálátása van a több nehézséggel is küzdő szektorra.

Bárány László, a Master Good Kft. ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak nyilatkozva rávilágított, hogy hirtelen megtörtént az, ami évtizedek óta elképzelhetetlen volt: szinte pár hónap leforgása alatt egekbe szöknek a gabonaárak, valamint a fehérjehordozók is, amelyek a baromfitápoknál szintén jelentős költségtényező. Ezzel egyidőben rárontottak az egész világra, Európára, így Magyarországra is a magas energiaárak.

Az elmúlt 5 év átlagában az őszi/téli időszakban egy kilogramm élő csirke gáz- és villanyköltsége 14-16 forint körül volt, amely a jelenlegi energiaárak mellett már 68-72 forintot tesz ki. A jelentős energiaár-emelkedés mellett a takarmányárak 45-48 százalékkal drágultak. A kormány a minimálbér és a bérminimum jelentős növelésével elébe ment a 18-22 százalékos béremelésnek, amely az ügyvezető szerint a jelenlegi munkaerő és munkapiaci rendszer mellett a piac által is létrejött volna. "Ha ezeket elkezdjük összeadni (az alapanyag, az energia és munkabér árat), akkor a termelési költség mintegy 40 százalékkal emelkedett, ezt pedig a piac nem fogja és nem is tudja megfizetni.”

Hiába növekszik a vásárlóerő Magyarországon, valamint kimagasló a nyugat-európai országokban, ilyen drasztikus áremelést egyik piac sem tolerál.

A költség szinte azonnal jelentkezik, azonban az áremelés 3-4 hónapnyi időbe is telhet, mivel az áruházláncok képesek blokkolni ezt a folyamatot. Ebből az következik, hogy harapófogóba kerültek azok az élelmiszer-termékpályák, akik gabona alapanyagból dolgoznak, nagy mennyiségű energiát használnak fel. Példaként említette a baromfihizlalókat, amelyekben télen-nyáron naposcsibét, kacsát telepítenek 35 Celsius fokon, ezt a hőmérsékletet pedig több héten tartani is kell. A nevelési időszak végén is 22-24 Celsius foknak kell lennie az istállóban. Tudomása szerint ezt jelenleg nem lehet más technológiával helyettesíteni. Ennek a költségcunaminak, illetve a másik oldalon az érvényesíthető áraknak a harapófogójában szenved az egész magyar baromfiágazat, sőt az egész európai is.

Beszélt arról is, hogy a háborúban alapvetően megváltozik az emberek értékrendje. A személyes biztonság után rögtön második helyre kerül az élelmiszer ellátási biztonság. A magyar fogyasztóknál a húsfélék közül a csirke hús alapvető élelmiszer kategóriában szerepel, minden család heti 2-3 alkalommal vásárol belőle. A baromfi húsokból az önellátásunkat akkor tudja az ország biztosítani, ha az ukrán-orosz háború miatt a megnövekedett EU -os gabona kereslet mellett biztosítja a hazai állat tartóknak a takarmány gyártáshoz szükséges gabona (kukorica , búza és olajos magvak) alapanyag szükségletét. Bárány László úgy véli, hogy ehhez helyes lépés volt a gabonafélék exportjának felfüggesztése.

Kicsit sem optimisták a tenyésztők

Magyarország az uniós csatlakozása óta egy globális piac része: a gabonákkal tőzsdei árakon kereskednek, sokba kerül a gáz, és a német atomerőművek lekapcsolásának is vannak következményei, amely miatt drágul a villamosenergia. A Master Good ügyvezető igazgatója szerint a problémát már nem elég a magyar kormány szintjén kezelni, Európai Uniós szinten kellene beavatkozni, ugyanis, ha ez nem történik meg, akkor 2-3 éven belül le fog feleződni az állattartás egész Európában. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy importra szorulunk majd, miközben az állattartáshoz a kontinens adottságai kitűnőek.

Az EU viszont lassan fordul, mint egy tanker hajó, ami azt jelenti, hogy ha a kapitány kiadja az utasítást, akkor is még úszik előre 10 kilométert, mielőtt irányt változtat.

Ezért, ha uniós szinten nem sikerül a helyzetet rendezni, akkor a magyar kormánynak kell lépnie majd a lehető leggyorsabban. Az uniós szabályozás miatt - még, ha nemzeti forrás rendelkezésre is áll - elég behatárolt a mozgástér. Két olyan állattenyésztési ágazat van - a baromfi és a sertés -, ahol nem folyósítható direkt támogatás az ágazati szereplők részére. Ilyenkor meg kell keresni azokat a kreatív megoldásokat, amelyek mégiscsak szinkronban vannak az uniós szabályozással.

Habár a Master Good zárt integrációban működik (tenyésztenek tyúkokat, a tojásából csibét keltetnek, amelyeket felnevelnek, azokat vágják és feldolgozzák, emellett saját takarmánygyáruk van) mégis aggódik, mivel 100 beszállító partnerük van, akik csirkét hizlalnak, amelyhez a vállalat naposcsibét, tápot szállít. Ők azok a vállalkozók, akik a kedvezőtlen folyamatok miatt akár be is zárhatják az üzletet, vagyis még lehet, hogy egy turnus csirkét felnevelnek, de többet már nem. Akadályba ütközik a tenyésztés ideiglenes beszüntetése is, mivel a munkaerő más szektorban helyezkedik el, és ezek után visszacsábítani őket szinte lehetetlen. Arról is említést kell tenni, hogy az állattartás 320-340 napos munkarendű üzem. Az állatokat nevelni kell hétvégén és ünnepnapokon is, így az agráriumnak ezen ágazata nem hasonlítható össze a növénytermesztéssel, amely munkálatait szerinte 90-110 nap alatt el lehet végezni.

Az ágazati szereplők felmérései alapján a teljes termékpályán mintegy 60 ezren dolgoznak, így

egy négy fős család esetén akár negyedmillió ember megélhetése függhet a baromfiágazat sikerétől.

Jelen pillanatban Bárány László szerint mindenki túlélésre játszik, viszont még nem látja a tömeges elbocsátások drámáját. Az ágazat még 2-3 hónapig tudja kezelni a problémákat, de fél-egy év múlva veszélybe kerülhetnek a munkahelyek.

Még tart az árstop, de merre tovább?

A Master Good ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a termelési költségek emelkedése miatt a termelők 20-25 százaléka nem telepített csirkét, ez Közép- és Nyugat-Európában is jellemző, ezért a piacon hiány alakult ki élő csirkéből.

Az árstop során az áruházláncoknak egy három hónapig tartó akciót kellett hirdetniük a csirkemellre és a csirkefarhátra úgy, hogy nincs árubőség.

Az átadói árakat, amely az áruházláncok, a kiskereskedelem beszerzési ára ez nem tudta befolyásolni, ezért nem lett árletörő hatása. Így az áruházláncoknak ezt a saját marzsukból, más termékeken szerzett profitjából kell kigazdálkodni. Bárány László szerint van abban a bukszában elég pénz, ezért, ha ezt nem is örömmel, de meg fogják tenni. A hatósági ár február 1-től van érvényben, akkor a kereslet meg is élénkült, de a vásárlóknak nincs okuk aggodalomra, mivel a legnépszerűbb baromfitermékből, a csirkemellfiléből jelenleg folyamatosan van a boltok polcain.

Az árstop utáni időkkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az árat mindenkor a kereslet-kínálat szabja majd meg, ezért azt nehéz előrejelezni, azonban abban biztos, hogy a baromfiból előállított termékek nem lesznek olcsóbbak a mostaninál.

Ugyanis a tavalyi betakarítású, 50 százalékos árral emelt gabonák a raktárakban vannak, azok ára nem lesz kevesebb. Mint említette, a termelési költséget nagyban befolyásolják az energiaköltségek, de vélhetően azok ára sem fog mérséklődni az elkövetkezendő hónapokban. A megemelt munkabérek nemcsak rögzültek, hanem meggyőződése, hogy a munkaerőpiaci kereslet miatt 2023-ban további 12-15 százalékkal emelkednek majd, ezt szintén nem lehet lenyomni. Így, az árak ezen a magas szinten, vagy ezeket meghaladó mértékben stabilizálódnak majd. A készítménypiacon lévő termékek - pl. a virsli és a parizer - drágulására is lehet számítani, mivel ezek költségének a 70 százalékát az alapanyag adja, 10-12 százalék munkabér, a fennmaradó részt pedig az energiaköltségek képviselik.

Egész Európában elszabadult az infláció is, ezért Bárány László az elkövetkezendő két évben jelentős árcsökkenésre nem számít. A legjobb forgatókönyv az lenne, ha a gabonaárak 15-20 százalékkal visszarendeződnének, hiszen jelentős - éves szinten 100-150 százalékos - extra profit van a szántóföldi növénytermesztésnél. Ez alakíthatna ki szerényebb közgazdasági és költségkörnyezetet, amelyből jövedelem képződhetne a gabonaféléket felhasználó állattenyésztési ágazatban. Ugyanakkor mivel világpiaci termékekről van szó, ezért az árat sem népszavazással, sem kormányrendelettel nem lehet szabályozni. Az EU-nak meg kellene fontolnia, hogy mi indokolja azt, hogy üzemanyagot, etanolt gyártson gabonafélékből, amelyeknek 30-35 százaléka már Magyarországon is ilyen üzemekben köt ki.

Ezek a cégek zsírosra keresik magukat még a 91 ezer forintos kukoricán is, ezzel mégis hogyan tud a jelenleg negatív profittal dolgozó állattenyésztés versenyezni?

Erős lobbiérdek van, amely EU-s beavatkozás nélkül hosszú távon fenn fogja tartani a jelenlegi irreális állapotot, amely során elégetjük, elautózzuk a drága gabona alapanyagot és az állattenyésztés, rajta keresztül a feldolgozóipar, a kereskedelem majd megbeszéli az uniós állampolgárokkal, hogy fizessenek 40 százalékkal többet a húsért és a tojásért" - mutatott az ágazatot sújtó újabb problémára a Master Good feje.

Csirkéből Magyarország termelési kapacitása meghaladja a 100 százalékot, pulykából sem áll rosszul, kacsából és libából pedig exportra is jelentős mennyiség jut, egyedül az étkezési tojás esetében van még hova fejlődni, mivel abból, a 70 százalékos termelés miatt nem önellátó az ország.

Meg kellene vizsgálni a cégek életképességét, hiszen aki most él és élni tud a kínálkozó támogatási lehetőségekkel, amely vélhetően az év második felétől kiegészül egy megnövelt állatjóléti támogatással, az fejlődni fog. Aki viszont nem lép versenybe, az rövid távon elvész. A termelők egy része így sem fog tönkremenni, mert a versenyképes, nagyobb kapacitású vágóüzemek fel tudják venni a többlet élő baromfimennyiséget. A Master Goodon kívül még 1-2 cég van, amely két műszakban dolgozik, az egy műszakos kacsa, liba, pulyka, csirke vágással foglalkozó cégek száma valahol az 50-55 darab között van. Nagy potenciál van a második műszak beindításában, mivel azzal javul a vágóüzem versenyképessége, az állandó költségei szinten maradnak vagy csökkenek, ezért lesz forrás a további növekedésre.

Keret alapú támogatás helyett normatív támogatásokat szorgalmaznak

A baromfiágazat részesül nemzeti és uniós támogatásokban is. Legutóbb a kacsa- és lúdágazatban okozott konfliktusokat, hogy a termelők nem jutottak hozzá az állatjóléti támogatásokhoz, részükre plusz 1,9 milliárd forint támogatást hagyott jóvá a kormány. Bárány László szerint ez az összeg maximálisan biztosítja azt a kifizetést, amelyet az ágazat súlyának, az évről-évre megtermelt mennyiség arányában kaphat.

Biztatónak tartja, hogy Nagy István agrárminiszter Mélykúton tett látogatása során kijelentette, hogy a minisztérium a választások után hajlandó megvizsgálni, hogy a rendelkezésre álló állatjóléti támogatások szűkös keretét milyen mértékben és arányban lehet növelni.

A Master Good az ágazat többi szereplőjével dolgozik azon, hogy elkészítsenek a kormánynak egy olyan javaslatot, amely normatív alapon biztosítja az állatjóléti támogatásokat. A jelenlegi keret alapú támogatásnak az lenne a következménye, hogy ha sok baromfit termelnek, akkor egy-egy szárnyasra egyre kevesebb pénzt kapnak!

Kitért arra is, hogy az állatjóléti feltételek egyre szigorodnak: egy négyzetméteren egyre kevesebb állatot lehet tartani, ez a hatékonyság csökkenéshez vezethet, továbbá az állandó költségek annyira elszállhatnak, amelyet a piac nem fogad majd el. Ráadásul az unió piacaira vámmentesen vagy kedvezményes vámmal hozhat be baromfihúsokat és tojást is nagyon sok ország, amelyekben az EU nem vizsgálja az állatjóléti feltételeket.

