Nagy hír az orosz államcsőd témájában: kifizetnék a tartozást, de Amerikán múlik a végrehajtás

Van pénzünk, ki is fizettük már a ma esedékes 117 millió dollárnyi kamatot, de az a nagy kérdés, hogy ez a pénz átmegy-e az elszámolási rendszereken, így valójában az Egyesült Államokon múlik az egész – jelezte szerdán délelőtt Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter az RT arab nyelvű csatornáján. A téma azért kulcsfontosságú, mert a csődesemény bekövetkezésének határán táncol az orosz állam, igaz három forgatókönyv látszik most és nem biztos, hogy ilyen éles a határvonal a kérdésben.

Miután az összehangolt nyugati szankciók hatására az orosz jegybank bő 630 milliárd dollárnyi tartalékának nagyobb részét lefoglalták a nyugati jegybankok, és számos egyéb szankciót is életbe léptettek, drasztikusan megugrott annak esélye az orosz kötvénypiaci árazások szerint, hogy Oroszország nem lesz képes rendben törleszteni a devizában fennálló adósságait (sem). A tartalékok lefoglalásának meglepetésszerű stratégiájáról itt írtunk bővebben:

Ma esedékes két olyan dollárkötvény kamatfizetése, amelyet még 2013-ban bocsátott ki az orosz állam és ezek együttesen 117 millió dollárt tesznek ki. Ezután még március végéig további 615 millió dollárnyi devizakötvény kamatfizetése lesz esedékes, aztán április 4-én 2 milliárd dollárnyi tőke- és kamatfizetés is esedékes lesz egy lejáró kötvénynél – emlékeztet a Reuters.

Anton Sziluanov fenti megjegyzése arra utal, hogy a nehézségek ellenére van olyan devizaeszköz, amelyből igenis akarják és tudják is törleszteni az oroszok az esedékes tartozásaikat, már csak az a nagy kérdés, hogy az elszámolási rendszeren átmennek-e a pénzek és így a kötvénytulajdonosok valóban hozzá is jutnak-e.

Ez új fejlemény, mert a minap Sziluanov arról beszélt, hogy a devizában esedékes tartozásokat is inkább rubelben törlesztenék, (ha nem oldják fel az orosz jegybank tartalékainak nyugati zárolását), amire a Fitch Ratings már jelezte, hogy ha ez tényleg így történik meg, akkor az hivatalosan is csődeseménynek számít.

A Financial Times emlékeztet rá, hogy bár néhány orosz állami devizakötvény kibocsátási tájékoztatója megengedi a rubelben való törlesztést is, de ennél a most esedékes két dollárkötvénynél ez a lehetőség nem adott. Jelenleg mintegy 38,5 milliárd dollárnyi devizakötvénye van az orosz államnak, ebből kb. 20 milliárd dollár van ténylegesen devizakülföldieknél, és ha ezeknél a papíroknál bekövetkezne csődesemény, az kérdőjeleket vetne fel a nagy orosz állami (energia)cégek által kibocsátott devizakötvényeknél is, amelyek összértéke mintegy 90 milliárd dollár.

A hírügynökség kötvénybefektetőktől kapott információk alapján három lehetséges forgatókönyvet vázol most az orosz államcsőd bekövetkezésének témájában:

Ma (és a következő hetekben is) rendben, devizában kifizeti az orosz állam az aktuális tartozásait és azok át is mennek az elszámolási rendszereken. A Gazprom és a Rosznyeft az elmúlt 10 napban rendben kifizették a saját devizában lejáró tartozásaikat, tehát ez is mutatja, hogy van deviza az orosz rendszerben (energiaexportból bevételeket is kapnak), ez pedig arra utal, hogy az állam is meg tudná oldani a kifizetéseket. Ma elmarad a két dollárkötvényben az esedékes kamatfizetés, de mivel ilyenkor van még egy 30 napos türelmi idő, addig bármi megtörténhet, az is, hogy dollárban a pénzükhöz fognak jutni a befektetők. A 30 napos türelmi idő lejártáig hivatalosan nem lehet azt mondani, hogy beállt a csőd, utána viszont rögtön megállapíthatják ezt a hitelminősítők. A harminc napos türelmi időszak végéig csak rubelben kapják meg a külföldiek a devizában várt törlesztést, ami mivel eltér az eredeti megállapodástól, hivatalos csődeseménynek minősül.

A hírügynökség rámutat arra, hogy ha egyetlen orosz kötvényben csődesemény következik be, akkor az átterjed az összesre, „keresztcsőd” esemény következik be, így hitelminősítési szempontból az összes kötvénynél beállna a csődesemény.

Guido Chamorro, a Pictet feltörekvő piaci portfolio menedzsere arra mutatott rá, hogy a csődesemények sosem mutatnak egyértelmű határvonalat, és ez a mostani orosz helyzet sem kivétel ez alól. Ezzel arra utalt, hogy ha ma elmulasztaná az orosz állam a fizetést, akkor az már mutatná a súlyos bajokat és igazolná, hogy miért árazzák mindössze 10-20%-ra a kötvénypiacok azt, hogy az orosz állam rendben tud fizetni, de valójában a mostani két kötvény kapcsán április 15-ig (a 30 napos határidő lejártáig) hivatalosan nem mondhatjuk ki, hogy bekövetkezett a csőd. Arra is felhívta a figyelmet, hogy addig még gyakorlatilag bármi megtörténhet, akár a kötvények rendben kifizetése is.

Címlapkép forrása: Getty Images