Radó Péter: Pedagógus ellenállás újratöltve

A pedagógusok ellenállásának újraéledése mögött álló okok, s az ellehetetlenítésére tett kísérletek tökéletesen mutatják be a Fidesz-rezsim természetét. Ma annak ellenére kezdődött sztrájk a közoktatásban, hogy a kormányzat a jogelvonás és megfélemlítés szinte minden eszközét bevetette. A pedagógusok mellett számos szülői és diákszervezet is kiállt. Ennek ellenére még nyitott kérdés, hogy a nagy támogatottságot élvező pedagógus sztrájk eléri-e a létminimum szintjére süllyedt bérek emelését és a kizsigerelő munkaterhek csökkentését.

Elméletileg a mindenkori kormány számára egy nagy munkavállalói csoport tiltakozó mozgalma és sztrájkja a választás előtti időszakban komoly politikai kockázatokat jelent. Ezt 2010 előtt jól tudta a Fidesz is, ezért ellenzéki pozícióban szervezett választási kampányainak egyik kedvelt eszköze volt a vele szövetséget kötött szakszervezetek politikai sztrájkjainak bátorítása, amihez néha pedagógus szakszervezetet is találtak. Ez volt az oka annak is, hogy 2010-ben hatalomra kerülve a NER berendezkedésének egyik első lépése a sztrájkjog gyakorlásának ellehetetlenítése volt. (Ugyanígy rendkívül gyorsan ellehetetlenítették a népszavazás intézményét is, amit 2008-ban nagy sikerrel alkalmaztak politikai fegyverként.)

Azóta Magyarországon törvényesen nem lehet sztrájkolni, ugyanis annak előfeltétele, hogy a kormány és a sztrájkot kezdeményező szakszervezetek megállapodjanak a minimális szolgáltatásokról. A kormányt a törvény arra kötelezi, hogy erről tárgyaljon, megállapodásra viszont nem kötelezi semmi. A kialakult gyakorlatnak megfelelően az illetékes minisztériumok beültetnek egy jogászt és egy alacsony beosztású kabinetirodai tisztviselőt a sztrájktárgyalásokra azzal az egyszerű, bárki által teljesíthető mandátummal, hogy ne állapodjanak meg semmiről. Idejük van, kényelmesen elbeszélgetnek a szakszervezeti delegációkkal és ezt hosszú évekig lehet csinálni.

A közelgő választásokra való tekintettel a kormányzat – a járvány miatt bevezetett rendkívüli helyzetben kapott felhatalmazás alapján – még ehhez képest is bebiztosította magát.

Egy február 11-én kiadott rendeletben egyoldalúan szabályozta az elégséges oktatási szolgáltatások mértékét. E jogszabály szerint az iskoláknak sztrájk idején gyakorlatilag minden olyasmit el kell látniuk, amit egyébként is csinálnak. Ezzel a csellel a kormányzat technikásan öngólhelyzetbe hozta magát, mert elindította az amúgy is csak szimbolikus mértékű sztrájkjog korlátozása elleni - erős diák- és szülői támogatással zajló - polgári engedetlenségi mozgalmat.

A jelenlegi pedagógus ellenállás tehát merőben új formát öltött: a sztrájkfenyegetést kombinálja a hosszan elnyújtott polgári engedetlenségi mozgalommal, ami folyamatosan a nyilvánosságban tartja a pedagógusok – és általában a közoktatás – nyomorúságos helyzetét. A kormány szempontjából tehát a politikai kockázatok elvileg annak ellenére is fennállnak, hogy egy általános, az iskolák működését hosszabb időre teljesen megbénító sztrájktól nem kell tartania. Ezt az elméleti kockázatot azonban két dolog is enyhíti.

Az egyik az Ukrajnában zajló háború, ami megváltoztatta a teljes belpolitikai erőtér optikáját. Az a rettenetesen sok szenvedés, amit az orosz invázió okoz Ukrajnában és a magyarok háború miatt megrendült biztonságérzete automatikusan leértékeli a magyarországi munkavállalók jogfosztásával kapcsolatos problémákat, vagy az oktatás leépülése miatt várható jövőbeli károkat. A két hete békegalambnak maszkírozott kormány ezt ki is használja egy kis álságos morális nyomásgyakorlásra, amikor a háborúra való tekintettel a sztrájk elhalasztását kéri a szakszervezetektől.

A másik a politikai kockázatokat mérséklő körülmény az, hogy a választási kampányban az ellenzéki pártok nem képesek politikai tőkét kovácsolni a pedagógus tiltakozó mozgalomból, mert a szakszervezetek – érthető okból – lényegében elszigetelték magukat az ellenzéki politikusoktól. Noha ez sem lesz képes levakarni róluk azt a folyamatosan felbukkanó vádat, hogy ellenzéki politikai célokat szolgálnak, de legalább törekszenek rá, hogy a pedagógusok teljesen leértékelődött jövedelmét és elképesztő mértékű túldolgoztatását állítsák a középpontba.

A legfontosabb kérdés az, hogy mekkora mozgástere van annak, hogy a kormány érdemi béremeléssel és a munkaterhelést érintő engedményekkel szerelje le a pedagógus tiltakozást?

A pedagógusok fizetések emelése a kormányzat számára nem megfontolható opció, mert a béremelésre fordítható költségvetési pénzt elvitte a választások előtti szavazatvásárlást szolgáló példátlan mértékű pénzosztogatás. A nyugdíjprémium és a tizenharmadik havi nyugdíj, a szülők szja visszatérítése és a rendőrök, katonák fegyverpénze együttesen önmagában is durván ezer milliárd forintot emésztenek fel. Mivel a pedagógusok 2016 óta nem tartoznak a szavazatvásárlásra alkalmasnak tekintett csoportok közé, nem sok esély van arra, hogy a lemerített költségvetési tartalékok és a megugrott államadósság mellett kiharcoljanak egy érzékelhető mértékű pedagógus béremelést.

Minderre rátett a szomszédban zajló háború is, amely a már a múlt év végén is 7 százalék fölötti inflációra is rátett egy nagy lapáttal, s ami aránytalanul súlyosan érinti a pedagógushoz hasonlóan alacsony jövedelmű társadalmi csoportokat. Egy tartalékokkal rendelkező és felelősen gondolkodó kormány ennek hatását az inflációt követő béremeléssel és az áfa csökkentésével mérsékelné, a miénk azonban költségvetési mozgástér hiányában a benzinkutasok és élelmiszer kereskedők zsebében turkáló árszabályozással operál. A költségvetési tartalékok hiányának a hangulatjavító választási ajándékként az iskolákban szétosztott 120 ezer laptop sem mond ellent, ugyanis az azok megvásárlását szolgáló 200 milliárd forintot az EU gazdagabb országai adófizetőinek pénzéből fizeti a kormány. (Nem mellesleg, amikor szűk két éve a járvány miatti iskolabezárások idején gyerekek tízezrei vesztették el a kapcsoltot az iskolával, a kormány egyetlen laptopot sem biztosított az arra rászoruló gyerekeknek és pedagógusoknak.)

A kormánynak a munkaterhelés csökkentését sem áll módjában megfontolni, mert ahogy erről itt bővebben írtam, ahhoz az egész rendszert újra kellene gondolnia:

bebiflázott ismerethalmozás helyett alapvető készségek fejlesztését szolgáló tantervi szabályozásra, ennek alapján a tanulók óraszámának csökkentésére és ehhez alkalmazkodó pedagógus munkaerőgazdálkodási rendszerre kellene váltania, ami akkor sem fog megtörténni a választások előtt, ha ezt a kormányzat ambicionálná. (Természetesen nem teszi.)

Ami marad, az a jogelvonás és megfélemlítés. A közoktatás rendszer működtetése az iskolák 2013-as tankerületi hivatalokba olvasztása óta az autokratikus politikai rendszerekben széles körben alkalmazott úgynevezett hűtőhatáson (chilling effect) alapszik. Ez az ötvenes évek óta használt kifejezés azokat a jogi szankciókkal fenyegető technikákat foglalja össze, melyekkel hatalmat gyakorló hivatalok képesek eltántorítani különböző polgári csoportok tagjait jogait gyakorlásától. A tankerületek bőven élnek ezekkel az eszközökkel; például előre bekérik a sztrájkoló pedagógusok listáját, előre bejelentett módon a sztrájk napján az iskolákba kiszállva személyesen ellenőrzik a sztrájk idején megtartott, helyettesített vagy elmaradt tanórák pontos rögzítését az E-Kréta rendszerben, valamint a házirend betartását és a szülői igazolások jogszerűségét.

Általában, mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenkinek előre elvegyék a kedvét a sztrájktól.

A hűtőhatás természetesen működik, de hézagosan, amit az a 320 iskola bizonyít, ahol rengeteg pedagógus a lehetséges következményekre fittyet hányva élt a polgári engedetlenség eszközével. Ráadásul a sztrájk ellehetetlenítését szolgáló adminisztratív eszközök is a polgári engedetlenség felé terelik a pedagógusókat, mert az kevesebb adminisztrációval jár nagyjából azonos anyagi következmények mellett. A megfélemlítés abban az értelemben is kontraproduktív, hogy az felerősíti a pedagógusok sztrájkját támogató szülők és diákok elszántságát.

Minden jel szerint a sztrájk és a polgári engedetlenség miatt leginkább a tankerületi vezetők vannak befeszülve, ugyanis egy komolyabb pedagógus mozgalom egzisztenciális kockázata nem a pedagógusok számára a legnagyobb, hanem a helyi politikai vezetők számára; ők tényleg az állásuk elvesztésétől tarthatnak, ha nem képesek megelőzni az iskolákban zajló „ellenzéki” demonstrációkat.

Ennek következtében a tankerületi vezetők be is vetnek minden rendelkezésükre álló eszközt, melyek közül a legfontosabb az intézményvezetők (volt iskolaigazgatók) megfélemlítése.

Az elmúlt 12 év során az intézményvezetők megtanulták, hogy állásuk és az intézményük számára megszerezhető erőforrások mennyisége a tankerületi vezetők pillanatnyi jóindulatától függ. Az iskolavezetők személyes habitusától függ, hogy az általuk irányított tantestületek támogatását vagy a tankerületi vezetők támogatását tekintik fontosabb igazodási pontnak. Akármit gondolnak is erről, nagy többségük igyekszik az ellentétes elvárások közötti szűk mezsgyén lavírozni: befelé hűtik a kedélyeket és legalább papíron megpróbálják betartatni a szabályokat, kifelé pedig folyamatosan bizonyítják a helyi vezetőkkel szembeni lojalitásukat. Nagyon kevés olyan intézményvezető van, aki egyértelműen a tiltakozó pedagógusok mellé áll és megpróbál esernyőt tartani a fejük fölé.

Összességében a ma a közoktatásban a sztrájk által kiváltott legintenzívebb tevékenység az irracionális mértékben túlszabályozott rendszer által felkínált kiskapuk keresése; vagy azért, hogy minden adminisztratív szabály ellenére lehessen sztrájkolni, vagy azért, hogy elejét lehessen venni a sztrájknak. Ez tehát egy olyan rendszer, melyben a kormányzat politikai szempontok alapján vezérelt hivatali gépezete áll szemben lényegében eszköztelen pedagógusok bátor ellenállásával.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Facebook/Szent István Gimnázium polgári engedetlenségi akció február 22-én