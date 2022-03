Rendkívüli szüneteket is elrendelnek a pedagógussztrájk miatt

Totyik Tamás, a PSZ alelnöke a Népszavának elmondta, pontos adatokat még nem tudnak közölni a sztrájkban résztvevő iskolákról, pedagógusokról, de az már látszik, hogy Budapesten és a megyeszékhelyeken nagy az elégedetlenség. A PSZ-hez egyre több olyan visszajelzés érkezik, hogy azokban az intézményekben, ahol a diákok legalább 60-70 százaléka hiányzik, mert a sztrájk miatt a szülők nem küldték iskolába őket, a tankerületek rendkívüli szünetet rendeltek el.

A tanárokat a diákok is támogatják, Budapesten több ezer középiskolás tüntet a Kossuth téren, délután pedig a pedagógusképzésben részt vevő egyetemisták is demonstrációt tartanak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Akadémia utcai épülete előtt.

Nagyon köszönjük a szülők támogatását, de az utcán tüntető, a tanáraikkal szolidaritást vállaló diákok megmozdulása is minden tiszteletet megérdemel

- fogalmazott Totyik Tamás. Ugyanakkor a PSZ tud olyan iskolákról is, ahol az intézményvezetők - feltehetően központi utasításra - még ma is megpróbálták ellehetetleníteni a sztrájkot például azzal, hogy új órarendet dolgoztak ki, és a sztrájkoló tanárokat is megpróbálták rákényszeríteni, hogy vegyenek részt a gyermekfelügyeletben vagy tartsák meg tanóráik egy részét.

Egy másik intézményben pedig arra utasította az igazgató a pedagógusokat, írják össze a hiányzó diákokat, és hívják fel a szülőket, hogy megtudják, pontosan miért hiányoznak. A PDSZ választmányi tagja, Nagy Erzsébet szintén megerősítette:

tapasztalataik szerint a szülők támogatóak, több olyan intézményről is tud, ahova egyetlen gyereket se vittek be.

Elmondta azt is, nem maradtak abba a tankerületek, illetve az intézményvezetők jogsértő fenyegetései sem, egyes iskolákban még ma is azzal próbálták eltántorítani a tanárokat a sztrájktól, hogy egész napra megvonják a munkabérüket, még akkor is, ha csak néhány órát sztrájkoltak. A PDSZ-hez eljutott egy üzenet olyan sztrájkoló tanároktól is, akiknek az iskola egyik hátsó termében kell ülniük és az intézményvezetés azt is megtiltotta nekik, hogy a tanáriba bemenjenek, nehogy “demoralizálják” a sztrájkot nem vállaló kollégáikat.

