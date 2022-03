Az adatagilis gazdaság hatása a személyes adatok védelmére a járműiparban

Az adatok fontosságának növekedéséről lassan évtizedek óta lehet hallani. Az izraeli történész Yuval Noah Harari az adatvallás korszakáról beszél. Egyre több szolgáltatás érhető el látszólag ingyenesen, noha készpénz helyett a felhasználó inkább az adataival fizet.

A fenti tendenciákat felismerve az Európai Unió célja az úgynevezett adatagilis gazdaság megteremtése, amelynek alapját a személyes és nem személyes adatok szabad áramlása képezi a belső piacon. Az EU által megfogalmazott stratégiák, célkitűzések eléréséhez, valamint az innováció és a növekedés ösztönzéséhez a jelenleg rendelkezésünkre álló technológiák által kínált valós idejű, historikus, dinamikus és statikus adatok felhasználása elengedhetetlen. A big data nem egy önmagáért való cél, hanem – többek között - ez teszi lehetővé a hatékonyabb kormányzást, a jó üzleti döntések meghozatalát, valamint egy kényelmesebb életet bárki számára.

Nem is kell olyan messzire visszatekinteni ahhoz, hogy jó példát lássunk a nagy számú adatok felhasználásához.

A pandémia kezdetén, Magyarországon, egy tudományos projekt keretében, országos szinten monitorozták a népességmozgást a mobileszközökből származó adatokból, hogy felmérjék, a már bevezetett korlátozó intézkedések hatásfokát, eredményességét. A járműiparban az Európai Unió ambiciózus célja, hogy 2030-ig legalább 55 %-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2050-ig pedig elérje a klímasemlegességet. Ez a járműipar digitalizációja nélkül, amely egy nagy részben felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásáért, nehezen lenne elképzelhető. Az európai mobilitási adattér. kiépítése megteremtheti a környezetbarátabb és hatékonyabb közlekedést.

Az adatok felhasználhatósága a járműiparban

A hálózatba kapcsolt járművek (azaz "connected vehicles") egyik tipikus példája a dolgok internetének ismertebb nevén az Internet of Things-nek, amikor bizonyos tárgyakat kommunikációra alkalmassá teszünk és ezen okos eszközök tudnak egymással kommunikálni, így több különálló tárgy képez egy hálózatot. A szenzorokkal felszerelt gépkocsik nagy számú adatot gyűjtenek és rögzítenek nem csak az autóról, hanem a vezetőről és a környezetéről, amelyet más adatkezelőkkel (pl. autógyártó, független javítóműhely), másik autóval vagy akár tárggyal (pl. közlekedési lámpa) is vezetéknélküli hálózat segítségével megosztanak. Ezen adathalmazok továbbítása, feldolgozása nemcsak a környezetvédelmi célok elérését (például a közlekedési dugók megszűnése által), hanem az infrastruktúra fejlesztését (közutak fejlesztése), valamint a balesetek nagy számú csökkenését is eredményezik. A szenzorok segítésével több típusú adat gyűjthető, így, például a jármű működésével és fenntartásával kapcsolatos adatok (megtett kilométer, motor állapota, olajcsere, stb.), a vezető fizikai állapotával és vezetési szokásaival kapcsolatos adatok (az autóban a vezető ülés/ biztonsági öv beállítása, sebesség, fékezési szokás, stb.), helyadatok, valamint a vezető személyes beállításával (e-mail cím, telefonszám stb.) kapcsolatos adatok. Ezentúl a rögzített adatokból további következtetések is levonhatók az adott gépjárműtulajdonosra, amely a magánszférájának egy olyan részre, amelyet az ember nem feltétlenül szívesen oszt meg akárkivel.

A helyadatokból többek között akár kikövetkeztethető az adott személy vallási hovatartozása (meglátogatott felekezetek), politikai hovatartozása (pártszékház látogatása, tüntetésen való részvétel), szexuális irányultsága (bordélyház látogatása, felvonuláson való részvétel), vagy akár anyagi helyzete, így az adott személy virtuális profilja és elérhetővé válik bizonyos adatkezelők részére.

A gyűjtött adatok nagy része személyes adatnak minősül az általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") értelmében. A GDPR alapján személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a gépjármű által rögzített adat lesz személyes adat, hanem az abból az adatalanyra levonható következtetés is – amely akár különleges adatnak is minősülhet (lásd a helyadatokból levonható következtetéseket), hiszen az is információnak minősül. A hálózatba kapcsolt járművek a személyes adatokon túl, technikai adatokat is gyűjtenek. Míg ahhoz kétség sem fér, hogy a járműfedélzeti eszközön a sofőr által megadott személyes adatok (pl. név, lakcím) vagy a sofőr vezetési szokásai személyes adatnak minősül, addig kérdéses, hogy pusztán a rögzített technikai adatok (pl. olajszint, gumiabroncs állapota) vajon személyes adatnak minősülnek-e?

A kérdés tisztázása nem elhanyagolható, ugyanis, ha a technikai adatokat is személyes adatnak minősítjük, akkor ugyanazon jogszabályi védelem alá esnek, mint a személyes adatok, amely felfogás a járműipari szereplők körében ellenállást váltott ki.

A személyes adatok fogalmából kiindulva az adatkezelőnek (amely lehet a gépjárműgyártó, vagy a hálózatba kapcsolt járművekhez kapcsolódó biztosító szolgáltatók) azt kell megvizsgálnia, hogy a rendelkezésére álló technikai adat alapján be tudja-e azonosítani a természetes személyt? Az azonosítás során minden olyan módszert figyelembe kell venni, amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő vagy más személy az adatalany (üzembentartó) közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhat, figyelembe véve az objektív tényezőket. Ebből következően, a hangsúly nem a rögzített/gyűjtött információ tartalmán van, hanem az elsődleges minősítési szempont a természetes személy azonosíthatósága, amelyet az Európai Adatvédelmi Testület is megerősített iránymutatásában. Ezentúl míg bizonyos személyes adatok alapján az adatalany egyik adatkezelő számára (pl. autógyártó/kereskedő) beazonosítható, addig más adatkezelő vonatkozásában (pl.: független szolgáltatók) az adatalany ugyanazon személyes adat alapján nem biztos, hogy beazonosítható. Így azt, hogy mi minősül személyes adatnak, mindig az adott adatkezelő vonatkozásban kell vizsgálni.

Kényelem, de milyen áron?

Vajon tudatában vannak-e a gépjármű tulajdonosok/üzembentartók annak, hogy a hálózatba kapcsolt, rengeteg szórakoztatási és kényelmi funkciót kínáló, gépjárművük milyen adatokat gyűjt róluk és azt kivel vagy mivel osztja meg? Az Európai Unió számos országában elvégzett friss tanulmány szerint, a 4.899 megkérdezett személynek a 61 %-a az, akik hálózatba kapcsolt autót vásároltak, úgy válaszoltak, hogy egyáltalán nem kaptak információt arra vonatkozóan, hogy a gépjármű adatokat gyűjt és azt milyen célból teszi. A válaszadók 26%-a részleges információt kapott, amely vagy nem volt tejesen érthető vagy egyértelmű. Míg a válaszadók csak 10%-a nyilatkozott úgy, hogy megfelelő információt kapott az adatgyűjtésről és annak céljáról. Ez a százalékos megoszlás meglehetősen meglepő, ugyanis a hálózatba kapcsolt járművekkel végzett adatkezelési tevékenységre is vonatkozik a GDPR, amely előírja, hogy az adatalanyokat az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelés részleteiről.

Ezentúl az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv is alkalmazandó, mivel a hálózatba kapcsolt jármű és a hozzá kapcsolt eszköz végberendezésnek minősül, amely az említett irányelv hatálya alá tartozik.

Ez csak abból a szempontból érdekes, hogy végberendezésen történő adattároláshoz, majd a tárolt adatokhoz való hozzáféréshez az érintett személy előzetes hozzájárulás szükséges, amelyet az érintett személy egy teljes körű, az adatkezelési tevékenységre is kiterjedő tájékoztatást követően tud megadni. Vagyis, ahhoz, hogy a hálózatba kapcsolt gépjármű személyes adatok gyűjtsön, majd ahhoz más hozzáférjen, az érintett személy előzetes hozzájárulása szükséges, amely eléggé megnehezíti az adatalapú gazdaság kiépítését, valamint az Európai Unió stratégiájában rögzített célok elérését.

Adatok szabad áramlása hatékonyan

A jogszabályi akadályok leküzdése érdekében, az Európai Unió az adatstratégiája keretében olyan mechanizmusok kiépítésére törekszik, amelyek elősegítik a személyes és nem személyes adatok megosztását. Ennek keretében az első jogalkotási javaslat az európai adatkormányzásról szóló rendelet ("Adatkormányzási rendelet") , amely szabályozni kívánja a közszféra birtokában lévő adatok Unión belüli további felhasználását, a személyes adatok védelme mellett, egy biztonságos feldolgozási környezetben.

Ezentúl egy újfajta adatmegosztási rendszer kiépítését is felvázolja, amely elősegíti a B2B és a C2B adatmegosztást, adatmegosztási szolgáltatókon keresztül.

Az adatmegosztási szolgáltatóknak számos feltételnek meg kell felelniük a biztonságos adatmegosztás érdekében, amely ösztönzőleg hathat az önkéntes alapon vállalt adatmegosztási tevékenységre. Habár már az Adatkormányzási Rendelet is elősegítené az adatok megosztását a járműiparban, ugyanakkor a hálózatba kapcsolt járművek sajátosságából adódóan a járműipar szereplői egy ágazatspecifikus szabályozást siettetnek. Az egyik fő és szabályozandó kérdés, hogy az autóipar mely szereplői és hogyan férhetnek hozzá adatokhoz. Továbbá szabályozást igényel a természetes személyek személyes adatainak a védelme és jobb informáltsága, valamint az adataik felhasználása további szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: adatok értékesítése direkt marketing céljából). Az Európai Bizottság előtt már folyamatban egy javaslat kidolgozása a jármű által generált adatokhoz történő hozzáféréshez, amely várhatóan 2022 harmadik negyedévében kerül elfogadásra.

