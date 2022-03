Kamatot emelt a brit jegybank

A brit jegybank monetáris tanácsa csütörtökön bejelentette, hogy az eddigi 0,50 százalékról 25 bázisponttal 0,75 százalékra emelte az alapkamatot. A testület 8-1 arányban voksolt a 25 bázispontos emelésre, egy tag tartást voksolt.

A Bank of England december 16-án kezdte jelenlegi szigorítási ciklusát: akkor 15 bázisponttal az addigi 0,10 százalékos mélységi rekordról 0,25 százalékra emelte az alapkamatot. Február 3-án a monetáris tanács 25 bázispontos emelést jelentett be, amellyel a mostani emelésig érvényben volt 0,50 százalékra emelkedett az irányadó ráta.

A ma bejelentett harmadik kamatemeléssel a brit jegybanki alapkamat a koronavírus-járvány két évvel ezelőtti elhatalmasodása előtti legutóbbi csúcsára emelkedett vissza. A mostani kamatemelés mindössze az ötödik a Bank of England részéről a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta eltelt csaknem másfél évtizedben.

A Bank of England monetáris tanácsa már az előző, februári kamatdöntő ülésen egyhangúlag megszavazta a példátlan mértékű eszközvásárlási programjának fokozatos leépítését. A csütörtökön bejelentett kamatemelés indoklásában a monetáris tanács kiemelte, hogy várakozása szerint a tizenkét havi nagy-britanniai infláció az év elején mért 5,5 százalékról az idei második negyedévben 8 százalékra, az év későbbi szakaszában esetleg még magasabbra emelkedik. Ez jelentősen felülvizsgált előrejelzés, a Bank of England előző prognózisa ugyanis még azt valószínűsítette, hogy az infláció 7,25 százalék körüli ütemen tetőzik áprilisban. A brit kormány által a Bank of England számára előírt éves inflációs cél 2 százalék.

A Bank of England monetáris tanácsa a csütörtöki közleményben hangsúlyozza, hogy a brit gazdaságot az elmúlt időszakban több, nagyon nagy sokkhatás is érte, és ezek között a legutóbbi az Ukrajna elleni orosz háború. A testület szerint ha a jelenlegi árfolyammozgások tartósaknak bizonyulnak, az energiahordozók és egyéb kereskedelmi árucikkek nagyon nagy mértékben megemelkedett globális árfolyama szükségszerűen további nyomást gyakorol majd a brit reáljövedelmekre és a kiadásokra. A tanács szerint ebben a környezetben további "szerény mértékű" monetáris szigorítás válhat szükségessé a következő hónapokban.

Címlapkép: Getty Images