Mi van most a harcokban érintett csernobili és zaporizzsjai atomerőművel? – Fontos közleményt adott ki a magyar hivatal

Az összesítés hangsúlyozza, hogy „Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan követi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kiadott hivatalos információkat az ukrán atomerőművek nukleáris biztonsági helyzetéről és folyamatosan figyeli a gyorsértesítési rendszeren keresztül érkező értesítéseket, információkat, és tájékoztatást ad.”

Az összefoglaló azért aktuális, mert a minap a zaporizzsjai atomerőmű közvetlen környezetében harcok zajlottak, és az erőmű melléképülete is kapott találatot. Az anyag rámutat: „a képzési épületben keletkező tüzet eloltották, az atomerőmű főépülete nem sérült, radioaktív anyag nem jutott ki a környezetbe, illetve a sugárzásmérő berendezések is rendben működnek. Ugyanakkor a károk elhárítása az 1. és a 6. blokkhoz tartozó rendszerekben most is folyik. Illetve az erőmű telephelyén fel nem robbant lőszerek begyűjtése és hatástalanítási is folyamatban van. A létesítményt jelenleg az orosz fegyveres erők felügyelik. A Roszatom főigazgatója március 12-én elismerte, hogy a cég szakemberei jelen vannak az erőmű területén.”

Az összefoglaló másik aktualitása a harkivi kutatólétesítményt is említi. „Harkiv városában bombatámadásban megrongálódott egy egészségügyi és ipari felhasználásra radioizotópokat előállító új nukleáris kutatólétesítmény. Mivel a létesítményben a nukleáris anyag mindig szubkritikus, a radioaktív anyag készlete pedig nagyon alacsony, a NAÜ értékelése megerősítette, hogy a bejelentett károknak nem lehetett volna radiológiai következménye. Az ukrán nukleáris hatóság tájékoztatása szerint az incidens nem okozott sugárzásiszint-emelkedést a helyszínen.”

Az OAH összesítése külön kitér a csernobili atomerőműre is, ahol „az 1986-ban balesetet szenvedett reaktoron kívül, három már leszerelés alatt álló RBMK típusú reaktor blokk található. Az utolsó reaktorblokkot 2000-ben állították le. A nukleáris üzemanyagot ezekből már kitárolták és a telephelyen található átmeneti tárolókban helyezték el. A hűtést is biztosító áramellátást március 9-től ideiglenesen dízelgenerátorokkal biztosították, a jelenlegi információk szerint részben sikerült helyreállítani a hálózatról történő árambetáplálást. Mindemellett fontos információ (amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is megosztott), hogy a reaktorok leállítása óta eltelt hosszú idő miatt a kiégettfűtőelem-tároló medence hőterhelése és a medencében lévő hűtővíz mennyisége elegendő a hosszú távú hőelvonás fenntartásához elektromos betáplálás nélkül.”

Az összesítés kitér rá, hogy „a létesítményt jelenleg az orosz fegyveres erők felügyelik, a működtetést az ukrán személyzet végzi. A NAÜ szerint biztonsági kockázatot jelent, hogy a személyzet váltása nincs megoldva és nincs biztosítva a megfelelő pihenőidő. A kommunikáció a létesítménnyel nehézkes, az üzemeltető telefonon tájékoztatja az ukrán hatóságot az eseményekről. A sugárzási mérések adatai nem elérhetőek a létesítményben. A nemzetközi biztosítéki rendszer keretében nem érkeznek meg az információk a NAÜ-höz.”

A fentiek után az OAH az alábbiakat rögzíti: a NAÜ folyamatosan nyomon követi az Ukrajnában található nukleáris létesítményeket érintő helyzet alakulását, különös tekintettel a biztonságos működésüket garantáló, általánosan elfogadott 7 alappillér betartására és érvényesülésére.

Meg kell őrizni a létesítmények fizikai épségét – legyen szó reaktorokról, fűtőelem-tároló medencékről, vagy radioaktívhulladék-tárolókról;

Valamennyi biztonsági és védelmi rendszernek és berendezésnek mindenkor teljes mértékben működőképesnek kell lennie;

Az üzemeltető személyzetnek képesnek kell lennie teljesíteni biztonsági és védelmi kötelezettségeit, és jogtalan nyomásgyakorlás nélkül meghozni döntéseit;

Minden nukleáris telephelyen biztonságos külső hálózati áramellátást kell biztosítani;

Megszakítás nélküli kétirányú logisztikai ellátási láncokat és szállítást kell biztosítani a telephelyek esetében;

Hatékony helyszíni és telephelyen kívüli sugárzásfigyelő rendszerekkel, valamint veszélyhelyzeti készültségi és reagálási intézkedésekkel kell rendelkezni;

Megbízható kommunikációt kell biztosítani a hatósággal és másokkal.

