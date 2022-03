Veszélyben az EU-s országok élelmiszer-ellátása? Óriási fordulat készülődik a közös élelmiszer-politikában

Az EU most azt vizsgálja, miként tudná biztonságosabbá tenni az élelmiszerkínálatot, miután az orosz invázió elvágta Ukrajnát a legfontosabb exportpiacaitól, és az egekbe emelte az árakat.

Ukrajna a világ második legnagyobb gabonaexportőre, és nagyon fontos szerepet tölt be EU-beli szomszédjainak csirke- és tojáspiacán is. Oroszország azonban mára lényegében lefoglalta fekete-tengeri kikötőit, a helyi vállalatok pedig a humanitárius katasztrófa közepette a belföldi élelmiszerellátásra fókuszálnak.

Ami Ukrajnában zajlik, az megváltoztatja a teljes hozzáállásunkat és a mezőgazdaság jövőjéről alkotott képünket – fogalmazott Janusz Wojciechowski, az Európai Bizottság agrárbiztosa az Európai Parlamentben. Hozzátette: vissza kell térnie az EU-nak az élelmiszerbiztonsághoz, fókuszba helyezve azt.

Az EU most olyan intézkedéseket dolgoz ki, amely eddig műveletlen földterületeken is lehetővé tennék a fehérjenövények terjesztését az élelmiszerhiány elkerülése érdekében. Megvizsgálják a sertéságazat támogatásának lehetőségeit is, és azt is, miként tudnák az állami támogatásokra vonatkozó szabályok felfüggesztésével támogatni a gazdálkodókat, ahogy a járvány idején is történt.

A hírről beszámoló Bloomberg megjegyzi: az agrárbiztos szavai retorikai váltást jelentenek, hiszen eddig az agrárium fenntarthatóságára, többek között a növényvédő szerek és antibiotikumok használatának csökkentésére és az organikus gazdálkodás előmozdítására összpontosított az EU.

Wojciechowski szerint azonban mindezek érdekében nem szabad eldobni mindent, és ellenállóbbá kell válni a különböző válságokkal szemben.

A hírügynökség emlékeztet: egyes országok már reagáltak a volatilissé vált élelmiszerárakra, Magyarország például az exportra szánt gabona állami felvásárlását tette lehetővé, a nem EU-tagállam Szerbia pedig megtiltotta a nem szomszédos országoknak szánt bizonyos élelmiszerek exportját.

