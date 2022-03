Járatkimaradások jöhetnek a 3-as metrón, ha elhúzódik az orosz-ukrán háború

Csak néhány hónapra elegendőek itthon azok az alkatrészek, amelyek a budapesti 3-as metró szerelvényeihez szükségesek és az orosz Metrowagonmash gyártja őket, amely egyébként háborús felszereléseket is előállít, így az orosz-ukrán háború elhúzódása miatt járatkimaradások is jöhetnek a metróvonalon – mutat rá szombat reggeli cikkében a Népszava . Sőt a lap azt is leírta, hogy „akár a teljes szakasz leállítása is bekövetkezhet”.