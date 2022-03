Szja-visszatérítés: meglepő adatot árult el a kormány

Varga Mihály pénzügyminiszter vasárnap új számokat közölt az szja-visszatérítéssel kapcsolatban. Ezek közül az egyik legérdekesebb, hogy az eddig kifizetett összeg már a 650 milliárd forintot közelíti. Ez meghaladja az előzetesen jelzett 600 milliárd forintos összeget és még nincs vége a kiutallásoknak.

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a kormány eredetileg 600 milliárd forintos összeget kommunikált az szja-visszatérítés kapcsán. Az eddig kifizetett összeg viszont már most meghaladja közel 10%-kal a terveket és a kiutalási folyamatnak még nincs vége. Ez azt is jelenti, hogy ez a fiskális lazító intézkedés a vártnál nagyobb kiengedést jelent a 2022-es költségvetésben, és nemcsak a februári költségvetési egyenlegben jelentkezik érdemi hatása, hanem még akár a márciusi és áprilisi hónapokban is. Ez pedig újabb kockázatot jelent az idei hiánypálya lefutására, miközben az orosz-ukrán háború és annak következményei szintén jelentős hatásokat gyakorolnak a büdzsére.

A tárcavezető arra is emlékeztet, hogy a gyermeket nevelő szülők első körben, február 14-ig több mint 610 milliárd forintot kaptak vissza a családi adóvisszatérítéssel. Ez volt az első körös kifizetési szakasz, erről itt írtunk korábban:

A miniszter szerint azoknak, akik az adóbevallásukban érvényesítik az adókedvezményt, a második körös kiutalási szakasz március 1-én kezdődött. Azóta 106 ezren igényelték így a családi adóvisszatérítést, összességében 33 milliárd forintnyi adót kapnak vissza.

Megismételte azt a korábbi kormánydöntést, miszerint a kiutalási folyamat is felgyorsult: a bevallás beérkezése után 30 nap helyett már két héten belül kiutalják a visszajáró adót.

