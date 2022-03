A háborús hírek közben jön a friss jegybanki előrejelzés

Az előttünk álló héten itthon egyértelműen az MNB kamatdöntése lesz a legfontosabb esemény, ráadásul ezúttal nem csak a monetáris kondíciókról dönt a jegybank, hanem érkezik a friss inflációs jelentés. A módosított előrejelzésekben pedig már az orosz-ukrán háború hatásait is bele kell kalkulálni, így különösen érdekes lehet a prognózis.

A hét eleje még csendes lesz, hiszen hétfőn csak egy kínai kamatdöntés érkezett hajnalban, emellett a német termelői árak friss statisztikája lesz érdekes az inflációs kép szempontjából. Utána viszont beindul az élet, kedden érkezik az MNB friss kamatdöntése, illetve az indoklásról szóló közlemény. A Monetáris Tanács ezúttal a friss inflációs jelentésről is tárgyal, így a módosított GDP- és inflációs prognózis is megjelenik. A kamat szempontjából az lesz a nagy kérdés, hogy a jegybank mennyire tartja magát ahhoz, hogy az év első felében össze akarja olvasztani az alapkamatot és az egyhetes betéti rátát. Ehhez ugyanis most jelentős emelésre lenne szükség az alapkamat esetében. Ennél is érdekesebb lehet azonban a friss inflációs és növekedési előrejelzés, melybe már az orosz-ukrán háború hatásait is próbálhatják számszerűsíteni. Az egyértelműen látszik, hogy a decemberben közölt 4,7-5,1%-os idei inflációs előrejelzés nehezen lesz tartható, az elemzők már legalább 7 százalék körüli átlagos rátával számolnak, de a 8-9% sem elképzelhetetlen. A növekedés szempontjából pedig ezzel ellentétes, lefelé mutató hatása lehet a háborúnak, de az sokkal nehezebben becsülhető egyelőre.

2022. március 21-27. makronaptár Magyar makrogazdaság március 22. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció március 22. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés jan. március 22. kedd 15:00 MNB Közlemény március 23. szerda 8:30 MNB Fizetési mérleg Q4 március 24. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) március 24. csütörtök 10:00 MNB Inflációs jelentés március 24. csütörtök 11:00 PM Részletes áht-beszámoló feb. március 24. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció március 24. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) március 25. péntek 9:00 KSH Munkanélküliség feb. Nemzetközi makrogazdaság március 21. hétfő 2:15 Kína Kamatdöntés március 21. hétfő 8:00 Németo. Termelői árak feb. március 22. kedd 11:00 EU Építőipar jan. március 23. szerda 8:00 UK Infláció feb. március 24. csütörtök 0:50 Japán Bank of Japan jegyzőkönyv március 24. csütörtök 9:15 Franciao. Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 9:30 Németo. Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 10:00 EU Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 10:30 UK Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 13:30 USA Tartós fogyasztási cikkek rendelése feb. március 24. csütörtök 14:45 USA Markit feldolgozóipari bmi márc. március 25. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem feb. március 25. péntek 10:00 Németo. IFO index márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A jegybank szerdán közli a tavalyi negyedik negyedéves fizetési mérleg alakulásáról szóló statisztikát, miközben az Egyesült Királyságban az infláció februári adata jelenik meg. Csütörtök reggel hirdeti meg szokásos egyhetes betéti tenderét az MNB, melyen az irányadó kamatról döntenek, de arra már tehetnek utalást a keddi ülés után. Emellett a Pénzügyminisztérium az államháztartás februári részletes adatait közli, az ÁKK pedig kötvényaukciót tart. Külföldről is jönnek érdekes adatok, elsősorban a márciusi beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, melyek már szintén tükrözhetik a háború hatásait a konjunktúra szempontjából.

A hét utolsó munkanapjára itthon egy adat marad: a KSH péntek reggel teszi közzé a foglalkoztatottság és a munkanélküliség februári adatait. Ezen kívül Németországban az IFO index friss adatára figyelhetnek még a befektetők.

Címlapkép: Getty Images