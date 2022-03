Hatalmasat repült egy Tesla, a rendőrök már keresik a sofőrt

A Los Angeles-i rendőrség központi forgalmi szolgálata szerint egy bérelt, fekete 2018-as Tesla Model S sofőrje vasárnap délben veszélyes mutatványt hajtott végre a Baxter Street és az Alvarado Street sarkán.

A Tesla Model S több métert is "átrepülve" kukáknak és két parkoló autónak csapódott neki.

A Los Angeles-i rendőrség 1000 dolláros jutalmat ajánlott fel minden olyan információért, ami az incidens mögött álló sofőr letartóztatásához vezethet.

A very dangerous stunt. See below for details and if you have any information please contact Central Traffic Division. @LAPPL