Mínuszos lett a zárás az amerikai tőzsdén

Portfolio 2022. március 21. 21:11

Ma is elsősorban az ukrán hírekre figyelhetnek a befektetők, az oroszok ultimátumot intéztek a Mariupolban harcoló ukrán erők felé, amit azonban Ukrajna elutasított, így továbbra is folynak a heves összecsapások. A háború mellett több komoly kockázattal is kell számolniuk a befektetőknek, az amerikai jegybank kamatemelési ciklusba kezdett, a kínai gazdaság pedig a koronavírus újfenti, rohamos terjedése miatt akár jelentősen is lassulhat, illetve a globális ellátási láncban is lehetnek fennakadások. Az ázsiai tőzsdéken ma esést láthattunk, Európában kisebb pluszban telt a kereskedés, a magyar tőzsdén azonban több jó sztori is van, komoly pluszban van például a Waberer's és az Opus részvénye is. Az amerikai tőzsdéken kissé elromlott estére a hangulat, az irányadó indexek mérsékelt csökkenésekkel zártak.