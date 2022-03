Szijjártó: Magyarország nem szavazza meg az EU-s energiaszankciókat Oroszország ellen

Szijjártó Péter az uniós külügyministerei csúcs szünetében azt mondta, hogy Magyarország nem támogatja az EU-s szankciókat Oroszország ellen az energetika terén.

Az oroszországi energiaszállítás korlátozását, vagy leállítását eredményező, esetleges uniós szankciók tekintetében európai egység egész biztosan nem tud majd kialakulni - mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, az uniós tagországok külügyminiszterei ülésének szünetében hétfőn.

Nem fogunk támogatni olyan szankciós intézkedéseket, melyek Magyarország energia-ellátásának biztonságát kockáztatják

- fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Új dimenzióba léptünk a háborús kockázatok tekintetében, ezért mostantól még keményebben, még egyértelműbben kell fellépnünk nemzeti érdekeink, vagyis a béke és a biztonság magyarországi szavatolása érdekében - mondta Szijjártó.

A Reuters és a Politico ma reggeli információi szerint rengeteg új orosz név is felkerülhet az ötödik uniós szankciós listára, emellett a lengyelek, a baltiak erősen szorgalmazzák az oroszok elleni olajembargót is, ami a mai uniós külügyminiszteri csúcson, majd a csütörtök-pénteki EU-csúcson is téma lesz. Az ötödik szankciós csomag várhatóan akkor élesedne, ha az oroszok vegyi fegyvert vetnének be Ukrajnában, vagy Kijevet hevesen bombázni kezdenék, tehát kezd körvonalazódni, hogy a szankciós szigorításnak mi lenne az előfeltétele.

Nyíltan támogatta a hétfői brüsszeli uniós külügyminiszteri csúcstalálkozóra érkezve az ír és a litván tárcavezető azt a formálódó tervet, hogy az ötödik uniós szankciós csomagban vessenek ki embargót az orosz olajra. Közben a holland miniszterelnök inkább a terv ellen emelt szót, a német külügyi vezető pedig óvatos álláspontot képviselt.

Közben a holland miniszterelnök egy másik esemény kapcsán világosan kijelentette, hogy annyira függ Európa az orosz olajtól és gáztól, hogy egyszerűen nem tudja magát holnapra elvágni tőle. Ugyanerre, az erőteljes függésre figyelmeztetett Moszkvában újságíróknak nyilatkozva Dimitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő, aki az Interfax tudósítása szerint azt mondta:

az uniós olajembargó nagyon komoly hatással járna a globális olajpiacra és nagyon rosszul érintené az európai kontinens energia egyenlegét.

Peszkov szerint az amerikaiak nagyjából ott lennének, ahol most vannak és sokkal jobban éreznék magukat, mint az európaiak. Az embargó „nehéz lenne az európaiaknak és egy ilyen döntés mindenkit megütne”.

Címlapkép: Getty Images