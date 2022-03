Itt a friss lista: ezekben az országokban és városokban a legtisztább a levegő a Földön

A friss jelentés szerint azok, akik a legtisztább levegőt szeretnék szívni a Földön, Új-Kaledóniába, a Virgin-szigetekre vagy Puerto Ricóba kell, hogy menjenek. A legrosszabb minőségű levegő pedig a közép- és dél-ázsiai városokban van.

A tanulmány összeállításához a cég 6475 városban vizsgálta a levegő minőségét a szerint, hogy abban milyen arányban fordulnak elő a 2,5 mikron vagy annál kisebb átmérőjű levegőrészecskék. Az ő adataik szerint a világ legtisztább levegőjével bíró városok a vizsgáltak között:

Nouméa (Új-Kaledónia)

Charlotte Amalie (Virgin-szigetek)

San Juan (Puerto Rico)

Canberra (Ausztrália)

Saint George’s (Grenada)

A lakosságszámmal súlyozott top5 ország pedig, ahol a legkisebb a légszennyezettség, az alábbi:

Virgin-szigetek

Új-Kaledónia

Puerto Rico

Zöld-foki Köztársaság

Saba

Azok a városok pedig, ahol a legrosszabb adatokat mérték, az alábbiak:

Új-Delhi (India)

Dakka (Banglades)

N’Djamena (Csád)

Dusanbe (Tádzsikisztán)

Maszkat (Omán)

Országok szintjén pedig a legrosszabb levegőminőséggel rendelkezők:

Banglades

Csád

Pakisztán

Tádzsikisztán

India

Az USA-n belül a legszennyezettebb levegőjű város Los Angeles, még úgyis, hogy egyébként a PM2,5-érték egy év alatt 6%-kal csökkent.

A cikk kitér arra is, hogy a WHO adatai szerint minden évben több mint 4 millió ember veszti életét a légszennyezés miatt. Ennek oka, hogy a 2,5 mikron vagy annál kisebb átmérőjű levegőrészecskék képesek bejutni a tüdőbe és a véráramba, ezzel a kardiovaszkuláris és légzőrendszert is károsítva. A WHO szerint stroke-ot, tüdőrákot és krónikus tüdőbetegséget is okozhatnak ezek a részecskék.

Tavaly a WHO csökkentette a levegőben lévő finom részecskék ajánlott szintjére vonatkozó útmutatásait, lényegében tehát szigorított az ajánlásán. 2021 előtt a szervezet azt mondta, hogy a levegőszennyezés elfogadható szintje 10 mikrogramm gáz-halmazállapotú szennyezőanyag volt a levegőben köbméterenként, vagyis 10 µg/m3. Most a WHO viszont 5 µg/m3-t ajánl.

Címlapkép: Getty Images