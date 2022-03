Koronavírus: felfutóban van a járvány a régióban

Ismét emelkedni kezdett az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a régióban. Romániában kedden két hete először ismét ötezer fölé ugrott az esetszám. Szlovéniában is durvul a járvány, amelynek elindult a következő hulláma. Szlovákiában újabb hullám van kibontakozóban, Magyarországon is emelkedtek a számok. A következő napokban mindenesetre érdemes lesz figyelni, hogy hogyan alakul a trend.

A román egészségügyi minisztérium keddi összegzése szerint az utóbbi 24 órában 5140 új esetet regisztráltak, amely több mint másfélszerese az utóbbi két hét átlagának.

Heti összevetésben is immár hatodik napja emelkednek az esetszámok.

Az utóbbi hét napon 24 480 új esetet diagnosztizáltak, amely több mint tíz százalékkal magasabb, mint az előző hét napon diagnosztizált 22 025 új eset.

Adriana Pistol egészségügyi államtitkár keddi sajtóértekezletén az elvégzett Covid-tesztek "találati arányának" növekedésére is felhívta a figyelmet. Az úgynevezett reprodukciós ráta is - amely azt mutatja, hogy a fertőzött hány embernek adja tovább a vírust - növekedőben van, múlt héten már egyhez közelített. Ilyen körülmények között a szakember a járvány stagnálását, vagy enyhe erősödését valószínűsítette. Az államtitkár az önkéntes védekezés fontosságát hangoztatta, és arról próbálta meggyőzni az embereket, hogy legalább a tömegközlekedési járműveken és egyéb zsúfolt helyeken viseljék a védőmaszkot.

Szlovákiában hétfőn 18 522 PCR-teszt készült Szlovákiában, ezekből 8937 lett pozitív - írja az Új Szó. Az esetszámok emelkedése várható Szlovákiában is - figyelmeztet a szlovák egészségügyi minisztérium, amely szerint ennek két oka van: az egyik, hogy a legtöbb országban enyhítettek az intézkedéseken, tehát ismét növekedésre lehetett számítani. Továbbá összefügg BA.2 omikron alvariánssal, amely több EU-s országban dominánssá válik - számolt be Matej Misik, az Egészségügyi Elemző Intézet vezetője, aki szerint ez a variáns dominál Szlovákiában is. Egy héttel ezelőtt a szekvenált minták 38 százalékában jelen volt.

Szlovéniában harmadik hete nő az új koronavírussal fertőzöttek napi száma - derült ki a kormány keddi jelentéséből. Bojana Beovic, a kabinet járványhelyzettel foglalkozó szakbizottságának elnöke kijelentette:

az országban elindult a járvány következő, hatodik hulláma.

Mindezek mellett Magyarországon új esetek száma a hosszú hétvégéhez képest csökkent, de ez nem mérvadó, a keddi számok ugyanis mindig alacsonyabbak a hétvégi számoknál. Érdemes ezért a múlt keddhez viszonyítani: ha így teszünk, akkor emelkedést látunk, a múlt keddi 980 új esetnél a ma közölt 1495 új beteg magasabb szám. Az összehasonlítást torzíthatja, hogy múlt hét kedd még beleesett a hosszú hétvégébe, amikor is lehet, hogy kevesebben fordultak orvoshoz.

