Sorra jönnek a friss becslések: nagyon fájhat Magyarországnak az orosz-ukrán háború

Portfolio 2022. március 22. 06:00

Akár komoly ütést is bevihet a magyar gazdaságnak az orosz-ukrán háború 2022-ben, egyre több elemző módosítja jelentősen előrejelzéseit. A fegyveres konfliktus szinte biztosan magasabb inflációhoz és alacsonyabb gazdasági növekedéshez vezet majd, utóbbi akár komoly fékezést is jelenthet a tavalyi 7 százalékos bővülés után. Két friss előrejelzés szerint akár 3% környékére is lassulhat a gazdaság, ami akár recessziós kockázatot is jelenthet, hiszen az év eleje még jól sikerült. A bizonytalanság azonban óriási: az óvatosabb elemzők még alig húzták lejjebb a prognózisaikat, és ha nekik lesz igazuk, akkor lehet akár egész jó éve is a magyar gazdaságnak.