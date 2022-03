Mi lesz az autóiparral? - A hazai járműipar meghatározó szereplői trendekről a Portfolio-MAGE konferenciáján

Az autóiparban a tavalyi év elején igazi hurráoptimizmus uralkodott, mostanra azonban egyértelművé vált, korai volt az öröm. A globális chiphiány az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát, ráadásul az alapanyag-ellátási problémák, a szállítmányozási költségek megugrása, a nyersanyagok szűkülő kínálata és áruk növekedése egyaránt jelentősen megemelte a gyártás költségeit. Amire pedig senki nem számított: az elhúzódó ukrajnai háború sokkal rosszabb következményekkel járhat az európai gazdaságra nézve, mint akár a koronavírus-járvány. A globális ellátási láncok megszakadása hatalmas áremelkedéshez, energiahiányhoz és inflációhoz vezethet. Joggal merül fel a kérdés, hogy a szektor meghatározó szereplői hogyan készülnek a válság kezelésére.

Több cikkünkben is foglalkoztunk már az autóipart érintő legfontosabb kihívásokkal, ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a szektor jelenlegi állapota és jövője is terítékre kerüljön. A Portfolio-MAGE közös szervezésű Járműipar 2022 konferenciáján Kecskeméten az érdeklődők a szakma mélyére áshatnak. A programban megszólaló hazai és globális járműipari cégek elárulják, milyen fejlesztéseket és válságkezelési módokat terveznek versenyképességük megőrzésére a beszállítói kapcsolatok, supply chain menedzsment, digitalizáció, gyártászöldítés, termeléshatékonyság, HR területén. A konferencia programját idén közös vacsora, állófogadás, networking- és gyárlátogatási lehetőség is színesítik.

Az első szekciót előremutató digitalizációs és energiahatékonysági megoldások bemutatásának szenteljük; majd a hagyománnyá vált vezetői kerekasztal beszélgetésben meghatározó autóipari cégek képviselői beszélgetnek trendekről, beruházásokról, válságkezelésről, versenyképességről és fejlesztési irányokról. Akik velünk lesznek:

A második és harmadik szekció célja digitalizációs és gyártászöldítési jó gyakorlatok bemutatása – a járműipar továbbra is hisz abban, hogy a válságból is ezek jelenthetik az egyik kiutat. Az elektromos- és önvezető autók megjelenése, a fenntartható fejlesztések és zöldítés irányába ható globális lépéskényszer tovább alakítja a világ autóiparát.

Előadóink és beszélgetőpartnereink:

Ács István, ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Kft.

Balasa Levente, üzletágvezető, Siemens Smart Infrastructure

Éliás Péter, vezető, Környezetmenedzsment, Audi Hungaria Zrt.

Gergen Péter, elektromobilitás fejlesztés igazgató, Bosch Budapesti Fejlesztési Központ

Macher Márta, elnök, Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt.

Nyirő Ferenc, ipari digitalizáció üzletág vezető, S&T Consulting Hungary Kft.

Steurer Zsolt, gyárigazgató, GEDIA Hungary Kft.

Szabó-Lukovszki Béla, gyárigazgató, Joyson Safety Systems Hungary Kft.

Tóth Bálint, kereskedelmi igazgató, NEFAB Packaging Hungary Kft.

Virág Aladár, szaktanácsadó-szakértékesítő, 4iG Nyrt.

Vígh Zoltán, ügyvezető igazgató, Jedlik Ányos Klaszter

A válság leginkább a termelésszervezésben és HR területen érezteti hatását. A magyar operációk a piac elemzésével, rugalmas termelésszervezéssel, a vevő-beszállítói együttműködések javításával és gyártáskapacitás-összehangolással próbálnak úrrá lenni a helyzeten, közben törekszenek az értékes dolgozói állományuk megtartására és új kapacitásokat keresnek. A IV. szekciós beszélgetésekben azt tervezzük körüljárni, ki milyen HR stratégiában gondolkodik és milyen megoldásokat terveznek a beszállítói kapcsolatok, supply chain menedzsment területén a megnövekedett kihívások kezelésére.

