Összezuhan idén Ukrajna gabonatermelése – brutális áremelkedés jöhet

Felére eshet vissza Ukrajna 2022-es gabonatermelése és mintegy harmadával csökkenhet az ország által két aratás közötti időszakban bonyolított export mennyisége – véli az APK-Inform. A jelentés megerősíti az ukrán agrárminiszter tegnapi szavait. Egyre valószínűbb tehát a világpiaci szűkösség és a nyomában érkező további durva áremelkedés.

Ukrajna 2022-es gabonatermelése várhatóan 54,6 százalékkal, 38,9 millió tonnára zuhan amiatt, hogy a háború következtében jelentősen csökken a vetésterület

– közölte a Reuters hírügynökség az APK-Inform mezőgazdasági elemző és tanácsadó cég szerdai előrejelzésére hivatkozva.

A jelentés szerint az idei betakarítástól a jövő évi aratásig terjedő időszakban bonyolított export 32 százalékkal eshet, majdnem 30 millió tonnára. Ezen belül az ukrán kivitel mindössze 10 millió tonna búzát és 19 millió tonna kukoricát jelentene csupán, amely nagymértékben elmarad az ország békeidőben szokásos szállítási mennyiségétől.

Borítékolható volt

A most közzétett elemzés megerősíti a Roman Lescsenko ukrán mezőgazdasági miniszter tegnapi közlését is, amelyben a politikus figyelmeztetett:

tavaszi vetésterületet az eredetileg tervezett 15 millió hektárról 7 millióra csökkenti Ukrajna.

Ezen belül a kukorica termésterülete a tavalyi 5,4 millió hektárról 3-3,4 millióra csökkenhet elmondása szerint. A tárcavezető hozzátette: a télen vetett 6,5 millió hektárnyi búzából a mostani számításaik szerint 4 milliót tudnak majd learatni.

Mint ismert, már az orosz-ukrán háború előtt is számos piaci tényező hatott az élelmiszer-drágulás irányába, de Ukrajna lerohanásával ezek részben felerősödtek, részben új drágító hatások is keletkeztek. A megtámadott ország, mint a gabonafélék és olajos magvak egyik világszinten is jelentős termelője, komoly termelési- és exportkiesést szenvedhet el, ami érdemben kihat a világpiacra és várhatóan meredek áremelkedést okoz a szóban forgó termények esetében.

Fotó: Getty Images