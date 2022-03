Üzemanyag-korlátozás 2022: minden, amit tudni kell az árstopról, a szállításról, a tárolásról és a büntetésekről

Az orosz-ukrán háború hatására tovább emelkedtek az üzemanyagárak Magyarországon, ám az egyelőre május 15-éig érvényben lévő, 480 forintos hatósági ár miatt ezt leginkább a nagykereskedők érzik meg. Az emelkedő üzemanyagárakra Európa-szerte reagálnak a kormányok, hol gyorsabban, hol lassabban, hol erősen torzítva a piacot, hol pedig szabad teret engedve a piaci folyamatok működésének, de kompenzálva egyes társadalmi csoportokat. Mutatjuk, mit kell tudnia a hazai és az európai üzemanyagárakról, a magyarországi árstopról, illetve az üzemanyagok szabályos tárolásáról, a lehetséges büntetésekről.

Mikor rögzítették az üzemanyagok árát?

Orbán Viktor már korábban is beszélt arról, hogy előfordulhat, hogy Magyarországon befagyasztják az üzemanyagárakat, a miniszterelnök október végén úgy fogalmazott a parlamentben, hogy "drasztikus lépés" egy ilyen intézkedés, de nem zárta ki ennek lehetőségét.

November 11-én ezt meglépte a kormány, az üzemanyagár változás november 15-én lépett érvénybe. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy november 15-től 3 hónapra 480 forinton rögzítik a 95-9s benzin és a gázolaj árának felső határát. A miniszter kijelentette, hogy az üzemanyagok adótartalma nem változik, a kereskedői árrés csökken, a kereskedőket nem kompenzálják.

Meddig tart a benzin és a gázolaj árának rögzítése?

AZ ÜZEMANYAGÁR RÖGZÍTÉSe egyelőre MÁJUS 15-IG TART.

Miért van szükség az üzemanyagárak befagyasztására?

2014 óta alacsonyak az energiaárak, ami részben az összeeső olajárnak tudható be, de a gázár is relatíve alacsony volt, ezek pedig visszavetették a beruházásokat, ennek isszuk most a levét, mondta Pletser Tamás, az Erste elemzője. A harmadik világ viszont jön fel, közel 3 milliárd ember áll azon a szinten, hogy ugrásszerűen nő az energiafelhasználása, autót, háztartási gépeket vásárolnak, és itt találkoznak az elmaradt beruházások a megugró kereslettel, a 2020-as év erre még rátett egy lapáttal, rendkívüli bizonytalanságot okozva, sokan gondolták azt, hogy a kereslet soha nem emelkedik vissza oda, ahol 2020 előtt állt. A kereslet viszont rendkívül gyorsan emelkedett, ami felfelé húzta a nyersanyagok, így az olaj árát is.

Az infláció mellett pedig jött 2022, és az ukrajnai háború, ami alaposan torzította az olajpiacot is. A Brent és az Ural árfolyama is meredeken emelkedett az elmúlt hetekben, de a két olajfajta árfolyamának alakulása alaposan elvált egymástól, az Ural ugyanis lemaradt. Ennek az az oka, hogy a nyugat-európai cégek csökkentették vagy felfüggesztették olajvásárlásaikat Oroszországtól (lásd Shell), ráadásul a háború miatt a tengeri olajszállítások is bizonytalanná váltak, a biztosítók ugyanis nem fizetnek akkor, ha háborús okok miatt sérülnek meg az olajszállító tankerhajók (több incidens is történt az elmúlt hetekben), ezért azok már nem szívesen állnak be a háborúval sújtott területek kikötőibe. Ezek miatt jelentősen visszaesett az Ural típusú olaj iránti kereslet, ez pedig nyomás alatt tartja az Ural árfolyamát.

Milyen gazdasági hatásokkal jár a magas üzemanyagár?

Az üzemanyag árának emelkedése nem csak azokat érintené, akik gépjárművel rendelkeznek, hiszen az üzemanyagok ára minden olyan termék árába beépül, aminek a gyártásához vagy forgalmazásához szállítani kell valamit.

Az üzemanyagár rögzítésének hatása a kiskereskedőkre és a nagykereskedőkre

Amikor még csak a kiskereskedelmi áron volt árstop, akkor a benzinkutak egy része első reakcióként mennyiségi korlátozást vezetett be. De a kormány második körben az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban maximálta egy február végi rendelettel, május 15-éig. Most a nagykereskedőket érinti inkább az ársapka, hiszen 100 forintot buknak minden eladott üzemanyag literén, mert nagyjából ennyi a nagykereskedelmi és a hatósági ár különbsége – jelentette ki Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója.

Erre válaszul a Magyarországon működő nagykereskedések többsége korlátozza vagy már meg is szüntette az értékesítést. Egyedül a Mol szállít biztosan a kutaknak, de az ő logisztikai kapacitása szűk keresztmetszet, ezért egyre több benzinkúton láthatjuk, hogy átmeneti készlethiány adódhat, már az alaptermékekből is – mondta Bujdos.

Az üzemanyagok árplafonjának bevezetése óta nagy figyelem irányul a hazai üzemanyag-kiskereskedőkre, hiszen a kormány lépését követően a magyar kutasok jelentős veszteségeket szenvedtek el, ami több benzinkút bezárásához vezetett, és azzal fenyegetett, hogy országszerte több száz kútnak kell lehúznia a rolót. Erre válaszként a kormány újabb intézkedésekkel a nagykereskedelmi üzemanyagárakat is maximalizálta, a jövedéki adót pedig csökkentette, ezzel bevonva a teherviselők közé a nagykereskedőket és magát az állami költségvetést is - emellett pedig a kiskutaknak literenkénti 20 forintos támogatásáról is döntöttek. Közben az olaj világpiaci ára folyamatosan emelkedik, a forint pedig gyengül a dollárral szemben, melynek eredményeként már jóval többet kellene fizetnünk a benzinért és a gázolajért az árplafon nélkül, főleg hogy ismét újabb áremelkedés jön.

Üzemanyagárak a hatósági ár nélkül

A héten péntektől bruttó 10 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin ára most nem változik. Az ársapka miatt a gázolaj és a benzin kiskereskedelmi ára továbbra is 480 forint, viszont a piaci áras gázolaj kiskereskedelmi ára várhatóan emelkedni fog.

Az átlagárak az alábbiak szerint alakulnának ha nem lennének hatósági árak:

95-ös benzin: 576 Ft/liter

Gázolaj: 651 Ft/liter

Üzemanyag-vásárlás korlátozása MOL-kutakon

A MOL-nál bármely tankoláskor (személygépjármű, kisteherautó, tartály, kanna, hordó stb.)

100 LITERBEN MAXIMÁLTÁK AZ EGYSZERI VÁSÁRLÁSKOR ENGEDÉLYEZETT TANKOLÁSI MENNYISÉGET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, MILYEN FIZETŐESZKÖZZEL RENDEZIK AZT.

Nagyteljesítményű kutaknál a maximált mennyiség nem haladhatja meg az alkalmankénti 500 litert, függetlenül attól, milyen fizetőeszközzel rendezik azt. Korlátlanul vehet azonban üzemanyagot nagyteljesítményű kutakról az, aki üzemanyagkártyával tankol.

Az intézkedés március 2-án 0:00-kor lépett életbe.

Üzemanyag-vásárlás korlátozása Shell-kutakon

Tranzakciónként legfeljebb 25 ezer forint értékben lehet tankolni a Shell magyarországi, kisnyomású kútoszlopokkal felszerelt töltőállomásain, közölte a társaság március közepén. Az intézkedés 106 benzinkutat érint.

A literenként 480 forintos hatósági árplafonnal számolva 52 liter az alkalmanként tankolható mennyiség, ami alapján egy átlagos személyautó tele tankolható.

A Shell célja, hogy „az alapvetően személyautó-forgalmat kiszolgáló kisnyomású kútoszlopoknál kiküszöbölje a hirtelen nagyarányú készletlefogyást” – áll a vállalat közleményében.

A Shell korábban már bevezetett korlátozásokat, a nemzetközi tranzitútvonalak mellett lévő tizenkét állomáson legfeljebb 100 liter üzemanyagot lehet alkalmanként tankolni, ez a korlátozás továbbra is érvényben maradt.

Hogy áll az OMV?

Az árstop bevezetése előtt a hazai üzemanyag-nagykereskedelmi piac közel 70 százalékát a Mol adta, a fennmaradó 30 százalékot pedig több szereplő, köztük például az OMV. Az árstop, és főként a nagykereskedelmi árplafon bevezetésével azonban alaposan átalakult a piac,

JELENLEG GYAKORLATILAG A MOL VÉGEZ ÜZEMANYAG-NAGYKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET MAGYARORSZÁGON.

A Mol március elején közölte, hogy a nagykereskedelmi listaárhoz képest, ami akkor a benzinnél literenként 501,8, a gázolajnál pedig 521 forint volt, átlagosan 34,5 forinttal kevesebb bevételt könyvel el literenként. Azóta az olajár emelkedésével párhuzamosan a hazai nagykereskedelmi ár is meredeken emelkedett.

Üzemanyagárak az Európai Unióban

A vezess.hu összehasonlította az üzemanyagárak állását az Európai Unió többi tagállamaiban.

A listába egy apró hiba csúszott, mivel azt a nem EU-tagállam Norvégia vezeti, ahol majdnem 950 forintba kerül egy liter 95-ös benzin. Norvégiát Dánia követi, míg Svédország a harmadik legdrágább a 95-ös benzin. A magyar benzinár még nagykereskedelmi árral is a 20. helyen áll, a hatósági ár esetében pedig csak Lengyelországban tankolhatunk olcsóbban.

A 95-ös benzin literenkénti ára az Európai Unióban

Norvégia – 2,481 euró = 948,20 forint Dánia – 2,212 euró = 845,40 forint Svédország – 2,114 euró = 807,94 forint Hollandia – 2,105 euró = 804,50 forint Finnország – 2,060 euró = 787,30 forint Németország – 2,011 euró = 768,58 forint Olaszország – 1,949 euró = 744,88 forint Észtország – 1,949 euró = 744,88 forint Belgium – 1,946 euró = 743,73 forint Görögország – 1,944 euró = 742,97 forint Franciaország – 1,930 euró = 737,62 forint Portugália – 1,917 euró = 732,65 forint Litvánia – 1,849 euró = 706,66 forint Lettország – 1,840 euró = 703,22 forint Írország – 1,819 euró = 695,20 forint Spanyolország – 1,750 euró = 668,83 forint Ausztria – 1,691 euró = 646,28 forint Csehország – 1,688 euró = 645,13 forint Luxemburg – 1,658 euró = 633,66 forint Magyarország (nagykereskedelmi ár) – 1,650 euró = 631,00 forint Szlovákia – 1,610 euró = 615,32 forint Szlovénia – 1,554 euró = 593,92 forint Horvátország – 1,521 euró = 581,30 forint Románia – 1,482 euró = 566,40 forint Bulgária – 1,428 euró = 545,76 forint Málta – 1,340 euró = 512,13 forint Magyarország (hatósági árral) – 1,260 euró = 480,00 forint Lengyelország – 1,178 euró = 450,22 forint

A gázolaj literenkénti ára az Európai Unióban

A gázolaj esetében Svédország áll az élen, míg a - nem EU-tag - Norvégiában is csak 9 forinttal olcsóbb a gázolaj literenkénti ára. A két északi ország több mint 130 forinttal előzi a harmadik pozíciót elfoglaló Dániát. Magyarország a nagykereskedelmi ár tekintetében a tizedik, míg a hatósági ár esetében csak Máltán és Lengyelországban értékesítik kedvezőbb áron a dízelt.

Svédország – 2,484 euró = 949,35 forint Norvégia – 2,475 euró = 945,41 forint Dánia – 2,159 euró = 825,14 forint Belgium – 2,079 euró = 794,56 forint Finnország – 2,043 euró = 780,81 forint Németország – 2,032 euró = 776,60 forint Franciaország – 1,976 euró = 755,20 forint Észtország – 1,899 euró = 725,77 forint Hollandia – 1,897 euró = 725,01 forint Magyarország (nagykereskedelmi ár) – 1,860 euró = 711,00 forint Litvánia – 1,849 euró = 706,66 forint Olaszország – 1,842 euró = 703,99 forint Portugália – 1,812 euró = 692,52 forint Csehország – 1,758 euró = 671,88 forint Lettország – 1,752 euró = 669,59 forint Luxemburg – 1,728 euró = 660,42 forint Ausztria – 1,719 euró = 656,98 forint Írország – 1,719 euró = 656,98 forint Görögország – 1,685 euró = 643,98 forint Spanyolország – 1,677 euró = 640,93 forint Szlovénia – 1,661 euró = 634,81 forint Horvátország – 1,570 euró = 600,03 forint Szlovákia – 1,518 euró = 580,16 forint Románia – 1,500 euró = 573,28 forint Bulgária – 1,439 euró = 549,97 forint Magyarország (hatósági árral) – 1,260 euró = 480,00 forint Málta – 1,210 euró = 462,65 forint Lengyelország – 1,188 euró = 454,04 forint

Fontos hangsúlyozni, hogy a nominális árak összehasonlítása nem mond semmit arról, hogy a magyar, vagy bármely más tagállam lakosságának mennyire fájnak a mostani árszintek, hiszen ahhoz vásárlóerő-paritásos vizsgálatra, illetve a nettó átlagkeresetekhez viszonyításra lenne szükség.

Lépések az üzemanyagár terén az Európai Unióban

Világszerte egyre komolyabb problémát jelent az üzemanyagárak emelkedése, amire a kormányok is lépnek. Az Európai Unió tagországaiban a legnépszerűbb lépés az üzemanyagok árában megjelenő jövedéki adó csökkentése, de több országban támogatást nyújtanak az üzemanyagvásárláshoz, és néhány országban - köztük Magyarországon is - rögzítették az üzemanyagok árát.

Ciprus

A ciprusi kormány március elején döntött a benzin és a gázolaj literenkénti hét centes adócsökkentéséről, a benzin és a gázolaj adójának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a kabinet jóváhagyása után a kormány gyorsított eljárásban hozta meg, a csökkentés március 8-tól június 1-jéig érvényes.

Csehország

A cseh kormány a benzin és a gázolaj árának hirtelen emelkedésére válaszul felfüggesztette a bio-összetevők üzemanyagokba való kötelező bekeverését és egyes járművek esetében eltörölték az útdíjat.

Finnország

A finn kormány idén február közepén döntött egy komplex energetikai csomagról, amelynek része volt a megemelkedett üzemanyagárakkal kapcsolatos problémák kezelése is. A kormány úgy döntött, hogy a lakóhely és a munkahely közötti utazási költségekre vonatkozó maximális levonási lehetőség ideiglenesen 7000 euróról 8400 euróra emelkedik a 2022. évi adókban. Ezenkívül a saját gépkocsi használata esetén az ingázási költségek kilométer-kedvezménye ideiglenesen 0,30 EUR/km-re emelkedik (korábban 0,25 EUR/km volt). A munkába járás költségeinek levonását érintő változások körülbelül 570 000 adófizető adózását érintik. Statikusan, 2022-es szinten értékelve, ezek körülbelül 142 millió euróval csökkentik az adóbevételeket. A lakóhely és a munkahely közötti utazások során felmerülő parkolási és utazási költségek levonhatóságát is vizsgálja a finn kormány.

Franciaország

Április 1-jétől négy hónapon keresztül az üzemanyagoknál literenként 15 eurócent kedvezményt biztosít a francia kormány. Az intézkedés minden üzemanyagra vonatkozik, és a lakosság, valamint a vállalkozók is megkapják a kedvezményt. Az államnak közel 2 milliárd euróba kerül a lépés. A kedvezményt a fizetéskor vehetik igénybe az autósok, a kutak bejáratánál feltüntetett árban nem lesz látható az engedmény. Az állam a különbözetet megtéríti a kutaknak. A francia miniszterelnök azt kérte az olajipari vállalatoktól, hogy ők is tegyenek lépéseket az árcsökkentés irányába.

Hollandia

A holland kormány múlt héten döntött az üzemanyagokat terhelő adó csökkentéséről. Április 1-jétől a benzinár jövedékiadó-tartalmát literenként 17 centtel, a gázolajét pedig 11 centtel csökkentik. Az üzemanyagokat terhelő adókon túl a gáz és az áram áfáját is csökkentik, július 1-jétől 21-ről 9 százalékra, az intézkedések közel 2,8 milliárd euróba kerülnek a költségvetésnek.

Horvátország

A horvát kormány először tavaly október közepén maximálta az üzemanyagok árát, a benzin kiskereskedelmi árát literenként 11,10 kunában, a gázolajét pedig 11,00 kunában, először 30 napra. Azóta a kormány többször is módosított az árplafon hatályán és a maximális kiskereskedelmi áron, utoljára a múlt héten járt le a rendelet, a kormány ekkor nem fagyasztotta be ismét a kiskereskedelmi árakat, helyette 0,7 százalékban rögzítette a kereskedői árrést és ideiglenesen 0,4 százalékról 0,2 százalékra csökkentette a benzin és a gázolaj jövedékiadó-mértékét. Horvátországban keddtől a 95-ös benzin literenkénti ára 13,79 kuna, a gázolajé 14,13 kuna.

Írország

Múlt hét közepén döntött úgy a kormány, hogy augusztus végéig csökkenti a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, 20 centnek megfelelő adócsökkentést alkalmaznak a benzinre, 15 centet a gázolajra és 2 centet a mezőgazdasági gázolajra.

Lengyelország

A kormány tavaly novemberben jelentette be, hogy december közepétől 5 hónapra az üzemanyagok jövedéki adóját az Európai Unió által megengedett minimumra csökkentik, egy későbbi lépéssel az üzemanyagok áfakulcsát 23 százalékról 8 százalékra csökkentették.

Magyarország

A magyar kormány tavaly november 15-én üzemanyagárstopot vezetett be, amit február 13-án május 15-ig meghosszabbítottak. Literenként 480 forintban határozták meg a normál benzin és a gázolaj legfelső kiskereskedelmi árát. Mivel az árplafon számtalan torzulást okozott a piac működésében, azóta több intézkedést is hozott a kormány, például idén február 23-án több intézkedéssel megsegítette a kiskutakat (hitelmoratórium, készletezési díj elengedése, szocho elengedése, beruházási támogatás, áthidaló hitel, külföldről beszerzett energia esetén fizetendő adó eltörlése), február 28-án 480 forintban maximalizálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is és csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját literenként 5-5 forinttal, valamint döntött arról, hogy az üzemanyagok mentesülnek a készletezési díj alól, március 10-én pedig literenként további 20 forint jövedéki adó csökkentésről döntött, és korlátozta azoknak a fogyasztóknak a körét, akikre vonatkozik a hatósági üzemanyagár.

Németország

A német pénzügyminiszter hétfőn konkretizálta az állami üzemanyag-támogatásra vonatkozó javaslatát, Christian Lindner azt javasolja, hogy három hónapon keresztül literenként 40 cent támogatást fizessenek a gázolaj és a benzin esetében. A lépés a becslések szerint közel 6,6 milliárd euróba kerülne az államnak.

Portugália

A portugál kormány múlt hét csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy átmenetileg rendkívüli támogatást nyújt az autósoknak, márciusban literenként 40 cent, legfeljebb havi 50 literig, összesen 20 euró a támogatás, az összeget a vásárlást követő két munkanapon belül közvetlenül a vásárlók bankszámlájára utalnak. Ez már nem az első lépés a fogyasztók terheinek csökkentésére, a portugál kormány tavaly novemberben vezette be az Autovoucher nevű intézkedést, az IVAucher platformon regisztrált fogyasztók számára havonta 50 liter üzemanyagig literenként 10 cent visszatérítést nyújtanak, az 5 eurós összeget az adott hónapban az első üzemanyag-vásárláskor fizetik ki. Az intézkedést eredetileg öt hónapra, 2021 novemberétől 2022 márciusáig tervezték. Az elmúlt hetek kőolaj- és üzemanyagár-emelkedése miatt döntött arról, hogy a támogatás értékét literenként 10 centről 40 centre, azaz összesen 5-ről 20 euróra emeli. A kormány becslése szerint a megnövelt Autovoucher-kedvezmény 40 millió euróba kerül az államkasszának.

Spanyolország

A spanyol pénzügyminiszter, María Jesús Montero a hét elején megerősítette, hogy a kormány egy olyan intézkedéscsomagon dolgozik, amely lehetőséget teremt egyes ágazatokat vagy termékeket érintő adók csökkentésére.

Szlovénia

A szlovén kormány egy hónapra rögzítette az üzemanyagok árát, a rendelet a 95-ös oktánszámú benzinre, valamint a dízelre vonatkozik. A 95-ös benzin árát 1,503 euróban, a gázolajét 1,541 euróban határozta meg a kormány. A következő egy hónapban a kormány figyelemmel kíséri a beszerzési árak alakulását és szükség esetén újra reagál.

Megéri üzemanyagot felhalmozni?

Bár jó ötletnek tűnhet, mégis észszerűtlen nagyobb mennyiséget raktározni az üzemanyagokból, mert azok szavatossági ideje lejár, illetve veszélyes anyagnak minősülnek. Emellett a túl korán reagáló raktározók veszteséggel is számolhatnak, amennyiben a kőolaj hullámzó világpiaci ára miatt később esik az üzemanyagok ára.

Üzemanyag szállítása munkagépek üzemeltetői esetében

Az üzemanyag szállítása leginkább a munkagépek üzemeltetőit érinti.

A jogszabály szerint 999 liter alatt a veszélyes anyagok szállításához szükséges ADR vizsga mentessége nélkül lehet gázolajat szállítani a munkaterületre.

Üzemanyagszállítás gépjárműben

A járművek tankjában lévő üzemanyag szállítása nem minősül veszélyesáru-szállításnak, de ez kizárólag a gyárilag beépített üzemanyagtankokra vonatkozik.

A veszélyesáru-szállításra vonatkozó szabályok alapján magánszemélyek 60 literes edényekben maximum 240 liter üzemanyagot szállíthat ADRvizsga nélkül.

Magánszemély akkor mentesül a szabály alól, ha az áru kiskereskedelmi csomagolásban, például kannában van, személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál. Természetesen csak abban az esetben, amennyiben a veszélyesáru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozásához szükséges intézkedéseket megtette.

Milyen tárolóeszközben szállítható üzemanyag?

Kiemelendő, hogy az IBC tartály nem tekinthető kiskereskedelmi csomagolásnak. Éghető folyadék, így a benzin és a gázolaj csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható. Emellett a sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. Meg kell jegyezni továbbá, hogy 5 liter feletti térfogatú edénybe benzin csak akkor szolgálható ki a töltőállomásokon, ha az a kiszolgált folyadék tárolására biztonságosan alkalmas, elektrosztatikus feltöltődés ellen védett.

Milyen biztonsági intézkedések szükségesek az üzemanyag szabályos szállításához?

Üzemanyag szállításnál rögzíteni kell az erre használt kannát, hogy egy esetleges baleset következtében az ne boruljon el, vagy ne sérüljön meg, az üzemanyag pedig ne szabaduljon ki, ne okozzon tüzet.

Ki ellenőrzi az üzemanyag szállítását?

A veszélyes anyagok szállítását több hatóság együttesen ellenőrzi: a rendőrség, a közlekedési hatóság, a NAV és a katasztrófavédelem is.

Tarthatunk-e otthon üzemanyagot? Mennyi üzemanyagot tarthatunk otthon? Milyen feltételekkel tarthatunk otthon üzemanyagot?

Az üzemanyag szállítására és tárolásra előírt tűzvédelmi előírásokat az OTSZ, vagyis az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Épületek esetében az épületek jellegéből adódó korlátozások és engedmények lehetnek. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék a benzin, a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék a gázolaj.

Általánosságban elmondható, hogy egy társasházi lakásban maximum 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó (pl. benzin) és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék (pl. gázolaj) tárolható.

Családi házban legfeljebb 20 liter benzin tárolható maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben, és legfeljebb 60 liter gázolaj tárolható.

Ahol megengedett a 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása, ott legalább 1 darab szóróeszközt, továbbá legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 mennyiségű felitató anyagot, 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

A 4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 darab szóróeszközt és legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató anyagot kell hozzáférhető helyen tartani.

Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.

Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül parkolókon és tároló helyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg. A benzin, mint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Az üzemanyag szabályszerűtlen tárolásának következményei

Hiába lehet akár 240 litert is vinni, a tárolásnál a tűzvédelmi szempontok és előírások ekkora mennyiségnek határt szabnak.

A szabálysértési bírság mértéke, a szabálysértés súlyossága szerint kerül megállapításra, ennek mértéke a több tízezer forinttól a több millió forintig terjedhet. Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a hatóságoknak nem a bírságolás, hanem a biztonság megteremtése a célja.

Üzemanyag szállításra alkalmas tároló vásárlása

A legtöbb benzinkúton lehet üzemanyag szállításra alkalmas tárolót kapni. Üzemanyag szállításához műanyagból vagy fémből készült tárolót is választhatunk. A fémből készült marmonkannák a DIN 7274 szabványnak, a műanyag kannák pedig nagysűrűségű polietilénből készülnek, így a DIN 16904 szabványnak felelnek meg. A műanyag kannákat nem ajánlják hosszabb távú tárolásra, a fémből készült használt kannánál pedig célszerű ellenőrizni korrózió nyomait és a gumitömítések állapotát is.

A hosszabb távú tárolása egyáltalán nem ajánlott, mivel az üzemanyagok minősége az idő múlásával romlik. Rendkívül fontos, hogy az üzemanyagot tároló edényeket óvjuk a napfénytől és a melegtől. A hőmérséklet növekedésével jelentős térfogat-növekedésnek indul a veszélyes folyadék, amitől a műanyag flakonban túlnyomás keletkezik, szélsőséges esetben szétrepedhet.

