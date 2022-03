SPAR: aggódik a lakosság az infláció miatt, a háború miatt drágulásra lehet számítani

Megnehezíti a SPAR munkáját az ukrán-orosz háború, mivel Ukrajna jelentős alapanyag-termelőként volt jelen az élelmiszerpiacon - mondta sajtótájékoztatón Heiszler Gabriella, a vállalat ügyvezető igazgatója.

Ukrajna jelentős szereplő volt a háború előtt gabona, étolaj területén, a SPAR már dolgozik a beszerzéseken. Kétségbeesésre nincs ok, mert 3-5 hónapra vannak készleteik, az idő így elég lesz arra, hogy új utakat találjanak, viszont ez az inflációt Heiszler Gabriella szerint tovább fogja emelni.

Attól nem tart, hogy nem lesz áru, viszont szerinte a termékek nem lesznek olcsók.

A sertés most 50 százalékkal legalább drágább lenne, ha nem lenne az árstop, az étolaj viszont már inkább 100 százalékkal, a liszt 20-30 százalékkal - tette hozzá.

A SPAR fontolgatja az ukrán menekültek foglalkoztatását is, amely megoldást jelenthet a munkaerőhiányra, a vállalatnak mintegy 250 dolgozóra lenne jelenleg szüksége, jelenleg 14 500 munkavállalójuk van - mondta, megjegyezve, hogy a menekültek miatt a budapesti Nyugati és a Keleti pályaudvar mellett nőtt a boltjaik forgalma. Továbbá tapasztalják, hogy a lakosság aggódik az infláció miatt, az alapvető élelmiszereknél, termékeknél felhalmozást észleltek.

Heiszler Gabriella ismertette a vállalat üzleti eredményeit is: tavaly a SPAR Csoport Magyarországon 791,8 milliárd forint forgalmat realizált, amely 7,2 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az árbevétel növekedése miatti piaci részesedésben is bővültek. Beszélt a vállalat élelmiszer-termeléséről és a logisztikáról is. A SPAR tavaly mintegy 49 ezer tonna mennyiségben termelt húst, felvágottat és sajtot tavaly. A bicskei húsüzem forgalma tavaly 44,56 milliárd forint volt. Kapacitás bővítés érdekében 2020-ban vásároltak üzemet Perbálon, amely 2021-ben 6,27 milliárd forint nettó forgalmat realizált. A fogyasztói igények egyre inkább változnak, a késztermékekre is szükség van. A "kényelmi" üzemükben tavaly 2,7 millió darab szendvicset gyártottak, salátából és krémből pedig 1,1 millió kilogrammot. Az egész országot két logisztikai telepükről - Bicskéről és Üllőről - látják el, ezen helyszínek területét összesen 10 ezer négyzetméterrel bővítették. A SPAR mintegy 4300 saját márkás terméke van, amelyek az árbevétel közel egyharmadát adják. A vásárlók szokásairól azt jegyezte meg, hogy egyre inkább előnyben részesítik a magyar termékeket, különösen a frissáruk területén.

Szalay Zsolt ügyvezető igazgató pedig arról számolt be, hogy tavaly hat új boltot létesítettek, továbbá 19 áruházat átépítettek. Példaként említette, hogy új üzletet nyitottak a budapesti Etele Plázában és nagy alapterületű szupermarketet Sopronban, a hálózat budapesti Mom Parkban található üzletét pedig felújították. Folytatták országszerte az önkiszolgáló kasszák telepítését is. A csoporthoz immár 234 franchise üzlet tartozik, az üzletág éves forgalma 82 milliárd forint. SPAR üzletek kapcsolódnak benzinkutakhoz, amelyeknek kedvezett a járvány, hiszen azok nyitva lehettek a boltzár ideje alatt, ezzel a SPAR új vásárlókat tudott megszólítani. Fejlesztették a webáruházukat is, bővült a kiszállítási terület, így tavaly közel 120 ezer kiszállítást bonyolítottak.

