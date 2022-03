Kiszivárgott: Vlagyimir Putyinék pánikba estek a német kancellár szerint

Az orosz vezetés pánikban van amiatt, hogy az EU és a nyugati világ milyen gyorsan elkezdett leválni az orosz olaj, gáz és szénimportól, hiszen az azokból származó bevételek kulcsfontosságúak a moszkvai pénzügyekben – állította zárt ajtók mögött percekkel ezelőtt a brüsszeli EU-csúcson Olaf Scholz német kancellár a Politico két forrásának egybehangzó jelzése szerint.

Mindez néhány órával azután hangzott el, hogy Berlinben Robert Habeck német gazdasági miniszter valóban meglepően gyors német leválási tervekről beszélt. Az mondta ugyanis, hogy a német cégek „hihetetlenül gyorsan” hátat fordítanak az orosz fosszilis energiahordozóknak, ugyanis sorozatban mondják fel az orosz szerződéseket. Ezek alapján elárulta, hogy már idén év végére teljesen megszüntethetik az orosz olaj- és szénimportot, két éven belül pedig az orosz gázvásárlások is megszűnnek Németországban.

A brüsszeli lap információi szerint Olaf Scholz zárt ajtók mögött azt is mondta ma a többi állam- és kormányfőnek, hogy a német leválási sebességnél lassabban, de öt éven belül tényleg teljesen leválhat az EU az orosz energiaimportról. A most formálódó hivatalos uniós leválási terv egyébként valóban azt tűzné ki, hogy ez 2027-ig megtörténjen. Scholz szerdán a Bundestag előtt arra is figyelmeztetett, hogy mivel néhány tagállam még nagyon kitett az orosz energiának, így nem lehetséges egyik napról a másikra a leválás, mert az recessziót okozna egész Európában, de igenis törekedni kell a minél gyorsabb leválásra.

Idehaza Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Portfolio-nak adott, tegnap megjelent interjúban még évtizedekre tette az orosz energiahordozókról való magyar leválás valószínű sebességét:

Lehet, hogy az orosz elnök terve, miszerint előbb a gáznál, utána pedig a többi orosz energiahordozónál is át kell térni a rubelalapú elszámolásra, összefügg a meglepően gyors európai leválási tervekkel, hogy ezzel a technikai tranzakciós megoldással is igyekezzen az orosz pénzügyi rendszerhez kötni az európai vevőket, illetve közvetlenül az orosz jegybankkal való üzletelésre kényszerítse őket, amely egyébként nyugati szankciók hatálya alatt áll. A legfrissebb hírek szerint a Gazpromnak csak 4 napja maradt a javaslat kidolgozására és az európai vevők tájékoztatására.

