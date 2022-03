Lefagyó naperőmű-beruházások mellett is egyre dőlnek a magyar napenergia-rekordok

A derült, napsütéses időjárásnak, és a hazai naperőmű-kapacitás elmúlt időszakban megvalósult jelentős bővülésének köszönhetően többször is megdőlt a hazai napenergia-termelés rekordja márciusban. Az erőteljes napenergia-termelés és a jó időben csökkenő áramfogyasztás hatására egyre többször kerül nettó villamosenergia-exportőri helyzetbe az egyébként átlagosan ellátása jó negyedét importból fedező Magyarország.

Csúcson a termelés

Rögtön március elsején - szokás szerint a dél körüli időszakban - az 1600 MW-ot is meghaladta a háztartási méretű naperőműveknél (HMKE) nagyobb, 50 kW és a feletti naperőművek termelése, megdöntve a nem sokkal korábban, február 24-én regisztrált 1553,8 MW-os történelmi csúcsot. Március 11-én aztán sikerült az 1700 MW-os szint fölé is kerülni egy rövid ideig, több mint 1725 MW-ra emelve a rekordot - derül ki az átviteli rendszerirányító MAVIR adataiból. Azóta pedig több alkalommal is ezen érték közelében alakult a hazai napelemparkok termelése.

Részben az erőteljes napenergia-termelés, részben a jó időben - különösen hétvégén - visszaeső áramfogyasztás hatására

márciusban számos esetben nettó villamosenergia-exportőri helyzetbe került Magyarország.

A nemzeti ünnep előtti hosszú hétvége adatai kiváltképpen jól mutatják ezt a jelenséget.

Ebben az időszakban a napi rendszerterhelési csúcsértékek fokozatosan 6000 MW alá süllyedtek, miután a megelőző hetekben többnyire 7000 MW közelében alakultak. Ezeket a napon belüli csúcsokat azonban szokásos módon ezúttal is az esti órákban érte el a fogyasztás, míg a napenergia-termelés ezúttal is dél körül tetőzött - akkor, amikor a rendszerterhelés az 5000 MW-ot sem érte el. Miközben a Paksi Atomerőmű és a Mátrai Erőmű mellett a hazai gázerőművek termelése is jelentős volt, a naperőművek termelésének felpörgése azt eredményezte, hogy a teljes hazai erőművi termelés párórás időszakokra meghaladta az összesített hazai fogyasztói igényt, a felesleg pedig exportra került. (Annak ellenére, hogy a gázerőművek termelését éppen a körülményekre tekintettel csökkentették a szóban forgó időszakokban.)

Jelentős exportról ugyanakkor volumenében sem beszélhetünk, a kivitel a csúcsán 150-600 MW körül alakult a március 12-től 15-ig terjedő időszakban. Mivel a március 11-i rekord péntekre esett, a rendszerterhelés valamivel magasabban alakult a hétvéginél, így ekkor nem alakult ki nettó exportőri pozíció.

Jó úton az energiacélok felé?

A március 11-i napenergia-termelési rekord idején, déli 12 óra körül a magyarországi villamosenergia-rendszer terhelése mintegy 5500 MW körül, míg a teljes hazai erőművi termelés 5300 MW közelében alakult. Ekkor a napelemparkok a hazai fogyasztás több mint 31 százalékát, a hazai termelésnek pedig több mint 32 százalékát adták, vagyis rövid időre mindkét összevetésben csaknem egyharmados részarányt ért el a napenergia. Pontosabban csak az 50 kW és a feletti naperőművek termelése, mert bár a háztartási méretű naperőművek adatai nem szerepelnek a kimutatásban, a mára már jóval 1000 MW-ot meghaladó kapacitás termelése az adott időszakban biztosan több 100 MW-tal járulhatott hozzá a hazai termeléshez és felhasználáshoz.

A rekord idején a Paksi Aromerőmű az ellátás több mint 35 százalékát adta, a gázerőművek közel 18, a Mátrai Erőmű valamivel kevesebb mint 7, az egyéb megújulók pedig összességében megközelítőleg 5 százalékkal vették ki részüket az ellátás fedezéséből, míg az import aránya nem érte el a 4 százalékot. Az adott időszakban tehát a megújulók a magyarországi áramfogyasztás körülbelül 36 százalékát biztosították, míg a karbonmentes termelés aránya meghaladta a 70 százalékot. Ennél is magasabb volt a tiszta források aránya március 14-én: bár ekkor a napenergia-termelés alacsonyabb volt a március 11-inél (1670 MW), azonban a rendszerterhelés még nagyobb mértékben, körülbelül 1000 MW-tal maradt el a három nappal korábbitól, így a napenergia közel 37, a megújulók összesen 45, a karbonmentes termelés aránya pedig 88 százalék körül alakult.

Bár ezek a számok impozánsak és azt jelzik, hogy időnként már sikerül megközelíteni a Nemzeti Energiastratégiában rögzített célt, miszerint 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes lehet, egyelőre inkább csak egy kiragadott állapotot tükröznek. 2021-ben a megújulók összesen a bruttó felhasználás 11,28 százalékát adták, 27,18 százalékos importarány mellett, 2022 első két hónapjában pedig a megújulók részaránya nem érte el a 10 százalékot, miközben az importé meghaladta a 30 százalékot.

Az idei rekordok nagyrészt annak köszönhetők, hogy tavaly több mint 400 MW-tal bővült a hazai napelemparkok beépített teljesítőképessége, a tél múltával pedig egyre kedvezőbb besugárzási értékek mellett termelhet a növekvő kapacitás. A napelemes ellátási láncokat sújtó nehézségek miatt azonban a kapacitás bővülése 2021 végén lelassult, 2022 első két hónapjában pedig összességében mindössze 10 MW-tal nőtt, és jelenleg 1840 MW körül alakul. Ezzel együtt a következő hetekben, hónapokban várhatóan akkor is újabb napenergia-termelési rekordok születnének majd, ha a kapacitás bővülése tovább szünetelne, mivel a naperőművek éven belül kihasználtsági csúcsa jellemzően az április-augusztusi időszakra esik.

Címlapkép: Steve Proehl via Getty Images