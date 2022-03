200 kilométeres sebességre is képesek lehetnek a MÁV új mozdonyai

Eredményesen zárult a 115 villamos mozdony beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás, a MÁV-Start a Siemens Mobility Kft. és Siemens Mobility Austria GmbH közös ajánlattevő nyertesekkel keretmegállapodást köt. Így 90 darab két és 25 darab három áramrendszerű villamos mozdony beszerzésével újulhat meg a 40 éves átlagéletkorú vontató járműállománya - közölte a vasúttársaság az MTI-vel szombaton.

A tájékoztatás szerint a fejlesztéssel lehetővé válik, hogy a vasúttársaság korszerű, és a környezetvédelmi követelményeknek is jobban megfelelő járműveket szerezzen be. Az új, nagy teljesítményű mozdonyokkal elsősorban az elöregedett V43 sorozatú, 120 kilométer/óra maximális sebességű villamos mozdonyokat váltják ki. Az új járműveknek 200 kilométer/óra sebességre is alkalmasnak kell lenniük, és energiafelhasználás szempontjából is jobb hatásfokúak lesznek.

Az új villamos mozdonyokat döntően az IC szolgáltatás megújítására és az IC+ szolgáltatás bővítésére használják fel.

A nyertes Siemens Mobility Kft. és Siemens Mobility Austria GmbH a verseny eredményeként a becsült értékhez képest kedvezőbb végleges ajánlatot adott - közölték.

A bejelentést Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Facebook oldalán úgy kommentálta, hogy a döntően a távolsági forgalomban, de a nem motorvonatokkal kiszolgált elővárosi vonatokon is megjelenő új mozdonyok a budapesti vasúti közlekedés szempontjából is kulcsfontosságúak. A régi mozdonyok meghibásodásai és lomhább menetdinamikájuk megnehezíti a menetrend betartását vagy a késések megszüntetését. Ahogy az új motorvonatok is jelentősen javították az érintett vonalak megbízhatóságát, úgy az új villamos mozdonyok is nagyban hozzájárulnak majd a teljes vasúti rendszer menetrendszerűségének javításához és a felújított vonalakon a magasabb sebességű közlekedéshez.

Címlapkép: Shutterstock