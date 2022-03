"Bátor félelem" - Hogyan legyünk vezetők gyorsan változó időkben?

A Covid előtti világban, amely a mainál sokkal szilárdabbnak, lassabban változónak tűnt, akkor mondták egy vezetőre, hogy jól végzi a dolgát, ha megbízható volt, hozta a számokat, foglalkozott a beosztottjaival, képes volt őket tartósan motiválni, folyamatosan kontrollálta a teljesítményüket és összhangba hozta azt a vállalat elvárásaival.

A vezetés akkoriban alapvetően múlt és jelen fókuszú volt, azaz a vezetők legfontosabb feladata, legmélyebb törekvése a múltbeli eredményeknek a jelenben történő megőrzése, továbbvitele volt. Az esetek túlnyomó részében azt nézték meg, hogy mi történt a múltban, és a múltbeli tapasztalatok alapján hogyan tudják elérni az eredményeket. 60-70 százalékban tehát a múltra fókuszáltak.

A Covid azonban alaposan felforgatta a jól beállt rendet. Egyfelől a korábban felértékelődött emberi kapcsolatok, személyes interakciók súlya a hibrid világban, érthető okból, lényegesen kisebb lett az érintkezésben.

A régi, bevált, a személyességre alapozó vezetői eszközök az új környezetben már kevésbé hatékonyan alkalmazhatók.

Másfelől, a vezetői fókusz a múltról áttevődött a jövőre, amelyet a jelenben erőteljes vezetői éberség kísér. A váratlan, előre nem látható helyzetek ugyanis egyre nagyobb éberséget követelnek a vezetőktől: észreveszik-e a jelenben rejlő lehetőségeket, tudnak-e szelektálni releváns és irreleváns feladatok között, érzik-e, látják-e mivel van dolguk és mivel nincs. A kérdés ma az, hogy egy vezető tud-e jövőbeli alternatívákban gondolkodni, és képes-e „bátran félni”, azaz mer-e kísérletezni, mer-e elindulni a bizonytalanba még akkor is, ha egyébként van benne szorongás és aggodalom. Ezt hívhatjuk agilis, proaktív működésnek is.

Nagyon lényeges összetevője a vezető sikerének, hogy képes legyen jól motiválni és megfelelően kontrollálni a beosztottjait. A járvány előtt a kontroll sok esetben egyfajta mikromenedzsmentet takart: a vezető percről percre tudni és látni akarta, hogy mit csinálnak a kollégái. Akkor hitte el, hogy a munkatársai dolgoznak, ha a szeme előtt voltak, és látta, hogy effektíve csinálnak valamit. Gondoljunk csak azokra a vezetői irodákra, amelyekből egy nagy belső ablak nyílt az irodatérre... A motiváció alapvetően a szélsőségek kezelésére irányult, és olyan puhább tényezők beépítésére az együttműködésbe, mint a jó kapcsolat a vezető és a beosztott, illetve a csoport tagjai között.

Ma, ezekben a gyorsan változó, nehéz időkben a motiváció első körben egyet jelent a biztonság megteremtésével, mert egy szorongó, bizonytalan embernek a teljesítménye is kisebb, mint egy magát biztonságban érzőnek. Napjainkban tehát a vezetőnek sokkal jobban kell pszichológus, coach, mentor, kommunikátor szerepben fellépnie, mint korábban.

Nagyon nagy kérdés, hogy egy ilyen viharosan és kedvezőtlenül változó, részben hibrid világban a vezető hogyan tudja a munkatársak fókuszát és energiáját a szervezeten belül tartani.

Ehhez olyan rövid távú, inspiratív feladatokat kell adni a kollégáknak, amelyek jobban lekötik a gondolataikat, mint az aggodalmaik. A saját bőrömön tapasztalom, hogy ez nem mindig egyszerű.

Az „új” világban számottevően megnőtt a bizalom szerepe a szervezetekben: az emberek manapság nem látják egymást úgy, mint amikor fizikailag bent voltak az irodában, úgyhogy a vezetőknek bízniuk kell abban, hogy a beosztottak otthon azt teszik, ami a dolguk. És a helyes dolgot teszik, ami előre viszi céget. Ennek érdekében viszont sokkal többet kell kommunikálniuk arról, hogy mi a helyes viselkedés, mi az elvárt teljesítmény. Amikor ugyanis bizonytalanság van, az emberek nemcsak abban lesznek bizonytalanok, ami a tényleges bizonytalanság oka, hanem minden egyéb másban is, így például az adott cég szilárdságában… Azzal tisztában kell lenniük a vezetőknek, hogy a bizonytalanság sokkal gyorsabban terjed, mint a bizalom.

Éppen ezért vezetőként újra és újra meg kell erősíteni a vállalat biztonságot építő üzeneteit: merre tart a cég, mik a hosszú távú céljai, hol vannak rövid távon a fókuszok és így tovább.

Miután a fizikai kontaktus lehetősége korlátozottabbá vált, a munkavégzés ma már nem feladat-, hanem eredményfókuszú. Napjainkban már nem számít, hogy az adott munkát reggel, délután vagy éjszaka végzi-e el a beosztott, hogy kitölti-e ténylegesen a munkaidejét, hanem az a lényeges, hogy a feladat az adott határidőre meg legyen oldva. Ez persze nemcsak a vezetők, hanem a beosztottak attitűdjét is érinti, hiszen ma már nem lehet nagyon is láthatóan demonstrálni, hogy valaki rendszeresen 10 órát van bent az irodában, és nagyon dolgozik azon, hogy az adott feladat határidőre készen legyen. A leszállító képesség lett igazán fontos!

Szó nincs arról, hogy a „régi” világban szocializálódott vezetőktől kivétel nélkül meg kellene szabadulnia az adott cégnek. Ugyanakkor nagyon sok mindentől függ az, hogy mi lesz a sorsuk ezeknek a vezetőknek. A fő kérdés az, hogy képesek-e megváltoztatni a gondolkodásmódjukat, azaz képesek-e növekedési szemléletű vezetésre: proaktívan gondolkodni, dinamikusan döntéseket hozni, bátran félni.

Ebből is látszik, az, hogy valaki „régi vagy új vágású” vezető, nem feltétlenül életkor, sokkal inkább gondolkodásmód és szándék függvénye.

A változni akaró vezetők fejlesztéséhez a cégnek segítséget és eszközöket kell adnia, ezzel kell elismernie a szándékot. Más a helyzet, ha valaki azt mondja, hogy ő nem képes felvenni az új ritmust, és nem is hajlandó erre. Az ilyen vezetőket a vállalat vagy olyan részlegbe helyezi, ahol kevésbé dinamikusak a változások, vagy pedig megtalálja a módját annak, hogy megváljon tőlük.

A hibrid modell minden valószínűség szerint hosszú távon része lesz az életünknek. A személyes jelenlét, a személyes kapcsolatok persze fontosak maradnak, mert kell az emberi érintkezés ahhoz, hogy egy cég hosszú távon jól tudjon működni, de a home office kitörölhetetlenül része marad a vállalati működési modelleknek.

Ebben az esetben a vezetők kiválasztásakor is „és”-ben kell gondolkodni: olyan vezetőkre van és lesz szükség, akik mindkét dimenzióban, mindkét szituációban meg tudják állni a helyüket.

A világ a Covid nélkül is egyre összetettebb, a változások egyre gyorsabbak, úgyhogy ebben a VUCA [Volatile (változékony), Uncertain (bizonytalan), Complex (összetett), Ambiguous (többértelmű] világban történő értő vezetésnek, a biztonság, bizonytalanság kezelésének egyre nagyobb súlyt kell kapnia a vállalatok működésében.

