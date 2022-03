Figyelmeztet a német kancellár: magasabb árakkal jár az energiafüggetlenségünk

Amellett, hogy egy izraeli rakétarendszer vásárlás lehetőségét jelezte vasárnap a német kancellár, az ARD televíziónak nyilatkozva arra is figyelmeztetett, hogy az oroszok ukrajnai inváziója miatt elindított orosz leválás a fosszilis energiahordozókról, tehát az energiafüggetlenség magasabb energiaárakkal fog járni.

Mindezt azután mondta Scholz, hogy múlt héten a koalíciós partnerekkel egy 17 milliárd euró körüli költségvetési kihatású energiatámogatási csomagot is összeállítottak. Az ARD-nek egyébként azt is hangsúlyozta a Reuters összefoglalója szerint: az orosz energiahordozókról leválás ügyében nem segít, ha a bezárni tervezett atomreaktorokat hosszabb ideig üzemben tartanák, de a széntüzelésű erőművek üzemeltetési idejét igenis rugalmasan lehet majd igazítani az orosz leválás sebességéhez.

Németországban a még megmaradt 6 atomerőműből hármat tavaly év végén zártak be, az utolsó hármat pedig idén év végén tervezik bezárni és bár az orosz háború kitörése utáni napokban a német kormány is elkezdte lebegtetni, hogy esetleg meghosszabbítják ennek a háromnak az üzemidejét, de aztán a német minisztériumok egy gyors kockázatelemzés után világosan kimondták: nem éri meg a hosszabbítás, így idén szilveszterkor végleg búcsút mond az atomenergiának Németország. Scholz vasárnap esti kijelentése gyakorlatilag ezt erősítette meg.

A múlt csütörtök-pénteki EU-csúcson hosszas alkudozás után végül abban maradtak a tagállami vezetők és az Európai Bizottság, hogy a különleges helyzetre tekintettel megengedik a portugáloknak és a spanyoloknak, hogy egy árplafont alkalmazhassanak a nagykereskedelmi gázáraknál és azon keresztül az árampiacon is valamilyen féket építhessenek be a fogyasztói terhek enyhítése érdekében. Ennek részleteit a múlt heti „zöld lámpa” után most fogják részletesen kidolgozni a spanyolok és portugálok.

