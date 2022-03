Leáldozóban a zsebbe dugott borítékkal megvesztegethető orvosok csillaga?

Tavaly terjesztették ki a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörét, a hálapénz ellenőrzési csoport pedig több tucat esetben kezdeményezett nyomozást.

Váradi Piroska ezredes, a Korrupciómegelőzési Főosztály vezetője a Növekedés.hu-nak ismertette, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat hálapénz-ellenőrzési csoportja az elmúlt majdnem 15 hónapban 66 esetben tett feljelentést, vagy kezdeményeztek nyomozást, összesen 58 orvos, 38 más beosztású egészségügyi dolgozó és 152 polgári személlyel szemben.

A feljelentésekből csak 6 olyan eset volt, amikor a megalapozott gyanú hálapénzzel összefüggő korrupció volt.

Az esetek döntő hányada egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos, védettségi igazolással kapcsolatos visszaélés, költségvetési csalás, de kiskorú veszélyeztetése, szexuális kényszerítés és foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés is előfordult például.

Az ezredes felhívta a figyelmet arra is, hogy az NVSZ bűnfelderítéssel foglalkozó szervezet, nem nyomozóhatóság, ami azt jelenti, hogy a büntetőeljárást nem ők folytatják le, ennek során viszont új gyanúsítottak is felmerülhetnek, így a fenti számok is változhatnak.

