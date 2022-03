40 év után új korszak kezdődhet az amerikai kötvénypiacon - brutális kamatemelés jöhet

A 10 éves amerikai állampapír hozamai az 1980-as évek közepéig visszavezethető csökkenő trendcsatorna felső vonalát szúrták át - hívja fel a figyelmet a Deutsche Bank. A bank elemzői szerint a növekvő infláció és a Federal Reserve erre adott reakciója szerint a hosszú távú trendnek hamarosan vége szakad.

"Egy ilyen csatorna nyilvánvalóan nem tarthat örökké, hacsak nem vagyunk azon a véleményen, hogy az évtized második felében következetesen negatív nominális amerikai hozamokat fogunk látni" - mondta Jim Reid, a Deutsche Bank tematikus kutatásainak vezetője a Marketwatchnak. Tehát a közel 40 éves trendvonalnak szinte biztosan véget kell érnie a következő néhány évben, és az akár most is megtörténhet.

"A múlt héten átszakadt a gát, a hozamok felfelé száguldottak, mivel a piacok ráébredtek a valóságra, hogy minden közelgő Fed-ülés 50 bázispontos kamatemelést hozhat" - írta Reid.

Múlt héten a 10 éves kincstárjegy hozama 34,5 bázisponttal 2,491%-ra ugrott pénteken, ami a legnagyobb heti emelkedés 2019 szeptembere óta a Dow Jones Market Data szerint.

A Fed Nyíltpiaci Bizottsága március 16-i ülésének lezárásakor 2018 óta először emelte az irányadó kamatot, a magas infláció leküzdésére tett lépésként. A Fed 25 bázisponttal emelte a kamatlábat a nulla közeli szintről, és jelezte, hogy idén tovább szigorítja monetáris politikáját.

Reid szerint ugyanakkor még messze a vége, a piacok ugyanis a válság előtti évek jegybanki hozzállása miatt még mindig nem hiszik el, hogy milyen jelentős mértékű kamatemelés jöhet.

Ha a globális pénzügyi válság utáni ciklust "ki lehetne törölni az emberek memóriájából", akkor a piacok 300-400 bázispontos emeléseket áraznának be idén, a most beárazott 240 bázispont helyett - írta, és hozzátette: azért is így van ez, mert a Fed jócskán le van maradva

Összességében végig félreértették ezt a ciklust"

- mondta Reid. "A piac kollektíven lehorgonyzott az előző ciklus trendjeihez".

Címlapkép: Getty Images