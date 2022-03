Elárulta Putyin szóvivője a gázszállítások rubelre állításának hátterét

Kizárólag rubelben lehet majd fizetni a gázszállításokért, így a vevőknek előbb meg kell vásárolniuk az orosz fizetőeszközt, az egész folyamat pedig egyszerű, átlátható és megvalósítható lesz – jelezte egy keddi tájékoztatón Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő az egész áttérés indokaként azt jelölte meg, hogy a nyugat gazdasági háborúba bonyolódott Oroszországgal, így nekik is vissza kellett ütniük.

Peszkov már egy hétfő esti amerikai tv-interjúban is használta a gazdasági háború kifejezést, mint a lépés indokát, de akkor nem tisztázta, hogy kizárólag rubelben lehet-e megtenni a kifizetést, vagy esetleg a nyugati tiltakozás mellett biztosítanak-e kivételeket a megvett gáz euróban/dollárban/fontban való kifizetésére. Most világosan kimondta a Reuters tudósítása szerint, hogy

muszáj rubelben megtenniük és ehhez előtte rubelt kell szerezniük.

Ígérete szerint március 31-ig az összes részletet kidolgozzák az illetékes orosz hatóságok és arra törekszenek, hogy egy egyszerű, átlátható és megvalósítható megoldást kínáljanak fel, hogy továbbra is megbízható gázszállítónak bizonyuljanak a nyugati vevők szemében.

Így tehát hiába a nyugati tiltakozás, miszerint a szerződések devizaneme euró, dollár, vagy font, az oroszok láthatóan hajthatatlanok a kérdésben és arra hivatkoznak, hogy a gazdasági háborúban vissza akarnak ütni. Amint reggeli cikkünkben már rámutattunk: egyre világosabb, hogy a lépés gyökere az: az orosz jegybankra is vonatkoznak nyugati szankciók és ezzel a lépéssel valószínűleg tőle kellene rubel likviditást szerezni, így áttételesen a jegybankra vonatkozó szankciók feloldását, puhítását célozhatja a gázszállítások devizanemének átállítása. Sőt múlt héten Vlagyimir Putyin orosz elnök azt is jelezte, hogy a gázzal kezdik, aztán majd a többi energiahordozónál is átállnak a rubelalapú elszámolásra.

Az esti tv-interjúban Peszkov már világossá tette, hogy ha valaki nem fizet, akkor gázt se fog kapni, azaz nem fognak adományként gázt juttatni, de az elől kitért, hogy mi van olyankor, ha a nyugati vevők az eddig megszokott devizában fizetnek rubel helyett (hiszen ekkor szerződésszerűen teljesítenek, tehát az oroszoknak is teljesítenie kellene a gázszállítások terén). Mindenesetre a Reuters összefoglalójának már a címe is rávilágít arra, amit reggel mi is kiemeltünk:

egyre inkább veszélybe kerülhetnek az európai gázszállítások, ami nehezítheti a mostanra nagyon leapadt gáztárolók visszatöltését.

Így hiába döntötték el például az uniós tagállamok a közös vakcinabeszerzés mintájára az önkéntes jellegű közös gázvásárlást és azt, hogy októberre 80%-ra kötelezően fel kellene tölteni minden európai tárolót, ezt fizikailag akadályozhatja az orosz terv, az abból adódó elégtelen gázmennyiség a piacon.

Erre ma napközben két újabb konkrét jel is érkezett:

Az orosz parlament felsőházának vezetője, Valentina Matvijenko azt mondta, hogy ha az európaiak visszautasítják a rubelben való fizetést, akkor az oroszok egyszerűen átirányítják Ázsia felé eladni a gázt. Ez fenyegetésként persze „jól” hangzik, de a valóságban nem hajtható végre, ugyanis az Európa felé kiépített gázvezetékeknél (gázmezőknél) nincs lehetőség Ázsia felé átirányítani a szállításokat, egyszerűen hiányoznak a vezetékek. Legfeljebb az LNG-ként eladott gázt lehet ilyen értelemben rövid távon átirányítani Ázsia felé.

Az ukrán gáztranzit vállalat vezérigazgatója, Szergej Makogon az ukrán állami tv-ben ma azt nyilatkozta, hogy „nehéz feladat lesz” októberig 17 milliárd köbméternyi gázzal feltölteni az ukrán gáztárolókat. Mivel az ukránok 2015 óta nem vásárolnak direktben gázt az oroszoktól, hanem nyugati (pl. magyar, szlovák és lengyel) gázkereskedőktől vásárolják meg (vissza) a gázt, így Makogon aggodalma arra utal, hogy a következő hónapokban esélyes európai gázválság miatt nem tudnak majd kellő mennyiséget szerezni a nyugati forrásokból, így ellátási nehézségekkel is szembe nézhetnek a téli szezonban.

Ezt a jövőbeli orosz gázszállítási bizonytalanságot a piaci árak is tükrözik: az április-májusi határidős gázár a tegnapi 10% feletti plusz után ma további 8-9%-os ugrást mutat 112 euró/MWh-ra és a szeptemberi kontraktus is ugyanezen a magas szinten áll, az azt követő hónapok árai pedig csak pár euróval járnak ez alatt.

Ezek továbbra is rendkívül magas gázárak: az egy évvel ezelőttihez képest négy-hatszoros szintekről beszélünk.

A gázszállítások rubelre átállításának terve nemcsak a gázárakat tartja magasan, illetve emeli, hanem az orosz rubelt is elkezdte erősíteni, sőt csaknem odáig visszaerősödött mára a belföldi bankközi piacon a dolláral szemben , mint ahol a háború kitörése napjaiban láttuk. Napok óta egyébként jelentős a rubelerősödés: Vlagyimir Putyin múlt szerdán jelezte először, hogy a gázszállításokat átállítják rubelalapú elszámolásra, és azóta a dollárral szembeni jegyzések a 102 körüli szintről több hullámban mára 82 körülig száguldottak. Ma persze ebben annak a kedvező fejleménynek is szerepe volt, hogy az orosz-ukrán béketárgyalásokon jelentős előrelépés körvonalazódott. Az elmúlt hetekben, illetve napokban pedig két főbb tényező járult hozzá a rubel erősödéséhez:

egyérszt az, hogy az orosz jegybank külföldi tartalékai felének beragadása óta elrendelték, hogy az orosz exportőrök a devizabevételeik 80%-át kötelezően váltsák be rubelre (a folyamatos rubelkereslet erősíti a fizetőeszköz és hizlalja a megcsappant devizatartalékot),

másrészt a fent említettek szerint a Putyin által egy hete bejelentett terv, hiszen a külföldi vevők várható nagyobb volumenű rubelvásárlására való spekuláció is a rubel erősödését okozó tényező lehet.

Érdemes emlékeztetni rá, hogy amikor a világ még nem tudta biztosan, hogy mire készül Vlagyimir Putyin orosz elnök, február elsején az Orbán Viktor magyar kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón már arra figyelmeztetett, hogy lesznek olyan európai országok, amelyek gázellátási problémával néznek majd szembe a 2022-2023-as télen. Azóta a fejlemények egyre inkább növelték ennek kockázatait, igaz ezt akkor még arra lehetett érteni, hogy azért kerülhetnek bajba egyes országok, mert nem kötötték meg a saját hosszú távú gázvásárlási szerződésüket az oroszokkal.

Most azonban az eddig ismertek alapján azok sem részesülnek kedvezőbb elbírálásban, akik megkötötték a saját szerződésüket, hiszen minden EU-tagállam, így Magyarország is felkerült az oroszok szemében a barátságtalan országok listájára (mivel megszavazta az oroszellenes szankciókat), így valószínűleg nekünk is rubelben kell majd fizetni, így a mi gázellátásunk is ütközhet akadályokba. Ezért valószínűleg nekünk is célszerű lehet részt venni a közös európai gázvásárlásban a nagyobb (közös) vételi erő és az emiatt valószínűleg elérhető jobb szállítási feltételek kiharcolása miatt, hogy az ellátásbiztonsági kockázatokat enyhíteni tudjuk.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images