Ennyire súlyos a helyzet? - A kormány már a költségvetés kiigazítását készíti elő

Még drágább lesz a rezsicsökkentés címmel jelent meg anyag a keddi Világgazdaságban. A napilapnak egy név nélkül nyilatkozó, a kormányzat fiskális politikájára rálátó forrás arról beszélt, hogy megváltozott a makrogazdasági környezet, ez pedig hatással van az idei büdzsére, de van mozgástér a költségvetésben, elsődlegesen a beruházások tekintetében. A cikk üzenete gyakorlatilag felér egy beismeréssel és megerősíti az elmúlt hetek piaci várakozásait is: a választások után jelentős költségvetési kiigazításra van szükség, miután a parlamenti választások előtt és érdekében a kormány elengedte a gyeplőt és a háború is jelentősen közrejátszik.

A lap cikkének főbb üzenetei:

Újratervezésre lesz szükség a költségvetésben. Az ok a megváltozott makrogazdasági környezet, amit részben az orosz-ukrán háború, részben az energiaár-sokk magyaráz.

Ám van akkora mozgástér, hogy a jóléti kiadások visszafogására ne kerüljön sor.

Szükség is lehet a puffer kihasználására, a rezsicsökkentés fenntartása idén elérheti a 700-800 milliárd forintot.

Legfeljebb beruházások átütemezése jöhet szóba, az elmúlt években ugyanis hatalmasra duzzadt a beruházások aránya a büdzsében.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője a lapnak azt mondta, hogy egyelőre nincs akkora elszállás a költségvetésben, hogy a költségvetés ne lenne tartható. Azt is hozzátette, hogy arra is van esély, hogy az unió kitolja a szigorú fiskális kontroll visszatérésének 2023-as határidejét. A hadi kiadások emelkedése és az energiafüggőségre adott európai kormányzati válaszok is indokolhatják ezt.

A költségvetési kiigazítás mostani belengetése nem előzmények nélküli, azonban mindenképpen sokat elárul a költségvetés aktuális helyzetéről. Egy héttel ezelőtt Varga Mihály pénzügyminiszter már jelezte: a választások után a legfontosabb feladat az lesz, hogy a háború okozta gazdasági nehézségekhez igazítsák az államháztartást. A most kiszivárgó hírek viszont megerősítik azt a korábbi, általunk is megírt feltételezést, hogy az idei költségvetés alapvető módosításra szorul. Ez összefügg azzal, hogy a kormány a választások előtt jelentősen kiköltekezett, és az orosz-ukrán háború, valamint a részben annak nyomán is elszálló energiaárak csak tovább fokozzák a feszültséget a büdzsében.

Adódik a kérdés: az április 3-i parlamenti választás után felálló új kormány milyen eszközöket vet be a költségvetési kiigazítása érdekében. A kiszivárgott hír szerint elsősorban a kiadási oldalon lehet erre lehetőség, azon belül is a beruházásoknál, ami logikus lépés lenne és nem előzmények nélküli (tavaly év végén volt egy 350 milliárd forintos beruházásbefagyasztás, ami a 2021-es költségvetést érintette, majd jött egy 750 milliárd forintos zárolás, ami a 2022-es büdzsét érintette, de ennek a nagy része nem ismert részleteiben). Kérdés, hogy a beruházások további elhalasztása mennyire jelent megoldást a probléma kezelésére, ha a rezsicsökkentés önmagában 700-800 milliárd forintba kerül. Éppen ezért nem lennénk meglepve, ha a választások után (az új kormány összetételétől függően) szóba jönnének bevételnövelő lépések is az egyensúly helyreállítása érdekében, de az asztalon lehet a hiány visszaengedése/emelése is (5,9%-ról csökkentette legutóbb 4,9%-ra a GDP-arányos hiánycélt 2022-re a kormány), azonban ennek gátat szab az államadósság-csökkentési szabály.

Érdemes azt is felidézni, hogy Varga Mihály épp egy kedd délelőtt tartott előadásában emelte ki, hogy a magyar gazdaság előtt 5 kihívás áll. Megemlítette az orosz-ukrán háborút, az új vírusvariánsokat, az EU-források körüli vitát, az illegális migrációt és a demográfiai kihívásokat. Hosszasan beszélt emellett az elszálló magyarországi inflációról és annak következményeiről:

