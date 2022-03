Kemenesi Gábor: hosszú távon akár súlyos betegségeket okozhat a koronavírus

Egyre több adat érkezik a Covid-19 hosszútávú hatásaira, amelyek alapján nem lehet elégszer elmondani, hogy nem érdemes a vírusfertőzésnek megfelelő vakcináltsági állapot nélkül nekifutni - hangsúlyozza Kemenesi Gábor. A "long-covid" hatásait évekbe telik megérteni és feltárni, azonban a virológus szerint felkiáltójelként szolgálhatnak az elmúlt hónapok publikáció.

A vírus diabetogén, azaz a cukorbetegség bizonyos formáját idézheti elő a betegségen átesettek egy részében. Egy friss tanulmány szerint a fertőzésen átesettek körében magasabb volt a kettes típusú cukorbetegség megjelenése, ráadásul a kialakulás gyakorisága magasabb a betegség súlyosságának növekedésével. Mindezt egy éves távlatban vizsgálták - osztotta meg Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa közösségi oldalán.

Emellett megjegyezte, hogy a keringési rendszerre gyakorolt hatásáról is számos adatot ismernek, ám a hosszútávú jelenségek csupán most kezdenek mérhetővé válni. A Covid-19 megbetegedésen átesettek körében a stroke megjelenése 52%-kal nőtt, a szívroham gyakorisága pedig 72%-kal.

A tanulmány leginkább aggasztó része, hogy mindezt 65 év alatti, krónikus megbetegedéssel nem rendelkező egyének körében vizsgálták és állapították meg.

Kemenesi Gábor ismertette, hogy jelen körülmények között, tudományos szempontból a három dózis számít alap immunizációnak. A SARS-CoV-2 evolúciójának csúcsát jelenleg jelentő és dominánsan terjedő omikron esetében (annak újabb variánsaival egyetemben) a három vakcina nyújt kellő védelmet. Akik felvették a jelen helyzetben leghatékonyabbnak számító három dózist és a járvány alakulásával párhuzamosan tudatosan viselkednek, mindent megtettek - tette hozzá.

Továbbra sincs kellő információ, hogy pontosan kinek, mikor és milyen körülmények közt lesz indokolt a negyedik oltás.

- közölte Kemenesi Gábor, aki szerint eddigi adatok alapján a járványhelyzet függvényében elsősorban az idős korosztály és/vagy krónikus megbetegedéssel rendelkezők lehetnek a fő célcsoport. A tanulmányok azt támasztják alá, hogy a maximális szintű protektív immunitás a harmadik dózis után alakul ki, a negyedik pedig ugyanezt a szintet képes visszaállítani. A vizsgálatok egészségügyi dolgozók és a 60 év feletti korosztály körében történtek. Egészségügyi dolgozók körében (itt az átlag populációhoz képest magasabb a vírusnak való kitettség), csupán mérsékelt javulást jelentett a tünetekkel járó megfertőződéssel szemben, a 60 év felettiek körében a három dózishoz képest négyszeres növekedést mutatott a súlyos megbetegedés elleni védelmi szint. Szintén 60 év felett a halálozás viszonylatában, 40 napos megfigyelési tartományban 78% csökkenést jelentett a négy dózis a háromhoz képest. A negyedik dózis biztonságosságát mindhárom tanulmány alátámasztotta.

Kemenesi Gábor a Portfolio-val pedig a napokban azt osztotta meg, hogy Magyarországon is emelkedni látszik a koronavírusos esetek száma, ezért továbbra is fontos lenne a tudatos maszkviselés. Továbbá az alábbi cikkben beszélt arról is, hogy A vírus ugyan minden jel szerint próbál szezonális jelleget ölteni, de továbbra is rengeteg egyéb tényező befolyásolja, így a közeljövő erősen kiszámíthatatlan.

Címlapkép forrása: Getty Images