Megvan, mikor indul a Disney+ Magyarországon

Idén nyártól 42 országban és 11 új területen indul el a Disney+, a The Walt Disney Company streaming szolgáltatása, amely Magyarországon júniusban debütál.

A Disney+ kínálatában a saját gyártású tartalmak mellett több ezer Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars- és National Geographic-epizód és film található. A gazdag választékban az általános szórakoztatást biztosító Star is képviselteti magát.

A streaming szolgáltatás Magyarországon június 14-én indul.

A felhasználók kiváló képminőséget élvezhetnek majd, akár négy párhuzamos streamen; valamint korlátlan számú letöltésre – legfeljebb tíz eszközre – lesz lehetőségük, egyes műsorok esetén pedig beállítható az IMAX Enhanced funkció is. A felhasználók akár hét különböző profil közül is választhatnak. Köztük szerepel a gyerekbarát profil is, amely könnyű navigációt és az életkornak megfelelő, gyermekeknek szóló tartalmakat biztosít.

A szolgáltatást az alábbi árakon lehet majd igénybe venni: a havi előfizetés 2490 forint, az éves előfizetés pedig 24900 forint lesz.

Címlapkép forrása: Getty Images