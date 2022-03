Bige: a GVH-bírság már a következő műtrágya-szezont veszélyezteti

Magyarország stabil műtrágya-ellátását veszélyeztetné, ha egy likviditásgyengítő lépés, így a GVH által megállapított rekordösszegű bírság miatt nyáron le kellene állnia a Nitrogénművek termelésének – közölte a Portfolio-val Bige Zoltán a a Nitrogénművek Zrt. stratégiai igazgatója. A tulajdonos, Bige László fia szerint a vállalat be tudná fizetni a bírságot, de az a jelenlegi helyzetben különösen nagy megterhelést jelente és a következő szezon, vagyis az őszi műtrágyapiac kínálatát veszélyeztetné. A cégcsoportnál ezért bíznak abban, hogy a Kúria előtt lévő jogvédelem iránti kérelmük révén halasztást kapnak, amíg a GVH őszi határozatáról dönt a bíróság.

A GVH által a Nitrogénművekre kiszabott bírság őszi megtámadása óta is sokat romlott a piaci helyzet, ezért a Nitrogénművek reméli, hogy hogy nem kell befizetniük a 11 milliárdos rekordösszegű bírságot, és később a GVH-döntés ellenében is a cégcsoportnak ad igazat a bíróság – közölte lapunkkal Bige Zoltán stratégiai igazgató.

Mint ismert, tavaly októberben a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy a Bige László nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és vállalkozáscsoportja jogsértően törekedett éveken keresztül a partnerek és a cégcsoport közötti, illetve a viszonteladó partnerei közötti verseny, valamint az import korlátozására.

Az eljárásban összesen 11 hazai szereplő volt érintett, amelyből kettő elismerte a jogsértést. A nemzeti versenyhatóság versenytanácsa összesen 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a kartellezőkre.

Bige László tulajdonos akkor azonnal közölte: bíróságon fogja megtámadni a GVH milliárdos bírságát a Nitrogénművek Zrt., amelynek a döntés értelmében a legnagyobb összegű bírságot, mintegy 11 milliárd forintot kellene fizetnie.

A Kúria előtt a kérelem

A határozat tanulmányozása után a cégcsoport november végén keresetet nyújtott be a határozattal szemben, és azonnali jogvédelem iránti kérelemmel fordult a bírósághoz. Az eljáró Fővárosi Törvényszék december 21-én utasította el a beadványt, és mondta ki, hogy a Nitrogénművek csoportnak át kell utalnia a műtrágyakartellben rá kiszabott bírságot. A vállalkozások ezt a végzést is megtámadták, és idén január 5-én fellebbezést terjesztettek elő. Ebben illetékes a Kúria – számolt be a Világgazdaság a napokban. A lap cikke szerint március 21-én érdemi döntést hozott a Kúria a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és társai azonnali jogvédelem tárgyú ügyében - egyelőre nem ismert, milyen tartalommal, de az elkövetkező napokban már biztosan nem kell fizetnie a cégcsoportnak.

Ez az eljárás abban hivatott dönteni, hogy a vállalatnak ki kell-e fizetnie a nagyösszegű bírságot.

Mint a lap beszámol róla, a nagyvállalkozó tavaly október óta igyekszik elérni, hogy függesszék fel a több mint 11 milliárd forintos büntetés végrehajtását. A Kúria döntése volt az utolsó mozzanat a hosszúra nyúlt jogi folyamatban, az jogerős.

Drasztikusan romlott a helyzet

Az ügyben Bige Zoltán, a Nitrogénművek Zrt. stratégiai igazgatója reagált megkeresésünkre. A tulajdonos, nagyvállalkozó fia a Portfolio-nak úgy nyilatkozott:

Továbbra is bízunk az azonnali jogvédelem, azaz a bírság befizetésének elhalasztása iránti kérelmünk elfogadásában.

Az sem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy a kérelmünk novemberi beadása óta olyan mértékben változott meg az üzleti környezet, az orosz-ukrán háború és az azzal összefüggésbe hozható energiapiaci, műtrágya és élelmiszerellátás kockázati tényezők megjelenésével, ami még az akkor reálisan előre látható negatív körülményeknél is rosszabb helyzetet eredményezett, így ez még inkább alátámasztja az óvatos és előrelátó gazdálkodás, a felhalmozott tartalékok maximálásának szükségességét. Bízunk benne, hogy ezt a megközelítést a bíróság végül el fogja fogadni.”

A régióban is éreznék a hatását

Bige Zoltán hozzátette:

Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy likviditásunk gyengítését és egy esetleges nyári leállás kockázatát elkerüljük, aminek következményei már a következő mezőgazdasági szezonra is hatással lehetnek.

Olyan lenne ugyanis ez, mintha üres gáztárolókkal készülnénk a következő télre. A hatóság döntését elbíráló bírósági ítélet előtt a bírság behajtása olyan kirívóan magas hátrányt jelentene vállalatunk és az egész nemzetgazdaság, sőt, a környező országok gazdái számára, ami véleményünk szerint mindenképpen indokolja a bírság befizetésének elhalasztását, bár azt – ha az a bíróság szerint mindenképpen szükséges – a jelenlegi körülmények között a cégcsoport a működés rövidtávú jelentős veszélyeztetése nélkül be tudja fizetni. Mondanunk sem kell ugyanakkor, hogy a bírság árnyékában, a jelenlegi üzleti környezetben, már most jelentős „fájdalmat” okozott a GVH határozat, hiszen a bankok és szállítóink jelentősen megnövekedett kockázatot látnak bennünk, aminek kezelése nagyban nehezíti működésünket – amit az sem tud majd helyrehozni, ha a bíróság meggyőződésünk szerint végül megsemmisíti a határozatot” – fogalmazott a stratégiai igazgató.

A Bige-csoport és a versenyhatóság között nemcsak a bírság kapcsán van vita, hanem magát a műtrágyakartellt megállapító GVH-határozat miatt is, amelyet a Nitrogénművek Zrt. a Fővárosi Törvényszéken támadott meg.

Fotó: Getty Images