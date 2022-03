Fontos dolgokat árultak el Putyinék a nagy rubelalapú gázvásárlási tervről

Nem holnaptól, az új terv közzétételétől kezdve kell áttérni a gázszállításoknál a rubelalapú kifizetésre, hanem ez egy elhúzódóbb folyamat lesz – ígérte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője egy szerdai tájékoztatón. A hírre első reakciókért néhány euróval estek a gázárak, de összességében még mindig 10% körüli pluszban járunk tegnaphoz képest, mert az orosz szállítások körüli bizonytalanság megmaradt. Közben a rubel folytatta szárnyalását, mert a jelek szerint a bankközi devizapiacon késztetik majd rubelvételre az orosz gáz vásárlóit, és az adott napi moszkvai tőzsdei árfolyamon számolják el velük a gázszállításokat.

Arra a kérdésre, hogy már a holnap megjelenő tervtől kezdve át kell térnie a nyugati gázvásárlóknak a rubelalapú kifizetésre, Dmitrij Peszkov úgy reagált szerdán a Reuters tudósítása szerint:

Egyáltalán nem. Ahogy azt korábban is beszéltük, a szállítások és a kifizetések időigényes folyamatok. Így ez nem jelenti azt, hogy a holnapi szállításokat már rubelben kellene fizetni. Technikai szempontból ez egy jóval elhúzódóbb folyamat.

A fenti, még mindig homályos tervhez képest egészen konkrét dolgokat mondott kifizetés technikai menetéről az orosz RIA hírügynökségnek már kedd este Anatolij Akszakov, az orosz parlament alsóházának pénzügyi bizottsági elnöke. Ő azt hangsúlyozta:

A deviza átváltása piaci árfolyamon történik, amit a moszkvai tőzsdén határoznak meg. A rubelt bárhol megvehetik (a devizapiacon).

Mindez arra utal, hogy a gázvásárlók a bankközi devizapiacon tényleg globálisan hozzájuthatnak a rubelhez, de a gázvásárlások elszámolásához a Moszkvai Értéktőzsdén (ahol szintén kereskednek a rubellel) kialakuló árfolyamot (fixing) veszik majd figyelembe. Mivel azonban számos orosz nagybankot szankciók sújtanak, így korlátozott a rubel likviditás a piacon, illetve nem is beszélhetünk egyelőre konvertibilis fizetőeszközről a tőkekorlátozások miatt. Így tehát a kellő volumenű rubelhez jutásnál még vannak kérdőjelek.

Közben Európában egyre fokozódik az orosz gázszállítási zavarokkal kapcsolatos félelem, részben amiatt, hogy az oroszok át akarnak térni a rubelalapú elsuzáámolásra. A fenti, részben nyugtató jellegű hírekre sem volt érdemi áresés a gázpiacon, jelenleg 10% körüli a plusz tegnaphoz képest a májusi és szeptemberi kontraktusnál is 120 euró/MWh körülre.

Közben megszólalt a volt orosz elnök Dmitrij Medvegyev is, aki szerint a nyugati szankciók bumerángszerűen visszaütnek a nyugati gazdaságokra is a megugró energiaárak miatt. Szerinte azzal, hogy az oroszok áttérnek a rubelalapú exportra (más termékeknél is, nemcsak a gáznál), csak ráerősítenek a dollár és egyéb nagy tartalékdevizák jelentőségének csökkenésére, és most a regionális jelentőségű fizetőeszközök ideje jön el.

Az orosz külügyminiszter-helyettes közben a TASZSZ orosz hírügynökség szerint azt mondta: nem számít szerződésszegésnek az, ha az oroszok ezentúl rubelben kérik a gázszállítás ellenértékét, és reméli, hogy az európai gázvásárlók és kormányok rövidesen megváltoztatják az eddig elutasító álláspontjukat erről a kérdésről. (nem akarnak rubelben fizetni).

Jelenleg a Reuters rendszerében a dollár/rubelre a tőzsdei (holnaputáni) jegyzések 84,5 körül járnak, míg a bankközi devizapiacon a spot árfolyamra 84 körül jár a kereskedés. Az euró esetén a tőzsdén a holnaputáni árfolyamra a kereskedés 93,8 körül jár, a bankközin pedig 85,6-nál látjuk a vételi oldalt, 102,3-nál az eladásit (hetek óta nagyon tág a jegyzési sáv).

Amint a fenti ábrán is látjuk és tegnap is felhívtuk már rá a figyelmet, a rubel napok óta jelentősen erősödik a főbb devizákkal szemben, amelyben több tényező játszik szerepet:

Egyrészt a nyugati szankciók miatti korlátozottabb likviditás, illetve a szankciókra válaszul Oroszországban hozott szabály, miszerint az exportőröknek a megszerzett deviza 80%-át be kell szolgáltatniuk a jegybanknak, így az folyamatos rubelkeresletet generál.

A tegnapi isztambuli tárgyalásokon előrelépés történt a tűzszünet irányába, kezdett körvonalazódni egy lehetséges megállapodás, amiről ma is pozitívan nyilatkozott mindkét tárgyalódelegáció vezetője

A gázvásárlásoknál belengetett rubelalapú elszámolás rubel vételt generálhatott, hogy a gázszállítások jövőbeli kifizetéséhez legyen elegendő rubelje a gázvásárlóknak

A hónap végén adófizetési és egyéb tranzakciós okok miatt növekedni szokott a rubelkereslet a piacon.

Mindezek nyomán összességében mára csaknem odáig erősödött a rubel, ahol a háború kitörésének másnapján láttuk, de a hírügynökségnek nyilatkozó egyik devizakereskedő azt mondta, hogy a rubelt most hajtó tényezők nagy része mesterséges, így inkább átmeneti rubelerősödésről beszélhetünk csak. Az, ha a gázvásárlásoknál valóban csak egy elnyújtott folyamat lesz a rubelre való áttérésre, szintén afelé mutat, hogy a rubel ereje alábbhagyhat.

