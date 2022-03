Beüt a háború hatása: úgy tűnik, a kormány lefelezi növekedési prognózisát

A háború miatti szankciók negatív hatásokat fejtenek ki mind az európai, mind pedig a magyar gazdaságra, a tavalyi, több mint 7 százalékos gyarapodás után az idén is 3-4 százalékkal bővülhet a hazai GDP - mondta Varga Mihály a Figyelő hetilapban csütörtökön megjelent interjúban. Pár hónap alatt tehát lefeleződött a kormány idei évi növekedési előrejelzése.

A parlament eredetileg 5,2%-os GDP-növekedéssel fogadta el tavaly nyáron a 2022-es költségvetést. Tavaly év végére viszont javította prognózisát, 5,9%-ra tekintettel a vártnál jobb makrogazdasági folyamatokra.

A háború, a szankciók és annak következményei azonban a magyar gazdaságot sem hagyják kerülik el. Varga Mihály pénzügyminiszter egy múlt heti interjúban már jelezte, hogy a háború előtt jelzett növekedési ütem már nem tartható, és át kell írni a terveket. Elmondása szerint a választások után a legfontosabb feladat az lesz, hogy a háború okozta gazdasági nehézségekhez igazítsák az államháztartást.

A hetilapnak adott csütörtökön megjelent interjújában most ezt részletezte tovább a tárcavezető. Elmondta: a korábbi növekedési prognózist újra kellett gondolni, mivel az inflációs pálya megváltozott, és az eddig félmilliós ukrán menekülthullám is rendkívüli intézkedéseket igényel.

A miniszter által említett 3-4%-os növekedés az idei évre fele akkora, mint a tavaly év végén előre jelzett 5,9%-os GDP-bővülési ütem.

Mindez egyáltalán nem meglepő és váratlan, elég ha csak arra gondolunk, hogy a magyar gazdaság legnagyobb exportpiaca, Németország most vágta vissza a növekedési prognózisát és már a recessziót sem zárják ki.

Nehéz megbecsülni a szankciók hatását a magyar gazdaság szereplőire - ismerte e. "Ugyanakkor fölkészültünk erre az időszakra is: a hazai gazdaságot jelenleg nagy megtakarítási ráta jellemzi, és ehhez kis hitelállomány kapcsolódik. Ez jelentheti azt is, hogy a vállalataink képesek kapacitásokat bővíteni, a háztartások pedig fenn tudják tartani a fogyasztási szintet" - vélekedett a pénzügyminiszter.

A büdzsét nem hagyjuk szétcsúszni

- szögezte le a miniszter, ami arra utal, hogy szükség lehet beavatkozásra és a költségvetés kiigazítására. Új lépéssorozatot azonban nem helyezett kilátásba és nem részletezte, mire lehet szükség a büdzsében.

Arról, hogy milyen kockázatok vannak az idei költségvetésben, itt írtunk:

Az eddig már ismert egyensúlyjavító intézkedésekről beszélt csak általánosságban. Helyes döntésnek nevezte, hogy a múlt év végén megnövelték Magyarország pénzügyi tartalékait, 350 milliárdos kiadási plafonnal korlátozták a tárcák költését, nem engedték elkölteni a minisztériumok teljes 2021-es kereteit, elhalasztották 755 milliárd forintnyi beruházás megkezdését és az idei hiánycélt is 5,9-ről 4,9 százalékra csökkentették.

A miniszter beszélt arról is, hogy az uniós helyreállítási program vissza nem térítendő része kétezermilliárd forint, emellett a hitelrészt is igénybe kívánják venni. A pénz jó részét elmondása szerint olyan fejlesztésekre is fordítanák, amelyek például az energiareformot, a diverzifikációt, a zöldátállást segítenék elő.

A pénzügyminiszter végezetül aláhúzta, hogy változatlan a kormány álláspontja az euróval kapcsolatosan. „Elkötelezettek vagyunk a közös valuta bevezetése mellett, előtte azonban meg kell erősíteni a magyar gazdaságot".

Címlapkép forrása: MTI/Komka Péter