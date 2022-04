Durva gázár-emelkedés volt az első negyedévben, de ma már jókora esést láttunk

Az idei első negyedévben 56%-os, tehát komoly gázár-emelkedés alakult ki a csütörtöki záróár alapján a holland TTF gáztőzsde irányadó termékében, amit ma 11% körüli esés követett.

A harctéri és kommunikációs háború, a gázszállítások rubelre „váltása” körüli üzengetés megtette tehát a hatását, jelentősen emelte az árakat az év elejétől tegnapi, de mivel mára tisztult a kép, miszerint a retorikai fenyegetés mellett is mérséklődtek az európai gázszállítási kockázatok, ma már 11%-os esés látszik a májusi, tehát irányadó kontraktusban 112 euró/MWh-ig. Az ügy lényegét ebben a cikkben írtuk meg:

A Kreml egyébként mára azt is tisztázta, hogy a mától leszállított gáznál térnek át a rubelalapú számlázásra, így tehát majd leghamarabb április második felében, vagy májusban kapják meg a nyugati gázvásárlók az első olyan számlákat, amiket a technikai jellegű változás érint. Ez is enyhítette a gázpiaci félelmeket, hogy ha esetleg ez a technikai átállás a gázszállításokra is kihatna, az sem most rögtön lesz, hanem legalább pár hét múlva.

