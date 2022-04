Hogyan lehet az étel orvosság? Interjú Barabási Albert-Lászlóval

Kutatásaink során 130 ezer molekulát azonosítottunk az élelmiszerekben, és ezeknek a kétharmadának már ismert az egészségügyi hatása - avat be az egyik folyamatban lévő kutatásába Barabási Albert-László. A világhírű hálózatkutatóval annak apropójából beszélgettünk, hogy 20 év után ismét megjelent új kiadásban a Behálózva című könyve, amelyet azóta 30 nyelvre fordítottak le és alapműnek számít a hálózatelmélet területén. Az interjúban a fizikus azt is elmondta, hogy a legegészségesebb a zöldség-gyümölcs alapú étrend, de nem kell feltétlenül vegetáriánussá válni. Ha viszont valakinél azonosítanak egy betegséget, akkor már az lesz a fontos kérdés, hogy mit ehet és mit nem. Erről szól többek között a most zajló egyik kutatásuk a Barabási Lab-ben. A kutatóval beszélgettünk továbbá a művészeti alkotó tevékenységéről, az NFT-piacáról, a blockchain technológiáról, a web 3 mozgalomról, ami szerinte meg fogja változtatni az egész gazdaságot, a metaverzumról, valamint az orosz-ukrán háborúról is.

20 éve jelent meg először a Behálózva című könyve, ami a hálózattudományok alapművének tekinthető. Most viszont új kiadásban jelent meg. Mi volt ennek az apropója?

Tartalmában nem változott, egy új előszót kapott. Az új kiadásra egy nyelvi frissítés miatt volt szükség. Nagyon jó fordítás a korábbi fordítás is, amit Vicsek Márta matematikus készített. De közben a többi könyvemet Kepes János fordította le, és a kiadó úgy döntött, hogy ugyanazon a hangon legyen a három könyv. Ez az alkalom pedig arra is jó, hogy egy újabb generáció számára mutassuk meg a könyvet.

Nyilván jót tesz az eladásoknak is.

A Behálózva egy nagyon különös könyv. Amikor 20 évvel ezelőtt megjelent, nagyon hamar szétrobbant a világban, 30 nyelvre lefordították. Az én laboromban is tanulmányozzuk az eladási statisztikákat, és a legtöbb könyv eladási története az, hogy hat hónappal a megjelenése utáni időszakban nagyon sokat adnak el belőle, ha sikeres a könyv, és utána csökken az értékesítése, és egy éven belül mondhatjuk akár, hogy elfelejtjük a könyvet.

A Behálózva egy teljesen más utat követett.

Lassan épült fel az ismertsége, nem lett hirtelen bestseller, körülbelül hat hónappal a megjelenés után érte el a legnagyobb eladási volumenét, és utána beállt egy stabil szintre. Most is ugyanannyit adnak el belőle, mint 15 évvel ezelőtt. Ez az egész világon érvényes.

Mi állhat ennek a hátterében?

Mert továbbra is ez számít az alapkönyvnek azok szamara, akik a hálózatokkal szeretnenek megismerkedni.

A tartalmi frissítés nem merült fel az új kiadás kapcsán?

De, felmerült annak a lehetősége, hogy érdemes-e újraírni a könyvet. Ebben az esetben frissebb példákat hoztam volna, már beszélnénk a Facebookról, a Twitterről, a Covidról, de maguk

a törvények, amelyeket leírtam, nem változtak.

Ezért döntöttünk úgy, hogy nincs értelme hozzányúlni, mert az üzenet ugyanaz.

Barabási Albert-László előadást tart március 21-én a Behálózva 2.0 - Mindennapi hálózataink című eseményen. Fotó: OpenBooks Kiadó

Egy korábbi interjújában azt nyilatkozta, hogy a könyvszerző mellett egyszerre kutató, valamint művész. Az elmúlt 1-2 év tevékenysége és nyilvános szereplései alapján a fókusz a művészeti tevékenységre helyeződött?

Most adatott meg az a lehetőség számunkra, hogy mindaz, amit az elmúlt 25 évben csináltunk művészeti téren, az a nagyközönség elé kerüljön. Amit a Ludwig Múzeumban lehetett látni, az egy 25 éves munka eredménye volt. Továbbra is megvan a tudomány, es néha írok is ezekről a hálózattudományi eredményekről, de valóban, a művészeti tevékenység megjelent egy harmadik lábként.

A következő nagy állomása ennek a sorozatnak a május 7-i csíkszeredai kiállításmegnyitó lesz.

Az az anyag, ami a Ludwigban született meg, majd elutazott Németországba, most pedig visszajön. Óriási öröm ez számomra, ugyanis abban a múzeumban állítják ezt ki, ahol valamikor az édesapám volt az igazgató.

A korábbi könyvének, A Képlet című kötetének egyik, művészetekre érvényes megállapítása az volt a hálózati modellezés alapján, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy művész hol állítja ki a műveit, és hogy képes-e bekerülni a megfelelő vérkeringésbe: múzeumok, galériák, kiállítóterek. Tehát van jelentősége annak, hogy egy-egy alkotás hol jelenik meg. Ezt látjuk most a Barabási művek esetében is?

Ha nem használnám ki azt a szakmai tudást, ami van nekünk arról, hogy hogyan működik a művészeti háló, arra, hogy a saját munkánkat kontextusba helyezzem, akkor meghazudtolnám a saját kutatásomat.

Nekem hinnem kell abban, amit csinálunk, és ez abban is megmutatkozik, hogy követjük azokat a törvényszerűségeket, amiket korábban feltártunk.

Ezt a laborban úgy szoktam mondani, hogy trust your math, vagyis bízz a modelledben, és kövesd azt az utat, amit ezek meghatároznak. Ilyen szempontból a Ludwig egy nagyon fontos intézmény nemzetközi szinten is, a németországi ZKM pedig még fontosabb, bizonyos listák szerint a művészeti világ 10 legfontosabb intézménye között van. Emellett ősszel lesz egy New York-i kiállításunk, es két hét múlva indul egy bostoni kiállítás. Lényegében követjük azt az útvonalat, amit láttunk más művészeknél, hogy hogyan kell indulni, melyek azok a lépések, amelyek megteremtik azt a figyelmet, ami a művészeti világban a megmaradáshoz szükséges. Folytatjuk a kutatást is, ugyanis számomra nagyon izgalmas lehetőség adódott ezen a folyamaton keresztül, hogy az adatok segítségével próbáljuk mélyebben megérteni a művészeti világot. Ideje tovább mennünk is ezen a területen, mert láthatóan ez egy felfedezésre váró terület. Amiben még nem vagyunk sokan, de szerintem

be fog gyűrűzni, hogy az adatok segítségével megértsük a művészetet.

Ennek az első lépése a 2018-as munka volt, ahol a művészek mozgását vizsgáltuk meg, és a második nagy fejezet most van előkészületben, az pedig az NFT.

A hálózatelmélet is megelőzte a korát. Ugyanez a felismerés vezetett ahhoz, hogy az NFT-be is bekapcsolódjon aktívan?

Számomra azért izgalmas, mert

a szemünk előtt születik meg egy új művészeti mozgalom, amely teljesen nyilvánosan működik.

Pont az az érdekes az NFT-ben és a kriptovilágban, hogy minden egyes tranzakció nyilvános, miközben a hagyományos művészeti világ eléggé titkolózó. Például nem tudom, hogy a képzőművész mennyiért adja el a munkáját a gyűjtőnek, mennyit kap ebből a galéria, sejtjük a százalékokat, de nem tudjuk pontosan, hogyan adják tovább egymásnak a munkákat a magángyűjtők. Ha van egy aukció, azt látjuk. Az, hogy ez a galériarendszer kialakult, annak köszönhető, hogy az impresszionistákat kizárták az akadémiai környezetből. Érdekes módon a történelem megismétli önmagát. A galériarendszer manapság nagyon jól működik Magyarországon is, a világban is, ezen keresztül adják el a munkák nagy részét. De ez a világ kizárta a kriptoművészetet. A digitális művészet sosem találta meg az otthonát. Volt néhány galéria, amelyik felvállalta, de azok is inkább kivételek voltak, semmint szabály. Érdekes módon ez

a digitális művészet megtalálta az otthonát a kriptovilágban, és kialakított egy új, párhuzamos galériarendszert.

Az NFT-ken keresztül adják el őket. A szépsége az, hogy két év alatt megjelent egy jól működő, a klasszikus művészeti világhoz nagyon hasonló művészeti piac, ahol viszont minden tranzakció nyilvános. Mennyiért adja el a művész a munkáját az első gyűjtőnek, ő mennyiért adja tovább, mennyi a tranzakciós költség stb. Sőt még azt is látjuk, hogy mennyi pénz van annak a pénztárcájában, aki megvásárolta. Ennek köszönhetően ez a világ kutatható. Ez az egyik ok, ami miatt számomra kutatóként nagyon izgalmas. Ennek az első lépése az a New York Times cikk volt, amit Janosov Milánnal együtt csináltunk, aki feltérképezte az első ilyen NFT platformot.

Hogyan tovább az NFT-kutatásokban?

Most jelent meg egy nagy cikkünk az Artnetben arról, hogy feltérképeztük a Foundation platformot. Ez az építkezés folytatódik tovább, de közben

mint alkotók is jelen vagyunk ebben a világban.

Az első munkáink amiket eladtunk önreferenciaként is szolgáltak, ugyanis térképek voltak arról, hogy hogyan néz ki ez az egész NFT-világ, hogyan kapcsolódnak a gyűjtők egymással. Ezekből készültek fizikai tárgyak es videók is, ezeket állítottuk ki most Németországban, és ezek mennek Erdélybe májusban.

Milyen gyakorlati megjelenése van még ezen a téren?

Polgár Judit sakkmesterrel is készítettünk egy izgalmas projektet, amelyben a híres Kaszparov fölötti győzelmének állítottunk emléket. És most készül egy új alkotásunk, amit a következő hetekben fogunk megjelentetni. Ez már egy új művészeti vonalhoz kapcsolódik, a generatív művészethez. Aki látta a Ludwig kiállításunkat, láthatta, hogy a nyitómunka 1995-ben készült, egy négyzetrácsszerű nagy háló volt. Ezt igazából nem én csináltam, hanem egy program. A generatív művészet arról szól, hogy a művész szerepe, hogy készít egy programot, ami később az alkotást előállítja. Az egyik legjelentősebb NFT platform az elmúlt néhány hónapban az ún. artblocks, ahova kimondottan generatív munkákat lehet csak feltenni. Ez azt jelenti, hogy a blockchainre felteszem a programot, és meghatározom, hogy hány példány készülhet belőle. A vásárló számítógépe letölti ezt a programot és generálja a munkát. Mindegyik munka egyedi, másképp néz ki, de amikor ez egy sorozatként jelenik meg, teljesen más vizuális élményt ad. Arra törekedtünk, hogy nagy diverzitás legyen ezekben a munkákban. Lesz olyan, amelyik kétdimenziós munkát csinál és olyan, amelyik háromdimenziós szobrot. Van ebben még nagy potenciál, az NFT-k ugyanis ott állnak meg, hogy a vásárlóknak eladjuk a digitális alkotást, viszont számomra nagyon izgalmas a múzeum és a galériatér.

Előáll a helyzet, amikor a virtuális és a fizikai tér összekapcsolódik, nem csak párhuzamosan futnak?

Így van, együttműködésre léptem négy intézménnyel, a Postmaster Galériával New York-ban, a Ludwig Múzeummal, a Cyberart bostoni galériával és a csíkszeredai Kriterion Galériával, és az a terv, hogy ezt a 782 munkát fizikailag ki fogjuk nyomtatni. Minden munkának a címe a vásárló neve lesz, aki lényegében generálta a munkát. Ezeket kiállítjuk az intézményekben, és az NFT-től függetlenül léteznek majd, es akár megvásárolhatóvá válnak. Egy hihetetlen kreatív potenciál van a blockchain technológiában, olyan projekteket lehet ezen keresztül megvalósítani, amelyek a klasszikus világban nem működnek. Az, hogy egy digitális világban működő NFT-vásárló határozza meg, hogy mi kerül a múzeumban kiállításra, önmagában egy nagyon izgalmas performansz, amit érdemes felvállalni. Másfél éve dolgozunk ezen a projekten, nagyon várom, hogy ez valósággá váljon.

Tehát arra fogad, hogy az NFT nemcsak egy fellángoló divat lesz, hanem tartósan velünk marad?

Amerikában mára már minden nagy galériának van saját NFT-oldala. A két világ mára nagyon erősen összefűződött. Azt gondolom, hogy az NFT csak a színes része a blockchain jelenségnek, ami pedig önmagában nagyon fontos. Ahogy az idő halad, egyre inkább egyetértek azzal a vélekedéssel, hogy

a web 3, ami a globális neve ennek az új mozgalomnak, drasztikusan meg fogja változtatni az egész gazdaságot

és a technológiai gondolkodásunkat. Óriási platformokat lehet létrehozni, ahol nincs egy tulajdonos, hanem lényegében megosztott tulajdonlás van, erre játékok jönnek létre, projektek, ahol lényegében a tulajdonjog szét van osztva a felhasználók között. A blockchain ezt lehetővé tette, és ez az benne a különösen izgalmas. Igazából tulajdonosi váltás van, ahol maga a résztvevő, a dolgozó válik tulajdonossá.

A Metaverzum tehát már itt van mindenhol velünk.

Igen, az egész világon hihetetlenül nagy energia megy ebbe. A blockchain technológiára építve készítenek új dolgokat. Mi is sokat gondolkodunk azon, hogy a tudomány hogyan tudná ezt használni, és közben kutatjuk a művészeti vonalat.

Barabási Albert-László fizikus és hálózatkutató a BarabásiLab: Rejtett mintázatok - A hálózati gondolkodás nyelve címû kiállításon a Ludwig Múzeumban 2020. október 9-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összefügg az NFT és a hálózatelmélet, van kapcsolódási pont, vagy a művész oldala fogta meg ebben a kérdésben?

Az NFT egy ún. blockchainre épülő technológia, ami azt jelenti, hogy minden egyes tranzakció, ami történik egy vásárlás során, bekerül egy digitális főkönyvbe. Ebben az a különleges, hogy bárki megnézheti, hogy az a tranzakció megtörtént, és hogy hol van a tulajdoni jog. Magyarországon minden ingatlannak van egy tulajdoni lapja, amit nagyon nehézkes elérni, időbe, költségbe kerül, az NFT esetében viszont ez csak néhány kattintás. A hálózatelmélet azért fontos, mert minden egyes blockchain típusú lépés egy tranzakció két egyén között, két pénztárca között. Ha ezt meg akarjuk érteni, ahhoz fel kell építeni ezeket a tranzakciós hálókat. Az egésznek a lelke arról szól, hogy itt van egy nagy közösség, akik valamilyen módon egymással üzletelnek, az NFT esetében művészetet vásárolnak, különböző dolgokat gyűjtenek, de ezt sok minden másra is lehet használni. Ha ezt meg akarod érteni, fel kell térképezni, hogy ki, kivel, mit, hol, mikor, és mennyit üzletel. Ez egy nagyon bonyolult hálóként jelenik meg, itt van szükség a globális hálózati képre.

Maradva a hálózatelméletnél és aktuális, de annál szomorúbb témánál, az orosz-ukrán háborúnál. A hálózatelméletet alkalmazzák geopolitikai kérdésekben?

A hálózatkutatásban vannak olyan kollégák, akik kimondottan konfliktussal foglalkoznak. Vannak alapvető kutatások arra vonatkozóan, amelyek hálózat és önszervező rendszerek segítségével próbálták feltérképezni a konfliktusokat a világban. Egészen

pontosan meg lehetett jósolni, hogy mikor fajul el egy konfliktus például két ország között.

A laborunkban ezzel nem foglalkozunk, és nem is követtem, hogy az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban mondtak-e valamit. De ennek van egy körülbelül 10 éves hagyománya. Valóban szükség van arra, hogy hálózatelméleti tudással gondolkozzunk konfliktusokról. Ez nemcsak arról szól, hogy van egy orosz-ukrán viszony, hanem ezt megelőzte rengeteg párszerű viszony, és azokat fel kell térképezni. Sőt most láttam egy szakember véleményét arról, hogy a békéhez nagyon fontos lenne az, hogy kiépüljenek az ún. back channel kommunikációk. Hogy ne csak a nyilvánosságnak szóló párbeszéd valósuljon meg, hanem

kiépüljön az a láthatatlan háló, amelyen keresztül a különböző érdekszférák a megfelelő partnereikkel kommunikáljanak értelmesen,

mert manapság a demokráciában a döntési folyamat úgy változott meg, hogy nem egy ember dönt, hanem mindig a háló. Minden kérdés esetében átszerveződnek a hálók. A politikusoknak lényegében az a szerepük, hogy megértsék ezeket a különböző szerveződésű hálókat, és ilyen kontextusban döntsenek. Elkerülhetetlen, hogy hálózatban gondolkodjunk, a kérdés az, hogy megvannak-e az adatok valós időben.

Kérdés továbbá jelen esetben Vlagyimir Putyin vonatkozásában az is, hogy az autokrata vezetők mennyiben gondolkodnak hálózatban.

Ezért kell őket behálózni, az ő környezetén keresztül kell jelezni neki, hogy a következmények folytatódnak. Oroszország már most érzi a háború súlyos következményeit,

és egyre több olyan jelzés érkezik, hogy erre nem számított a legfelsőbb vezetés. Most a nagy kérdés az, hogy lehet-e jelezni Putyin számára, hogy mit jelent az eszkalálódás. Ezzel rákényszerülhet lényegében arra, hogy kiegyezzen.

Kutatásai közül kevesebbet beszéltünk most a Scipher cégéről, pedig február végi hír, hogy újabb körös befektetéshez jutott. Hol tart most ez az üzlet?

Eddig három körben 227 millió dollárnyi befektetést vont be a Scipher, legutóbb valóban néhány hete 110 millió dollárt. A befektetés arra kell, hogy a hálózatelmélet orvosi alkalmazását elvigyük a betegekhez. A Sciphernek már sikerült megoldani azt, hogy ha az Egyesült Államokban valakit reumával diagnosztizálnak, valószínű, hogy a mi eszközünket fogják használni, hogy eldöntsék, milyen gyógyszert vegyen be az illető.

Hogyan jön képbe a hálózatkutatás az orvostudományban?

A genetika alapvetően csak azt mondja meg nekünk, hogy melyek a gének és a fehérjék egy sejten belül. Lényegében ad nekünk egy leltárt, hogy milyen darabokból áll a sejt. De hogy ezek hogyan működnek együtt, azt nem mondja meg. A működés szóban benne van, hogy ezek az elemek valamilyen módon vannak kölcsönhatásban egymással, és ennek a feltérképezése és megértése szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy ha egy fehérje elromlott, mert például van benne egy mutáció, annak milyen következményei vannak. És hol kell belépni a rendszerbe, hogy ezt korrigáljuk. Még nem reális, hogy kicseréljük a fehérjét, bár a génsebészet előbb-utóbb meg fogja oldani. Erre építettük az egész céget, amelynek a célja az volt, hogy ezeket az eszközöket elvigyük a páciensekhez. Ez egy teljesen magyar cégként indult, Magyarországon alapítottuk, az első vezérigazgató is magyar volt, magyar angyalbefektetőkkel indult a vállalkozás, és Amerikában folytatódott a sztori, amely mára szépen kinőtte magát.

Mik a cég további tervei?

Jelenleg már a piacon van a termékünk, és több mint 150 ember dolgozik a cégen belül, de nem állunk meg ennél az eszköznél. Van egy eszköztárunk, amit különböző betegségekre tudunk alkalmazni, és most az a cél, hogy megtaláljuk azokat a területeket, ahol ezt az eszközt érdemes bevezetni. Itt kimondottan arról van szó, hogy

megmondjuk, melyik orvosság működik a betegnél.

Annak nincs üzleti alapja, hogy meg tudom mondani, hogy érdemes-e aszpirint bevenni. De ha egy nagyon költséges orvosságról van szó, ami évente 90 ezer dollárba kerül a biztosítónak vagy a betegnek, viszont a betegek kevesebb mint a fele reagál pozitívan a kezelésre, akkor már nagyon fontos kérdéssé válik, hogy kinek alkalmas a terápia. A biztosító mindenkinek odaadja, ha van mögötte finanszírozás, de a betegnek is az az érdeke, hogy ne szedjen olyan orvosságot, ami nem működik neki. Ezzel az eszközzel a vérből meg tudjuk mondani azt, hogy az adott beteg vérképében milyen elváltozások vannak, és ez alapján szerintünk hatásos lesz-e az orvosság. Ez jó a betegnek is, mert nem kell várni hat hónapot, hogy kiderüljön, hogy feleslegesen szedte-e a szert.

A Scipher esetében mi a felvevőpiac, a biztosítók?

Az orvosok első körben. Őket kellett meggyőzni az eszköz használatáról, a biztosítónak természetesen benne kell lenni a folyamatban, mert a végén ők fizetik a számlát. A biztosítónak meg kell győznie az orvosokat, hogy megéri ebben a folyamatban részt venni, mert rengeteg pénzt tudnak spórolni. De különösen fontos, hogy miután ezt az eszközt bevezettük, a cég mérte, hogy milyen következményei voltak azok szamara, akik vállalták az eszköz használatát, és azok szamara, akik nem vállalták. Akik használták az eszközt, azoknak a betegeik mérhetően jobb állapotban voltak, mint akik nem, vagy nem követték az eszköz alapján megfogalmazott tanácsokat. Én kutató vagyok, nem is akarok üzletemberré válni, de

nagyon fontos a cégeink számára, hogy kutatásaink a befektetéseinken keresztül hasznosuljanak, jót tegyenek a betegekért,

és tudományosan megalapozottan működjenek. Ez felülírja az üzleti érdeket. A Scipher esetében ezt sikerült elérnünk.

Hasonló megközelítést alkalmaznak az ételkutatások hasznosításakor is?

Valóban van egy másik vállalkozásunk, ahol azt próbáljuk megérteni a kutatásainkra alapozva, hogy

hogyan lehet az ételt orvosságként használni.

Ez önmagában nem új, mert tudjuk, hogy nagyon sok olyan betegség van, amit étrenddel lehet korrigálni. Az a célunk, hogy ezt molekuláris szinten megvalósítsuk, és egy bizonyos betegség esetén megmondjuk, hogy melyek azok a molekulák az ételben, amelyek pozitívan, illetve negatívan hatnak.

Hol tart jelenleg ez a kutatási folyamat?

Jelenleg a kutatásainkról szóló nagyobb cikkek megjelenésél tartunk. A cél az, hogy

molekuláris szinten feltérképezzük az ételeket, és megértsük ezeknek a molekuláknak az egészséggel kapcsolatos szerepüket.

Tudjuk a nutríciós komponenseket, 150 anyagot, ami az ételekben található, ezek az energiaforrások, cukrok, zsírok, vitaminok stb., amik nélkül nem tudnánk élni. A mi kutatásunknak köszönhetően két évvel ezelőtt több mint 21 ezer, most már 130 ezer molekulát látunk az élelmiszerekben. Ezeknek több mint kétharmadának már ismert egészségügyi hatása van. A folyamat egyik lépése az volt, hogy megkeressük ezeket a molekulákat. Ennek érdekében egy számítógép feldolgozta az ezzel kapcsolatos irodalmat az orvostudományban, és megkereste, hogy melyik molekuláról mit tudunk. Azt viszont nem tudjuk, hogy melyik élelmiszerben melyik molekula van benne. A kutatás első fázisa összerakni egy adatbázist, ezt feltérképezni. A következő fázis már az orvostudományhoz kapcsolódik, megérteni minden egyes molekula sejten belüli hatását, és hogy az a molekula milyen betegségeket tud befolyásolni. Ez két párhuzamosan futó folyamat, van egy élelmiszer csoport és egy orvostudományi csoport, ők kollaborálnak ezen az úton.

Személyes tapasztalatai és étrendje azóta változott, mióta legutóbb beszélgettünk?

Én egészséges vagyok, vagyis nem tudok azokról a betegségekről, amikben szenvedek.

Azt tudjuk, hogy az egészséges ember számára a mediterrán étrend az egészséges.

A legegészségesebb a zöldség-gyümölcs alapú étrend, de nem kell feltétlenül vegetáriánussá válni. A kép viszont nagyon megváltozik, ha valakinél azonosítanak egy bizonyos betegséget. Ebben az esetben ugyanis az lesz a fontos, hogy mit ehet és mit nem. Vagy ha genetikailag látható, hogy kinek milyen hajlama van, akkor hogyan étkezzen. És itt jön a képbe a mi kutatásunk.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Címlapkép: Barabási Albert-László fizikus és hálózatkutató a BarabásiLab: Rejtett mintázatok - A hálózati gondolkodás nyelve című kiállításon a Ludwig Múzeumban 2020. október 9-én. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd