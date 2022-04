Elkezdődött a 2022-es választás: milyen adatokra figyeljünk?

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe. A nemzetiségi választók pártlistára nem, csak nemzetiségük listájára voksolhatnak.

A 2022-es országgyűlési választással egy időben népszavazásra is sor kerül, négy kérdésben szavazhatnak a magyar állampolgárok.

SZAVAZNI A MAI NAP FOLYAMÁN 6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG LEHET.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) várhatóan már a választás éjszakáján előzetes eredményt közöl, azonban a választás jogi eredményét csak a külföldi urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg: az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 9-én, a választás országos eredményét pedig legkésőbb április 22-én. Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 3-ig kell megalakulnia. Az ülést a köztársasági elnök hívja össze, a miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés – tagjai többségének szavazatával – választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.

A NAP FOLYAMÁN A RÉSZVÉTELI ADATOK HÉT ALKALOMMAL FOGNAK FRISSÜLNI, A 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ÉS 18:30-AS IDŐPONTOK ADATAIVAL AZ EGYES IDŐPONTOK UTÁN NAGYJÁBÓL FÉL ÓRÁVAL.

Ennek oka, hogy az NVI-nek is fel kell dolgoznia az egyes időpontokig beérkezett részvételi adatokat.

Minden nagykorú (vagyis 18. évet betöltött, vagy annak betöltése előtt házasságot kötött) magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy szavazzon az országgyűlési képviselők választásán. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága/ hiánya miatt a bíróság a választójogból kizárt.

A választásokon való részvételének helye és módja elsősorban attól függ, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel. A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az egyes választástípusokhoz kapcsolódóan azonban különböző lehetőségei vannak, ha máshol (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott. Alább ezekről a lehetőségekről is tájékozódhat.

A választáson történő részvételhez szükséges, hogy ma önnél legyenek azon okmányai, amelyekkel igazolni tudja személyazonosságát (ezt megteheti érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), a lakcímét és személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).

Egy korábbi kormányrendelet értelmében valamennyi, 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.

A 19 ÓRAKOR SORBAN ÁLLÓ VÁLASZTÓPOLGÁROK MÉG SZAVAZHATNAK. 19 ÓRA UTÁN MÁR NEM LEHET BEÁLLNI A SORBA.

A külföldön tartózkodó magyarok szavazásának nehézkességét sok kritika érte, 2018-ban hatalmas sorokról készültek felvételek Magyarország külképviseletei előtt. A mai nap folyamán a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain szavazhatnak, amennyiben regisztrálták magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleti névjegyzékbe való jelentkezés határideje március 25. 16 óra volt.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a szavazás napján nem Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok 97 ország 145 magyar külképviseletén adhatják le majd voksukat. Sanghajban a kijárási tilalom miatt nincs lehetőség a részvételre. A külképviseletek listája itt található meg.

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt a magyarországi szavazás előtti napon, április 2-án lehetett szavazni, helyi idő szerint 6 és 19 óra között, tehát már szombaton megnyíltak a szavazókörök. Dél-Amerikában tegnap délelőtt 11-kor nyitott a szavazás, ezt követték az észak-amerikai városok keletről nyugatra haladva.

4 éve közel 60 000-en voksoltak külképviseleteken, idén körülbelül 65 000-en.

A TÖBBI KÜLKÉPVISELETEN ma, A MAGYARORSZÁGI VOKSOLÁS NAPJÁN, VASÁRNAP HELYI IDŐ SZERINT 6 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT LEHET VOKSOLNI.

Fontos kivétel, hogy azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy - bár helyi idő szerint reggel 6-kor kinyitnak a szavazókörök - Algírban (Algéria), Luandában (Angola), Dublinban (Írország), Londonban, Manchesterben és Edinburghban (Nagy-Britannia), Abujában (Nigéria), Lisszabonban (Portugália), Dakarban (Szenegál) és Tuniszban (Tunézia), az időeltolódás miatt helyi idő szerint csak este 6 óráig szavazhatnak.

Accrában (Ghána) és Rabatban (Marokkó) azonban csak helyi idő szerint 5 óráig lehet szavazni, mert ott az időeltolódás két óra a közép-európaihoz képest. Így lehet ugyanis csak biztosítani, hogy a magyarországi - vasárnap 19 órai - urnazárást követően már sehol se lehessen szavazni.

A 2014-es országgyűlési választások óta a belföldi lakóhellyel nem rendelkező magyarok is rendelkeznek szavazójoggal a választásokon.

A külhoni magyarok csak egyetlen szavazatot adhatnak le, a pártlistára. Az egyéni választókerületi jelöltekre nem adhatnak szavazatot, hiszen nem a magyarországi választókerületek területén élnek.

Külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját követően - szavazatát az önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az országgyűlési általános választásokon, az országos népszavazásokon. Aki regisztrálni akart, kérelmét március 9-ig juttathatta el az NVI-hez.

A külhoni szavazóknak a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően juttatta el a szavazási levélcsomagot, ő pedig a szavazatát tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben a Nemzeti Választási Irodához. Ebben az esetben a szavazatnak ma este 19 óráig meg kell érkeznie.

Az a magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, és a 2018-as országgyűlési választás előtt vagy az után regisztráltak, továbbra is szerepel a névjegyzékben, annak nem kellett újra kérnie a regisztrációt.

Szijjártó péter KÜLÜGYMINISZTER tegnap délutáni BEJELENTÉSE SZERINT 256 089 LEVÉLSZAVAZAT ÉRKEZETT MEG A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ.

A mai nap folyamán minden olyan határátkelő, mely egyébként nem non-stop van nyitva, szintén meghosszabbított ideig lesz nyitva, reggel 5 és este 8 óra között - jelentette ki a külügyminiszter. A román határon lévő 10 kisebb átkelő, mely csak szombaton szokott nyitva lenni, most vasárnap is nyitva lesz azok előtt akik nem küldték el vagy nem adták le a külképviseleteken a levélszavazat-csomagjukat.

A 2022-es magyar választás után reálisan a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd (Egységben Magyarországért) vagy a Fidesz-KDNP alakíthat kormányt, míg a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az 5%-os parlamenti küszöb átlépéséért küzd. A további két, országos listát állító szervezetnek, a Normális Élet Pártjának és a Megoldás Mozgalomnak nincs érdemi esélye a választási küszöb megugrására.

A Medián februárban mért 75 százaléka után most már a megkérdezettek 80 százaléka állította, hogy április 3-án biztosan elmegy szavazni. Hann Endre igazgató szerint bár az ilyen „ígéretek” többnyire felülbecslik a majdani valóságot, a mérés akár rekordrészvételt is jelezhet.

A Publicus legfrissebb kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka biztosan szavazni fog, további 9 százalék valószínűleg szintén elmegy voksolni.

Az eddigi részvételi rekordot a 2002-es országgyűlési választás tartja, akkor az első fordulóban 70,53%-os, a második fordulóban 73,51%-os volt a részvétel.

A listás mandátumok megbecsülése azért is nagyon nehéz, mert a pártok belföldi szavazataránya mellett a külföldön élő és a külhoni magyarok voksa is számít, emellett pedig a „győzteskompenzáció” miatt az sem mindegy, hogy az egyes körzetekben mekkora különbséggel nyer a mandátumot elnyerő jelölt.

Török Gábor politológus szerint nincsen olyan kutatás, amely az ellenzék vezetését jelezné, a különbség csak a Fidesz előnyének mértékében van az egyes intézetek között. Kiemelte azonban, hogy az előző három parlamenti választás előtt a kutatások átlagban 5 százalékpontot is meghaladóan felülmérték a Fideszt. Ha most is ez a helyzet, a listás végeredmény szoros lehet, Török szerint akár még enyhe ellenzéki fölény sem elképzelhetetlen. Amennyiben nem, akkor a Fidesz győzelme megközelítheti akár a kétharmados parlamenti többséget is.

A választási rendszer miatt előfordulhat olyan eset is, hogy több magyar választópolgár szavaz az ellenzékre, mégis a Fidesz-KDNP győz a választáson.

Török Gábor hangsúlyozta, hogy a Fidesz még egy döntetlen-közeli eredménynél vagy 1-2 százalékos ellenzéki előnyt mutató országos listás végeredménynél is lényegesen több egyéni mandátumot kapna és összességében megnyerné a választást. Ennek realitására az Economist is felhívta a figyelmet.

After redrawing voting districts in 2014, Fidesz won 91% of constituency seats and a two-thirds supermajority overall, despite getting just 45% of the vote https://t.co/12t9g3YbKI