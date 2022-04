Választás 2022: tarolt a Fidesz, újra kétharmados kormányzás jön

Dömötör Csaba a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára azt nyilatkozta a Telex stábjának a Fidesz eredményváróján a Bálnában, hogy bármi is legyen a végeredmény ők azt elfogadják, egyébként pedig bízik az elvégzett munkában, és a Fidesz-KDNP sikerében.

Amikor a Telex tudósítója felvette, hogy a költségvetés már most nehéz helyzetben van, és a rezsicsökkentés ezermilliárdokat is felemészt, ami a következő kormányt akár megszorításokra is kényszerítheti, Dömötör tiltakozott.

„Olvasom ezeket a véleményeket, de amikor berobbant a járvány, akkor is gazdasági nehézségekre, megszorításokra számítottak, de 2021-ben hétszázalékos volt növekedés. Mi a jövőben is ilyen politikát szeretnénk folytatni, Mi azért küzdünk, hogy a rezsicsökkentés is fenntartható legyen ebben a formában, hogy a gazdaság növekedjen, és több legyen a munkahely.”

Dömötör azt is mondta, hogy a magas részvételi adatok miatt erős lesz a következő országgyűlés felhatalmazása, és nehéz bárkinek megkérdőjelezni az eredményét.