A szlovák kormányfő cáfolja, hogy rubelben fizetnének a gázért

Szlovákia az EU-tagországokkal egyeztetve vásárol földgázt Oroszországtól - szögezte le Eduard Heger szlovák miniszterelnök vasárnap éjjel a Facebookon. Heger azt is elmondta: kitartanak a szerződés mellett az eurós fizetést illetően.

Heger kormányának gazdasági minisztere egy vasárnap esti tévés vitaműsorban még arról beszélt, hogy Szlovákia szükség esetén inkább vállalja a Moszkva által támasztott fizetési feltételeket, és rubelben egyenlíti ki az orosz gázimportot, mintsem ártson saját gazdaságának.

"Nem szabad, hogy elzárják a gázt. Ezért azt mondom: ha a feltétel az, hogy rubelben fizessünk, akkor rubelben fogunk fizetni, még akkor is, ha egyeseknek ez túl gyakorlatias álláspontnak tűnik" - mondta Richard Sulík a közszolgálati tévében.

A miniszterelnök pedig azt írta: "Szlovákia az EU-tagországokkal egyeztetve vásárol gázt Oroszországtól. Éppen a mi kérésünkre kezdődött el a koordináció az orosz gáz behozatalát érintő uniós fizetésekkel összefüggésben. Ebben a helyzetben is kulcsfontosságú az egység, és kitartunk a szerződésbeli feltételek tiszteletben tartása mellett az eurós fizetések vonatkozásában."

Szlovákia jelenleg gázimportjának 85 százaléka Oroszországból származik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök március 23-án jelentette be, hogy az Ukrajna ellen indított orosz háborúval összefüggésben "barátságtalannak" minősített országoktól - köztük az Európai Unió valamennyi tagállamától - csak rubelben fogadják el a földgáz árát. Ezt az Európai Unió és a világ legfejlettebb ipari országait tömörítő G7 országcsoport tagjai is visszautasítják, arra hivatkozva, hogy ez nem más, mint szerződésszegés, mert a fizetés pénzneme is része a gázvásárlási szerződésnek.

