Felkerült az Anonymus feketelistájára a Mol

A bucsai események tükrében azt a retorikai kérdést tette nemrég fel a Twitteren az Anonymus néven ismert hackercsoport, hogy

mégis milyen más bizonyítékra van még szükségük azoknak a multinacionális vállalatoknak, amelyek még mindig véres üzleteket folytatnak Oroszországban?

Bejegyzésükben számos cégnél helyeztek kilátásba hackertámadást, amennyiben azok nem szüntetik meg tevékenységüket Putyin országában

- a nevek között szerepel a Mol is.



What other evidence is needed for those multinational companies which are still doing bloody business in Russia? If it's difficult for you to leave Russia immediately even after the , then it will be easy for us to involve you in the campaign. #BuchaMassacre