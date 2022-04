Folyamatosan nyitva van a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az oltáshoz

Az online időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu

Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. Itt ellenőrizhető, hogy a regisztráció milyen státuszban van. Ha még nem regisztrált valaki oltásra, akkor megteheti ezen a linken.

Az időpontfoglalóban minden oltható korosztálynak lehet időpontot foglalni, tehát már 5 éves kortól. Az érvényesített regisztráció után, szüleik az ő számukra is tudnak online időpontot foglalni. A z 5-11 évesek oltása Pfizerrel, a 12-17 évesek oltása Pfizerrel és Modernával történhet.

A Magyarországon élő TAJ számmal nem rendelkező regisztrált külföldieknek és a TAJ számmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgároknak is elérhető az időpontfoglaló rendszere.

A megerősítő oltás azoknak ajánlott, akik második oltásukat már több mint 4 hónapja kapták meg.

Az időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

Az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű, a TAJ-szám és születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Majd kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor, melyik településen és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni és a véglegesített foglalás már nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy a második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető emailt is kap. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

Címlapkép: Getty Images