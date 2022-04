Orbán Viktor beszélt Vlagyimir Putyinnal - Azonnali tűzszünetet kért

Ma „elég hosszan” beszéltem Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és arra kértem, hogy hirdessen ki azonnali tűzszünetet – mondta szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök.

Tegnap Donald Trump volt amerikai elnökkel, ma pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszéltem „elég hosszan” – mondta Orbán Viktor szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy azt javasolta az orosz elnöknek, hogy hirdessen ki azonnali tűzszünetet Ukrajnában. Persze tudja, hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra, ezért

Orbán arra kérte Putyint, hogy az ukrán és a francia elnökkel jöjjenek Budapestre tárgyalni az azonnali tűzszünetről.

Válaszában Vlagyimir Putyin kiemelte, hogy feltételei vannak a tűzszünet előtt, ezeket azonban Orbán elmondása szerint ő nem tudja letárgyalni, ehhez a többi nemzetközi szereplőre van szükség.

Később a kormányfő elmondta: Putyin hívta fel őt, hogy gratuláljon neki. Szerinte az oroszok is tudják, hogy jelenleg szembenálló felekről van szó, ezért is minősítettek barátságtalan országnak. Most azon próbál dolgozni, hogy az utóbbi években felépített magyar-orosz kapcsolatok fennmaradjanak, de lehet, hogy az európai szankciók elsöprik ezt.

Egy biztos: Oroszország lesz és jó esély van arra, hogy Magyarország is

- mondta Orbán.

