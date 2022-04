Friss kutatás bizonyítja: hamis biztonságérzetbe ringatjuk magunkat barátok közelében, ha koronavírusról van szó

Egy friss kutatás szerint hamis biztonságérzetbe ringatjuk magunkat a koronavírus kapcsán a barátok és a család közelében, vagy akár csak a gondolatukra is – számol be a hírről a The Guardian

„Baráti pajzshatásként” hivatkoznak a friss tanulmányok arra, hogy nagyobb biztonságban érzik magukat az emberek családjuk és barátaik társaságában, ha koronavírusról van szó, mint egyéb ismerősök vagy idegenek körében.

Azt már korábban kimutatták, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy korábban egy barátjuktól vagy családtagjuktól kapták el a Covidot, kisebb valószínűséggel gondolják azt, hogy újra elkaphatják, mint azok, akiket egy ismerősük vagy idegen fertőzött meg.

Egy spanyol egyetem munkatársai ez a "baráti pajzshatás" veszélyes is lehet, mivel a barátok és a család körében hajlamosak vagyunk kevésbé figyelni a fertőzöttség kockázatára.

Úgy tűnik, hogy az eredmények kapcsolódnak az úgynevezett "intimitási paradoxonhoz", tehát ahhoz az elképzeléshez, hogy azok, akik között a legközelebb és a legbiztonságosabbnak érezzük magunkat, valójában a legnagyobb kockázatot jelenthetik – állapították meg a kutatók.

A Journal of Experimental Psychology című folyóiratban közzétett eredmények alapján a kísérletben részt vevőknek több feladatot is adtak a kutatók. Ezek között volt például az is, amely szerint azok, akiket arra kértek, hogy képzeljék el, hogy egy barátjuktól kapják el a betegséget, átlagosan 9,28 dollárt terveztek költeni olyan termékekre, mint például maszk vagy kézfertőtlenítő a következő két hónapban, körülbelül feleannyit, mint azok, akik azt képzelték, hogy egy ismerősüktől vagy egy idegentől fertőződtek meg.

Érdekességképp a tanulmányok azt is megállapították, hogy az emberek nemcsak a barátokban bíznak jobban, hanem az azonos csoport tagjaiban, például ugyanazon futballcsapat szurkolóiban is jobban bíznak, még akkor is, ha idegenek.

A fertőzöttséghez nem társul erkölcsi megítélés. Bárki lehet koronavírusos, legyen az barát vagy ellenség, ismerős vagy idegen" - mondta az egyik kutató. "És paradox módon minél inkább feltételezzük, hogy a "hozzánk hasonló emberek" nem lesznek fertőzöttek, annál valószínűbb, hogy tőlük kapjuk el a vírust"."

