Gigantikus magyar terhet jelente Brüsszel nagy gázterve, módosítást javasol a kormány

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért felelős államtitkára a Portfolio-nak ezt azzal egészítette ki, hogy holnap is tárgyalni fog erről a témáról Brüsszelben és az Európai Bizottság által szorgalmazottnál (15%) magasabb fogyasztásarányos betárolási javaslatot szorgalmaz a magyar kormány azon tagállamok kapcsán, akiknek kellő mértékű saját tároló hiányában más ország tárolóiában kellene elhelyeznie a saját országa éves gázfogyasztását. Kedden a Reutersnek név nélkül egy magyar tisztviselő Brüsszelben úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány például arra tesz javaslatot, hogy ezt a fogyasztásarányos betárolási kötelezettséget emeljék 15%-ról 25%-ra.

Feltételezésünk szerint ezt a 25%-os korlátot azért is javasolja a magyar kormány, hogy így rövid távon, ilyen magas gázárak mellett ne kelljen érdemi plusz gázt betárolni a magyar tárolókba azon felül, ami úgyis megtörténik. A stratégiai gázkészlet ugyanis mintegy 900 millió köbméter, és ehhez a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal a múlt heti döntésével további 1,87 milliárd köbméternyi gáz betárolását írta elő jogszabályi alapon, a kettő együtt pedig az éves 10 milliárd köbméteres magyar gázfogyasztás több, mint 25%-át teszi ki.

Az orosz fosszilis energiahordozókról leválás uniós tervében (RepowerEU) arra tett javaslatot márciusban az Európai Bizottság, hogy idén októberre 80%-ra, jövő októberre 90%-ra fel kell tölteni az EU területén lévő gáztárolókat és minden tároló üzemeltetőnek át kell mennie egy előminősítési folyamaton, amivel az ellátásbiztonsági kockázatokat ki lehet küszöbölni (aki nem megy át ezen, az elveszíti a tároló tulajdonjogát).

A konferencián Zombori Dóra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi energetikai és klímaügyi kapcsolatokért felelős miniszteri biztosa rámutatott, hogy Magyarországon az éves gázfogyasztáshoz mért együttes tárolói kapacitás 6,4 milliárd köbméter, tehát kiemelkedően magas. Ebből adódik az, amit Steiner Attila említett a konferencián, hogy

a brüsszeli 80%-os feltöltési terv teljesítése megfogalmazása szerint extra nagy költségvetési terhekkel járna.

Éppen ezért az államtitkár a panelbeszélgetésben azt hangsúlyozta, hogy kulcskérdés e feltöltési kötelezettség finanszírozási hátterének a tisztázása, és érdemes lenne rugalmasan kezelni az egész témakört. Ezért azt is jelezte, hogy a magyar kormány több módosító javaslatot fog beterjeszteni a Tanácsban a Bizottság tervéhez képest.

Az előírandó betárolási cél, illetve a közös uniós gázvásárlás témája azért is rendkívül komplex kérdés, mert miközben kormányok tárgyalnak ezekről, aközben sok tagállamban a tárolók magántulajdonban vannak, illetve magánszereplők (energiakereskedők) helyezik el benne a gázukat. Így az is kulcsfontosságú az uniós célok elérhetősége szempontjából, hogy ők legyenek érdekeltek a betárolásban. Márpedig megfelelő garanciák (pl. potenciális veszteség kipótlása, de honnan?) nélkül erősen kérdéses, hogy az energiakereskedők rávehetők erre, illetve már most beépítik a végső fogyasztók felé szolgáltatott árba a későbbi potenciális veszteségüket.

Az említett RepowerEU tervei között ezért az is benne van, hogy 100%-ban kompenzálnák azokat a szereplőket, akik a magas áron betárolás (tavasztól őszig) után a kitárolás során veszteséget szenvednek el (téli hónapok), így tehát kivennék ezt az üzleti kockázatot a képből, de ismét csak hatalmas kérdés, hogy ezt hogyan lehetne megtenni, milyen forrásból. Felmerült az elmúlt hetek EU-csúcsai kapcsán az, hogy a koronavírus-válság kezelésére kitalált közös adósságvállalás modelljéhez hasonlóan felállna egy uniós energetikai alap, ami ezt a kipótlást (és más célokat) megfinanszírozná, de ehhez természetesen komoly szolidaritás kellene a tagállamok részéről, különben a 80-90%-os betárolási célok csak jól hangzó tervek maradnak, a valóság ehhez képest teljesen másként alakulhat.

A konferencia másik panelbeszélgetésében Fritsch László, az MVMCEEnergy Zrt. vezérigazgatója többek között a fentiekre, illetve a hidrogénpiaci tervekre is utalva (ahol a felhasználási célok és a termelői-szállítói oldal lehetőségei még egyáltalán nem találkoznak egymással) azt hangsúlyozta, hogy meg kell találni az összhangot az egyeztetések során a politikai célok és a gazdasági realitások terén. Ezt Kriston Ákos, a Magyar Földgáztároló Zrt. vezérigazgatója is hangsúlyozta egy harmadik panelbeszélgetésben, amelyben úgy fogalmazott, hogy a mostani kiélezett helyzetben különösen nagy a felelőssége a gáz infrastruktúrát üzemeltetőknek, mert politikusokat támogat tanácsokkal döntéshozataluk során. Megjegyezte, hogy bár a múlt év is kihívásokkal telt, de azt szokta mondani munkatársainak, hogy a következő évben ez még inkább így lehet.

Amint március közepi elemzésünkben rámutattunk: ötéves mélypontra esett a magyar gáztárolók együttes töltöttsége, igaz mostanra már 19% alá tovább esett ez az arány a betárolási szezon kezdetén.

